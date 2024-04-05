Гонка вооружений: как РФ копирует мобильные ПВО, а ВСУ опережают ВС РФ в FPV-дронах (видео)

Россияне будут оснащать пикапы пулеметами и разнообразными системами дымов. Из-за появления мобильной ПВО будет сложнее пробивать российскую оборону, отмечает журналист Александр Матвиенко.

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Все атаки ВСУ на нефтеперерабатывающие заводы оккупантов Россия не сможет отбивать на 100%, ведь из-за огромной территории РФ поставить плотно средства ПВО просто невозможно. Однако сейчас россияне уже начали копировать украинский опыт и создавать мобильные группы ПВО. Об этом в интервью рассказал журналист военного отдела Фокус Александр Матвиенко.

По его словам, россияне будут оснащать пикапы пулеметами, и, что интересно, разнообразными системами дымов. Пока неизвестно, для чего именно хотят применять дымовую завесу.

"Из-за появления мобильной ПВО будет сложнее пробивать российскую оборону, потому что беспилотник — это не ракета и он не настолько быстро летит, — отмечает Матвиенко, — Но у ГУР есть еще много интересных целей и в радиусе до 1000 км на территории России".

Сама операция по удару по НПЗ в Татарстане и цеху по сборке "Шахедов" в Елабуге скорее была демонстрацией и тестированием дальнобойного украинского беспилотника, отмечает журналист. Может ГУР планировало "прощупать" возможности ПВО РФ далеко в тылу и протестировать возможности дрона.

Что касается активного использования небольших FPV-дронов на фронте, то, по словам Матвиенко, действительно ВСУ вдвое по их количеству имеют преимущество над оккупантами. Причем дроны с обзором от первого лица эффективно и точно бьют не только по бронетехнике, но и по пехоте противника.

"С одной стороны, активное использование БПЛА может свидетельствовать и о недостатке боеприпасов, — говорит Матвиенко, — Но, с другой стороны, в других случаях есть ситуации, когда использование FPV-дронов более дешевое, чем расход дорогостоящего боеприпаса для уничтожения какой-то цели".

Ранее появились и другие версии, какие беспилотники атаковали завод "Шахедов" в Елабуге. Сами россияне предполагают, что к ним могли прилететь дрон UJ-22 Airborne или самолет "Аэропакт А-22", переделанный под беспилотник.

Есть также предположение, что Украина запустила легкомоторные самолеты типа Cessna, предварительно начинив его взрывчаткой. Эти БПЛА пролетели не менее 1300 км, чтобы нанести удар по российскому заводу в Елабуге.