Рывок к Молдове. Названы военные планы Путина в начале нового президентского срока

Результаты выборов президента России были предсказуемы: зачистка оппозиции обеспечила Владимиру Путину концентрацию власти еще на шесть лет. Формальное "обновление" в Кремле не изменит агрессивную риторику. Москва угрожает всему Западу, страны НАТО на пороге гибридной войны, считают опрошенные Фокусом политические эксперты.

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Президентские выборы в России прошли, 71-летний Владимир Путин готовится к новому шестилетнему сроку правления. Соединенные Штаты, Германия, Великобритания и другие западные страны заявили об отсутствии свобод и справедливости в ходе голосования.

Политические оппоненты Путина мертвы, или сидят в тюрьмах. Цензура не позволила многим альтернативным кандидатам проводить предвыборные кампании. Президент Украины Владимир Зеленский прямо сказал, что Путин "заболел властью и делает все, чтобы править пожизненно".

"Никакой легитимности в этой имитации выборов нет и быть не может. Этот деятель должен закончить на скамье подсудимых в Гааге", — указывал он.

Прогнозировать действия российского президента непросто, в краткосрочной перспективе ему удалось защитить экономику РФ от санкций. Заводы по производству боеприпасов превосходят по производительности США и ЕС. Политический ландшафт очищен от всякой конкуренции.

Несмотря на относительную стабильность, долгосрочные проблемы в России все же присутствуют. Речь идет о демографическом спаде, последствиях войны с Украиной и возрастании мощи Китая, утверждают обозреватели американского канала СNN.

"Иллюзия окружения": что ждать Украине от Путина к лету

Глава Кремля не думает смягчать военную риторику, а поддержка Украины со стороны Запада падает. Открывается окно возможностей для изменения баланса сил и в этом смысле идея проведения новой волны мобилизации в России выглядит логично. Но в российском обществе все больше заметна усталость от войны, поэтому бесконтрольный призыв в армию опасен для правящего режима.

"Еще перед выборами РФ поставила цель уничтожить украинскую государственность. Уверенность Путину придает то, что ЕС и США сократили помощь Киеву", — говорит Фокусу политолог Петр Олещук.

Российская армия попытается к маю или июню 2024 года создать "иллюзию окружения" Украины. Благоприятные обстоятельства дадут оккупантам возможность пойти дальше. Ключевой рывок возможен в направлении Молдовы, считает политолог, глава организации "Единый координационный центр" Олег Саакян.

Кремль постоянно хвастается мобилизационным ресурсом и якобы передовыми вооружениями. Масштабное наступление и нанесение крупного поражения Украине потребует значительного увеличения численности армии России, говорит аналитик.

Ввод "зеленых человечков" в страны НАТО

Москва стремится угрожать не только Киеву, но и Западу в целом. Гибридные формы нападения на страны-члены НАТО, например, на страны Балтии, Финляндию и Швецию, также реально увидеть, говорят опрошенные Фокусом эксперты.

"В Литву могут войти секретные подразделения без опознавательных знаков. Вспомним ввод "зеленых человечков" в Крым", — комментирует Олещук.

Уровень дерзости России пропорционален тому, насколько Штаты сосредоточатся на себе. Республиканец Дональд Трамп может спровоцировать внутренний кризис в Штатах, на это и рассчитывают в Кремле, добавил он.

Сценарий ядерного конфликта — крайне низкий, об этом говорит вся военная динамика последних двух лет противостояния. Заявления Путина о готовности России к ядерной войне — не более чем блеф, утверждает Олег Саакян.

Борьба за ресурсы: в РФ зачистят олигархов?

Владимир Путин закрепил свое правление на шесть лет на фоне жестокого подавления инакомыслия. Но гайки закрутят еще больше, террор против любых оппозиционных настроений усилится. За месяц до голосования в тюрьме умер самый известный оппозиционер Алексей Навальный. Это был четкий сигнал — альтернативы Путину нет.

"Можно с уверенностью прогнозировать рост репрессий в России. После голосования Путин прямо заявил, что будет преследовать всех, кого посчитает предателями. Это значит достанут и в Европе", — пишет живущий в Чехии российский политолог Иван Преображенский в статье для издания Idnes.

Внутри России грядет распределение бизнес-активов, включая нефтяной и газовый сектор. Доказательство этому — смерть вице-президента нефтяной компании "Лукойл" Виталия Робертуса. Четвертый топ-менеджер компании умер после начала большой войны в Украине.

"Скорее всего, предвидится зачистка олигархического класса и возвеличивание в обществе роли участников российско-украинской войны", — заключает Саакян.

Напомним, Германия не признала победу Путина на президентских выборах. Канцлер Олаф Шольц не поздравил нового главу государства с победой.

Главное управления разведки Минобороны Украины предупреждало о вероятности усиления мобилизации в России. Массовый набор в армию может носить более открытый характер.