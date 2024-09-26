"Если в армии все было бы идеально, то Россия бы не напала": "Осман" рассказал о проблемах в ВСУ

Военный рассказал о "печальной тенденции" — когда в подразделениях есть достаточное количество людей, то их привлекают к штурмам, а когда нет — бойцы стоят в обороне. Фокус выяснил, какие еще проблемы сейчас в ВСУ.

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Украинский военнослужащий из 24-й ОШБр Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что Российская Федерация не атаковала бы Украину, если бы в ВСУ все было идеально. Об этом он рассказал в интервью Фокусу Будет ли Украина терять территории и почему партнеры мешают окончанию войны: интервью с "Османом".

"Если бы было все в армии идеально, если бы у нас не было пробелов, то, думаю, Россия вообще бы на нас не напала. А так — имеем, что имеем, и у врага проблемы те же, просто у них гораздо больший мобилизационный ресурс", — сказал Станислав Бунятов.

Он отметил, что на фронте у украинских военных не хватает легкобронированной техники, которой можно было бы заменить пикапы, ведь те не слишком оснащены броней. Кроме этого, недостаточное количество средств РЭБ к технике.

По словам "Османа", всегда не хватает людей на фронте. Так он рассказал о "печальной тенденции" — когда в подразделениях есть достаточное количество людей, то их привлекают к штурмам, а когда нет — бойцы стоят в обороне.

"Это такое очень специфическое применение пехоты на данный момент", — подчеркнул он.

Военнослужащий отметил, что ему не нравится подобная тактика, ведь он неоднократно и сам был частью этого выполнения боевых задач.

"Когда у нас было больше людей, мы штурмовали, когда меньше — стояли в обороне, хотя вообще мы — штурмовое подразделение. Конечно, не нравится, потому что каждая операция требует детального планирования, достаточной артиллерийской подготовки, техники, материально-технического оснащения. Но мы исходим из того, что у нас есть", — сообщил "Осман".

Напомним, боец ВСУ Станислав Бунятов заявил Фокусу, что в Украине должна быть демобилизация, поскольку сейчас воюют "не последними людьми". По его словам, людей можно поощрить воевать.

Кроме этого, "Осман" сообщил Фокусу, что война в Украине может завершиться тогда, когда партнеры прекратят спонсировать обе стороны конфликта. Он отметил, что в Украине не хватит ресурсов на войну, если Запад не будет оказывать помощь. Это же касается России.