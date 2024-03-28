Большая угроза: может ли Су-34 стать носителем авиабомбы ФАБ (видео)

Рекламируя свою новую авиабомбу ФАБ-3000 оккупанты хотят оказать психологическое давление на ВСУ и украинцев. Потому что есть большой вопрос, смогут ли их самолеты эффективно сбрасывать эти тяжелые бомбы в условиях действия украинской ПВО, отмечает журналист Александр Матвиенко.

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Новейшие сверхмощные бомбы ФАБ-3000, которыми хвастаются оккупанты, могут нести некоторые самолеты ВВС РФ, но успешность их применения целиком зависит от украинской ПВО. Информационно рассказы о мощнейшей авиабомбе звучат опасно, но для того, чтобы их сбросить, надо подлетать относительно близко к позициям ВСУ, что ставит под большую угрозу вражеские бомбардировщики. Об этом в интервью рассказал Александр Матвиенко, журналист военного отдела Фокус.

Он отметил, что у России сейчас носителем выступает только стратегический бомбардировщик ТУ-22М3 и это первый нюанс, а второй нюанс в том, что истребители СУ-34, который уже успешно может сбрасывать бомбы КАБ-1500 технически может поднять эту тяжелую бомбу, однако вопрос заключается в центровке самолета.

"Одну бомбу весом 3000 кг истребитель нести не сможет, если ее закрепить у него под крылом, а значит уже надо будет на самолет вешать сразу две ФАБ-3000 под каждое крыло для равновесия, — акцентирует Матвиенко, — Сразу возникает большой вопрос, как это скажется на его летных характеристиках".

По словам журналиста, пока нет никаких свидетельств о том, что именно Су-34 уже стал носителем подобных боеприпасов, а как если брать тот же Ту-22М3, то он хранит бомбу во внутреннем отсеке. Но новая ФАБ-3000 значительно больше по размерам, и не понятно, можно ли интегрировать на нее УМПК.

"Перспективы применения новых бомб на самом деле довольно туманны, потому что россияне применяли эти авиабомбы во время осады Мариуполя, но тогда у Украины не было мощной ПВО, чтобы прикрыть защитников, — отмечает Александр, — А сейчас такая бомба летит на 40-50 км и этого очевидно будет недостаточно. Россияне не будут рисковать стратегической авиацией ради того, чтобы сбросить куда-то бомбу. Поэтому я думаю, что речь идет о таком психологическом давлении: смотрите, у нас были сначала КАБ-500, теперь есть КАБ-1500 и вот будет еще мощнее".

Журналист отмечает, что даже если каким-то образом удастся прицепить такие тяжелые бомбы к истребителю Су-34, то это обязательно скажется на его боевых характеристиках. А украинская ПВО и так удачно справляется с такими вражескими самолетами, на борту которых нет лишних трех тонн веса.

Напомним, что Сумская область страдает от авиабомб, однако наступать россиянам некем.

Также сообщалось, что эксперт объяснил, что Путин имел в виду под "санитарной зоной". По словам экс-спикера Генштаба ВСУ Владислава Селезнева, ВС РФ стирают села КАБами.