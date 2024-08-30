Ловушка под Покровском или "сдача" Донбасса: как военные оценивают ситуацию на фронте

Летнее наступление армии России на востоке Украины порождает в обществе пессимизм и неверие в способность ВСУ удержать территории. Военные прямо говорят о возможном "падении фронта", но делать выводы рано — большая война продолжается. У Киева достаточно путей влияния на агрессора, убеждены собеседники Фокуса.

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Быстрое продвижение российской армии на востоке Украины на Торецко-Покровском и других участках фронта приобретает угрожающий характер. ВС РФ все ближе подходят к Покровску, за текущую неделю захвачено несколько близлежащих населенных пунктов. В Селидово идут уличные бои, а из-за потери Карловки отдельные украинские подразделения рискуют оказаться в котле, предупредил доброволец из 24-й ОШБр Станислав Бунятов.

Новогродовка в 8 километрах к юго-востоку от Покровска, последняя ключевая высота перед городом, оказалась под контролем российских войск за 3-4 дня. У врага появились шансы открыть дороги на юг к Мариновке и через Михайловку.

"Фронт рухнул" или нет: мнения военных ВСУ о будущем Донбасса разделились

Медийные украинские военные недовольны успехами россиян на Донбассе и обвиняют руководство ВСУ в полном провале обороны. Украинский солдат 93-й механизированной бригады по имени Евгений, участвовавший в 2023 году в изнурительной 10-месячной битве за Бахмут, жаловался в интервью газете Financial Times (FT) на системные сбои и неадекватные ответы командования на меняющиеся условия боя.

"Честно говоря, я никогда ничего подобного не видел. Все так быстро разваливается. Покровск падет гораздо быстрее, чем Бахмут", — кратко предупредил он.

Один з лейтенантов, чьи войска находятся на передовой под Покровском, говорит об отправке на фронт солдат без подготовки, быстро мобилизованных летом 2024 года.

"Они будто замерзли и не знают, что делать в реальном бою. Многие бегут при первом взрыве", — описывает он уровень подготовки новобранцев.

Осложняет сдерживание натиска ВС РФ и недостаток снабжения снарядами: подразделение лейтенанта за последний месяц получили боеприпасов в пропорции один к 6-8 выстрелам россиян.

Роман Пономаренко: войска устали и деморализованы

Офицер бригады Нацгвардии "Азов" Роман Пономаренко дает развернутый, но очень пессимистичный анализ военной ситуации на Донбассе. В последнее время все "выходит из-под контроля и фронт на Донбассе рухнул", отмечает он.

"Оборона ВСУ дезорганизована, войска устали, ослаблены, многие подразделения деморализованы. Пополнение в основном бусифицировано и не помогает, а наоборот усложняет боевую работу частей. Россияне только потому не прорываются глубоко, что их войска тоже истощены, как и наши", — пишет офицер.

Полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в беседе с Фокусом вспоминает о просчетах военного командования во время обороны Очеретино. Несвоевременные ротации и недостаток в материально-техническом обеспечении ВСУ нередко оборачивались потерями позиций.

"Давно не секрет, что не в полном объеме возвели оборонительные сооружения. Добавим сюда опасность с воздуха: украинских средств ПВО не хватает для уничтожения носителей управляемых авиабомб", — считает аналитик.

Подчеркнем, что не все представители ВСУ настроены негативно насчет судьбы востока Украины. По оценкам командира сводного подразделения одной из бригад, участвующей в боях в Курской области Сергея Коротких, военной катастрофы под Покровском не произошло: город не потерян. Глобально вопрос состоит не в будущем Донбасса, а в итоге большой войны.

"Еще очень далеко до таких обсуждений, но торги за столом переговоров благодаря захвату территорий в Курской области дает Украине преимущество. Количество квадратных километров занятых населенных пунктов на нашей стороне. Даже если Покровск падет, это же не падение Киева. Война продолжается. Россияне к тому моменту еще что-то потеряют. Какую цель они заплатят за штурм Покровска, останутся ли у них военные ресурсы?" — спрашивает он.

Курская операция спасет восток Украины?

Cтарший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли объяснил FT российские успехи на Донбассе нехваткой опытной украинской пехоты и отвлечением ресурсов на наступление в Курской области.

"Украина направила резервы в Курск, оставив меньше возможностей для затыкания дыр в других местах. Некоторые из более опытных бригад были заменены более новыми, менее опытными подразделениями", — сказал Ли.

