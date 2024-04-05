Гонка озброєнь: як РФ копіює мобільні ППО, а ЗСУ випереджають ЗС РФ у FPV-дронах (відео)

Росіяни будуть оснащувати пікапи кулеметами та різноманітними системами димів. Через появу мобільної ППО буде складніше пробивати російську оборону, зазначає журналіст Олександр Матвієнко.

Related video

Всі атаки ЗСУ на нафтопереробні заводи окупантів Росія не зможе відбивати на 100%, адже через величезну територію РФ поставити щільно засоби ППО просто неможливо. Проте зараз росіяни вже почали копіювати український досвід і створювати мобільні групи ППО. Про це в інтерв'ю розповів журналіст воєнного відділу Фокус Олександр Матвієнко.

За його словами, росіяни будуть оснащувати пікапи кулеметами, та, що цікаво, різноманітними системами димів. Поки що невідомо, для чого саме хочуть застосовувати димову завісу.

"Через появу мобільної ППО буде складніше пробивати російську оборону, бо безпілотник — це не ракета і він не настільки швидко летить, — зазначає Матвієнко. — Але у ГУР є ще багато цікавих цілей і в радіусі до 1000 км на території Росії".

Сама операція з удару по НПЗ в Татарстані та цеху зі збирання "Шахедів" в Єлабузі скоріше була демонстрацією і тестуванням далекобійного українського безпілотника, зазначає журналіст. Може ГУР планувало "промацати" можливості ППО РФ далеко в тилу та протестувати можливості дрона.

Щодо активного використання невеличких FPV-дронів на фронті, то, за словами Матвієнка, дійсно ЗСУ вдвічі за їхньою кількістю мають перевагу над окупантами. Причому дрони з оглядом від першої особи ефективно та влучно б'ють не тільки по бронетехніці, але й по піхоті противника.

"З одного боку, активне використання БПЛА може свідчити й про нестачу боєприпасів, — каже Матвієнко, — Але, з іншого боку, в інших випадках є ситуації, коли використання FPV-дронів більш дешеве, ніж витрата дорогого боєприпасу для знищення якоїсь цілі".

Раніше з'явилися й інші версії, які безпілотники атакували завод "Шахедов" у Єлабузі. Самі росіяни припускають, що до них могли прилетіти дрон UJ-22 Airborne або літак "Аеропакт А-22", перероблений під безпілотник.

Є також припущення, що Україна запустила легкомоторні літаки типу Cessna, попередньо начинивши його вибухівкою. Ці БПЛА пролетіли щонайменше 1300 км, щоб завдати удару по російському заводу в Єлабузі.