"Якби було все в армії ідеально, то Росія б не напала": "Осман" розповів про проблеми в ЗСУ

Військовий розказав про "сумну тенденцію" — коли в підрозділах є достатня кількість людей, то їх залучають до штурмів, а коли ні — бійці стоять в обороні. Фокус з'ясував, які ще проблеми зараз в ЗСУ.

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Український військовослужбовець з 24-ї ОШБр Станіслав Бунятов з позивним "Осман" заявив, що Російська Федерація не атакувала б Україну, якби в ЗСУ все було ідеально. Про це він розповів в інтервʼю Фокусу Чи втрачатиме Україна території та чому партнери заважають закінченню війни: інтервʼю з "Османом".

"Якби було все в армії ідеально, якби у нас не було прогалин, то, гадаю, Росія взагалі б на нас не напала. А так — маємо, що маємо, та у ворога проблеми ті самі, просто в них набагато більший мобілізаційний ресурс", — сказав Станіслав Бунятов.

Він зазначив, що на фронті в українських військових не вистачає легкоброньованої техніки, якою можна було б замінити пікапи, адже ті не надто оснащені бронею. Крім цього, недостатня кількість засобів РЕБ до техніки.

За словами "Османа", завжди не вистачає людей на фронті. Так він розповів про "сумну тенденцію" — коли в підрозділах є достатня кількість людей, то їх залучають до штурмів, а коли ні — бійці стоять в обороні.

"Це таке дуже специфічне застосування піхоти на цей момент", — наголосив він.

Військовослужбовець наголосив, що йому не подобається подібна тактика, адже він неодноразово й сам був частиною цього виконання бойових завдань.

"Коли в нас було більше людей, ми штурмували, коли менше — стояли в обороні, хоча взагалі ми — штурмовий підрозділ. Звісно, не подобається, бо кожна операція потребує детального планування, достатньої артилерійської підготовки, техніки, матеріально-технічного оснащення. Але ми виходимо з того, що у нас є", — повідомив "Осман".

Нагадаємо, боєць ЗСУ Станіслав Бунятов заявив Фокусу, що в Україні повинна бути демобілізація, оскільки наразі воюють "не останніми людьми". За його словами, людей можна заохотити воювати.

Крім цього, "Осман" повідомив Фокусу, що війна в Україні може завершитися тоді, коли партнери припинять спонсорувати обидві сторони конфлікту. Він зазначив, що в Україні не вистачить ресурсів на війну, якщо Захід не надаватиме допомогу. Це ж стосується Росії.