Ривок до Молдови. Названо військові плани Путіна на початку нового президентського терміну

Результати виборів президента Росії були передбачувані: зачистка опозиції забезпечила Володимиру Путіну концентрацію влади ще на шість років. Формальне "оновлення" в Кремлі не змінить агресивної риторики. Москва загрожує всьому Заходу, країни НАТО на порозі гібридної війни, вважають опитані Фокусом політичні експерти.

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Президентські вибори в Росії пройшли, 71-річний Володимир Путін готується до нового шестирічного терміну правління. Сполучені Штати, Німеччина, Великобританія й інші західні країни заявили про відсутність свобод і справедливості під час голосування.

Політичні опоненти Путіна мертві або сидять у в'язницях. Цензура не дозволила багатьом альтернативним кандидатам проводити передвиборчі кампанії. Президент України Володимир Зеленський прямо сказав, що Путін "захворів на владу й робить усе, щоб правити довічно".

"Жодної легітимності в цій імітації виборів немає і бути не може. Цей діяч має закінчити на лаві підсудних у Гаазі", — вказував він.

Прогнозувати дії російського президента непросто, у короткостроковій перспективі йому вдалося захистити економіку РФ від санкцій. Заводи з виробництва боєприпасів перевершують за продуктивністю США та ЄС. Політичний ландшафт очищений від будь-якої конкуренції.

Попри відносну стабільність, довгострокові проблеми в Росії все ж присутні. Йдеться про демографічний спад, наслідки війни з Україною та зростання могутності Китаю, стверджують оглядачі американського каналу СNN.

"Ілюзія оточення": на що чекати Україні від Путіна до літа

Глава Кремля не думає пом'якшувати військову риторику, а підтримка України з боку Заходу падає. Відкривається вікно можливостей для зміни балансу сил, і в цьому сенсі ідея проведення нової хвилі мобілізації в Росії здається логічною. Але в російському суспільстві дедалі більше помітна втома від війни, тому безконтрольний призов в армію небезпечний для керівного режиму.

"Ще перед виборами РФ поставила за мету знищити українську державність. Упевненості Путіну додає те, що ЄС і США скоротили допомогу Києву", — говорить Фокусу політолог Петро Олещук.

Російська армія спробує до травня або червня 2024 року створити "ілюзію оточення" України. Сприятливі обставини дадуть окупантам можливість піти далі. Ключовий ривок можливий у напрямку Молдови, вважає політолог, голова організації "Єдиний координаційний центр" Олег Саакян.

Кремль постійно хвалиться мобілізаційним ресурсом і нібито передовими озброєннями. Масштабний наступ і нанесення великої поразки Україні потребують значного збільшення чисельності армії Росії, каже аналітик.

Введення "зелених чоловічків" у країни НАТО

Москва прагне загрожувати не тільки Києву, а й Заходу загалом. Гібридні форми нападу на країни-члени НАТО, наприклад, на країни Балтії, Фінляндію та Швецію, також реально побачити, кажуть опитані Фокусом експерти.

"До Литви можуть увійти секретні підрозділи без розпізнавальних знаків. Згадаймо введення "зелених чоловічків" у Крим", — коментує Олещук.

Рівень зухвалості Росії пропорційний тому, наскільки Штати зосередяться на собі. Республіканець Дональд Трамп може спровокувати внутрішню кризу в Штатах, на це й розраховують у Кремлі, додав він.

Сценарій ядерного конфлікту — вкрай низький, про це свідчить уся військова динаміка останніх двох років протистояння. Заяви Путіна про готовність Росії до ядерної війни — не більше ніж блеф, стверджує Олег Саакян.

Боротьба за ресурси: в РФ зачистять олігархів?

Володимир Путін закріпив своє правління на шість років на тлі жорстокого придушення інакомислення. Але гайки закрутять ще більше, терор проти будь-яких опозиційних настроїв посилиться. За місяць до голосування у в'язниці помер найвідоміший опозиціонер Олексій Навальний. Це був чіткий сигнал — альтернативи Путіну немає.

"Можна з упевненістю прогнозувати зростання репресій у Росії. Після голосування Путін прямо заявив, що переслідуватиме всіх, кого вважатиме зрадниками. Це означає, що дістануть і в Європі", — пише російський політолог Іван Преображенський, який живе в Чехії, у статті для видання Idnes.

Усередині Росії гряде розподіл бізнес-активів, включно з нафтовим і газовим сектором. Доказ цього — смерть віцепрезидента нафтової компанії "Лукойл" Віталія Робертуса. Четвертий топменеджер компанії помер після початку великої війни в Україні.

"Найімовірніше, передбачається зачистка олігархічного класу та звеличення в суспільстві ролі учасників російсько-української війни", — підсумовує Саакян.

Нагадаємо, Німеччина не визнала перемогу Путіна на президентських виборах. Канцлер Олаф Шольц не привітав нового главу держави з перемогою.

Головне управління розвідки Міноборони України попереджало про ймовірність посилення мобілізації в Росії. Масовий набір в армію може мати відкритіший характер.