С такой оценкой соглашается экс-сотрудник СБУ и военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Как говорит аналитик, Украина прямо сейчас теряет ценные территории, а бои за Покровск могут начаться в ближайшие недели.

"Многие военные говорят, что командиры выстроили приоритет по обеспечению на Курское направление. Люди и амуниция нужны на Покровском направлении. Использование авиации после гибели пилота истребителя F-16 Алексея Меся может замедлиться до окончательного разбирательства и установления причин трагедии. К сожалению, все эти факторы влияют на общую картину продвижения армии России", — поясняет Фокусу эксперт.

Сергей Коротких приводит аргументы за продолжение военной операции на российской территории. Россия потеряла более 100 населенных пунктов, а на Донбассе завоевала максимум 20 ценой больших потерь.

"Никто не сопоставляет занятие второй тысячи квадратных километров территории РФ и продвижение оккупантов на один километр на Донбассе. Все не так печально, Россия теряет в разы больше территорий за короткое время. [Президент России] Владимир Путин теряет рейтинг. Погибают срочники, на протесты выходят их матери", — дополняет военный.

Ловушка под Покровском: что могли задумать в Киеве

Существует и другая версия событий: быстрый прорыв российских войск к Покровску может стать для них ловушкой. Российские пропагандисты пишут о вероятном фланговом ударе ВСУ с севера возле Воздвиженки и с юга у Карловского водохранилища.

Командование ВСУ могло приготовить россиянам ловушку под Покровском. Карта DeepState

"Реализация такого плана заслуживает того, чтобы главкому ВСУ Александру Сырскому дважды дать звание Героя Украины и ставить памятники. Но удастся ли "захлопнуть" ловушку? Если Киев спрятал все военные резервы в полной секретности, это триумф главкома. Российская разведка работает, но мы их ввели в заблуждение и их данные о наращивании группировки в Сумской области были неверными", — замечает Иван Ступак.

"Опыт Вермахта": как сохранить Донбасс?

Азовец Роман Прокопенко советует высшему командованию исследовать опыт 1944 года войск Вермахта (вооруженные силы нацистской Германии в 1935—1945 годах, — ред.) и как они сталкивались с масштабными кризисами на фронте. В качестве примера он приводит разгром группы немецкой армии "Центр" в Беларуси во время советской операции "Багратион".

Отметим, что данный пример не самый удачный. Белорусскую наступательную операцию "Багратион" разрабатывали советские военачальники в апреле 1944 года. Обширное наступление Красной Армии нанесло Берлину невосполнимые потери. Историки утверждают, что Германии нанесли самое масштабное поражение всех времен.

Одновременно Прокопенко констатирует, что "узкие военные решения отсрочат общее поражение, что и показала Вторая мировая война".

"Сомневаюсь, что у нашего командования есть какой-то глобальный план на все это. Контрудары на других участках фронта могут иметь результат. Смысл они имеют только в том случае, если фронт на Донбассе держится. Распространены также надежды на то, что россияне все поставили на это наступление, и в результате у них закончатся резервы. Впрочем, об этом мы слышим уже два года, но резервы что-то все не заканчиваются", — подытожил он.

Успех наступления россиян на Донбассе, как утверждает Владислав Селезнев, обеспечивается не военным мастерством, а преимуществом в авиационной и артиллерийской компоненте. Фортификации ВСУ не выдерживают столь интенсивных ударов. Необходимо понимать, что любое продвижение зависит от совокупности факторов и ресурсов воюющих сторон.

Буквально три недели назад начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов заявлял, что у РФ осталось ресурсов максимум на полтора месяца активных боевых действий в Украине. Если в указанный срок оккупанты не достигнут важных успехов, то за лето они показали максимум и возьмут оперативную паузу.

"Очевидно, у главы украинской военной разведки имеются верифицированные данные. Опираясь на них можно говорить, что за 3-4 недели ВС РФ не возьмут Покровск. Промышленную и высотную застройку придется методично бомбить. Непрерывные бомбардировки потребуют много времени и ресурсов", — полагает он.

Шанс на стабилизацию ситуации на Донбассе прямо зависит от военно-технического преимущества ВСУ, резюмируют опрошенные Фокусом военные аналитики.

Напомним, войска России использовали новую тактику прорыва к Волчанску в Харьковской области. В новой попытке штурма они задействовали два танка и две МТ-ЛБ, но понесли потери живой силы.

Фокус ранее писал, что в Покровске со следующей недели перестанут работать отделения банков из-за угрозы наступления армии РФ. Сейчас в городе остаются около 40 тысяч человек.