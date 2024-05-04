Говорить — не значит соглашаться: что стоит за сменой риторики Украины о мирных переговорах

Представители власти осторожно допускают начало переговоров с РФ до выхода Сил обороны Украины на границы 1991 года. Фокус разбирался, почему руководство страны изменило риторику.

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Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий считает, что даже если бы Украина смогла вытеснить российские войска к границам 1991 года, это не прекратило бы войну. По его мнению, такие войны заканчиваются только подписанием договоров, о чем он заявил в интервью журналу Economist.

По словам Скибицкого, содержательные переговоры с РФ могут начаться не раньше второй половины 2025 года, когда Россия почувствует серьезные "встречные ветры" из-за нехватки материалов и инженеров.

"В конце концов обе стороны могут остаться без оружия. Но если ничего не изменится в других аспектах, Украина испытает эту проблему первой", — отметил заместитель начальника ГУР.

Подарить шанс на мир

Выход на границы 1991 года — один из ключевых тезисом "Украинской формулы мира" президента Владммира Зеленского, неоднократно озвученный как самим гарантом, так представителями военно-политического руководства страны.

"Если он [Путин] сейчас отойдет к границам 1991 года, тогда начнется возможный путь дипломатии. Вот кто может перевести войну с военного пути на дипломатический. Только он может это сделать", — отмечал президент в одном из последних интервью журналу Economist в конце 2023 года.

Однако, несмотря на довольно четкую формулировку о том, когда Украина готова начать переговоры, Зеленский уже допускал, что тактика возвращения к границам 1991 года может измениться. То есть, при определенных обстоятельствах Украина может изменить подход и начать восстанавливать территориальную целостность невоенным путем.

"Стратегия не может быть изменена, согласно нашей Конституции — это все наши территории. Что касается тактики — может быть изменена тактика после того, как будут учтены результаты наших действий на юге Украины в 2023 году. До конца года мы получим понимание, и наши следующие планы, следующие шаги, извините, останутся пока только с нами", — отметил Зеленский во время итоговой пресс-конференции в конце 2023 года.

По мнению экспертов, в последнее время все чаще можно услышать, как представители власти осторожно допускают возможность старта политико-дипломатических процессов с РФ без обязательного выхода на границы 1991 года. Так министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Foreign Politics, отметил, что переговоры с Россией возможны по итогам мирного саммита в Швейцарии, запланированного на июнь 2024 года.

"Мы знаем, что нет смысла сажать Россию за стол переговоров, если вы не можете гарантировать, что она будет действовать добросовестно. Есть только два способа привести Россию к ситуации, когда она будет действовать добросовестно. Первый — это успех на поле боя, а второй — создание коалиции стран, которые разделяют одни и те же принципы и подходы", — пояснил Кулеба.

Спустя несколько дней в интервью The Economist представитель Главного управления разведки Минообороны Украины Вадим Скибицкий назвал возможный период, когда переговоры могут стартовать — вторая половина 2025 года.

"Мне кажется смена победоносной риторики произошла в феврале 2024 года, когда президент анонсировал саммит мира. Началась суете вокруг МИДа Швейцарии. И уже тогда стало понятно, что переговорный трек будет осуществляться параллельно с военными действиями. Я не вижу ничего плохого в подобных заявлениях. Украинская власть отображает настроение общества. А оно меняется и становится более примирительным, в связи с обстоятельствами войны. Наблюдается более реалистичный подход к оценке дальнейших действий. Власти видят смену настроений, особенно под воздействием закона о мобилизации, и вынуждены подарить обществу шанс на мир", — размышляет политолог Олег Постернак в беседе с Фокусом.

По словам эксперта, все больше спикеров власти аккуратно намекают на мирные треки и рисуют перспективы, которые могли бы показаться заманчивыми части общества.

"Не секрет, что часть общества устала от напряжения, от ракетных атак, гибели родственников, и власти должны это учитывать", — добавляет эксперт.

Подстраиваются под настроения общества

Начиная с сентября 2023 года, социологи фиксируют снижение разных показателей, демонстрирующих доверие общества к власти. В феврале 2024 года опросы показали, что число тех, кто считает, что страна движется в неправильном направлении, увеличилось.

"Мы спрашивали недавно людей, сколько они готовы ждать победы: вариант ответа "сколько потребуется" дали 73%. Однако число тех, кто готовы на компромиссы, ради мира, тоже увеличивается. Было 10%, сейчас — приблизительно 20%. Если ситуация будет стабильна — не будет значительного продвижения со стороны ВС РФ, думаю, люди будут готовы терпеть столько, сколько нужно и ждать контрнаступления в следующем [2025] году", — говорил Фокусу директор КМИС Владимир Паниотто.

Постернак отмечает, что власти постоянно проводят социологические замеры общественного мнения, видят динамику и корректируют свои заявления с поправкой на результаты опросов.

"Так делают и на Западе, и даже в России. Украинские власти понимают, что нельзя постоянно гнуть линию "войны до победного конца", отдаленную и очень туманную. Нужно поддержать и ту часть общества, которая надеется на мир. И послать им месседж. Это делается и для западного общества, которое обрадуется мирному треку и охотней согласится помогать в этом направлении", — добавляет эксперт.

По мнению политолога Игоря Рейтеровича, украинские власти и раньше допускали начало переговоров без обязательного выхода на границы 1991 года. Таким образом политики оставляют пространство для маневров, накануне "саммита мира" в Швейцарии, где не все страны могут согласиться с требованиями Киева.

"Мало кто обратил внимание, но в одном из последних интервью западным СМИ Зеленский допускал, что Путин будет готов к переговорам, если Украина выйдет на границы февраля 2022 года. В таком случае не придется освобождать оставшуюся оккупированную территорию исключительно военным путем. Подобными заявлениями мы оставляем пространство для маневров, накануне саммита в Швейцарии. Хотим показать, что у нас есть и другие подходы, мы адекватные и готовы учитывать ситуацию на фронте, а не уперлись в одну позицию. Это более правильный путь, чем обещания пить кофе в Ялте в мае", — резюмирует эксперт.

Фокус ранее писал, какие гарантии безопасности может предложить Вашингтон Киеву.

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