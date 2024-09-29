Экватор голосования за топ-50 блогеров Украины от Фокуса: итоги второй недели

Из более 200 украинских блогеров читатели Фокуса выберут 50, которые попадут в новый рейтинг. Сейчас же закончилась вторая неделя голосования, по итогам которой уже сформировались лидеры.

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16 сентября стартовало онлайн-голосование от Фокуса за"Топ 50 блогеров Украины-2024", которое продлится до 14 октября. В течение второй недели рейтинг просмотрело более 200 тысяч человек, в целом же эта цифра дошла до 2 241 540.

В рейтинг вошло более 200 блогеров, которых отбирали по нескольким критериям, а именно упоминаниях в СМИ, популярности, количества подписчиков с учетом тематики, поддержки Украины и Сил обороны, и "зашкварности". Однако в топ-50 войдут именно те инфлюенсеры, за которых проголосуют читатели, за ними остается окончательное слово.

Заметим, что рейтинг разделен на категории, а именно:

политика;

бизнес;

наука и техника;

стиль жизни;

досуг и развлечения;

здоровье и спорт;

культура;

селебрити;

милитари;

юмор.

Десятка лидеров рейтинга блогеров

Стася Макеева — имеет двоих детей, о которых и снимает контент. Героиней большинства видеороликов блогера является ее трехлетняя дочь Мишель. Недавно у нее родился сын, блогерша рожала в прямом эфире. Суммарно аудитория девушки превышает шесть миллионов подписчиков.

Стася Макеева

Олег Машуковский — начал карьеру как мастер бьюти-индустрии, а затем занимался блогерской деятельностью и снимался в различных проектах. Олег Машуковский был актером известного молодежного сериала "Киев днем и ночью". В своих видео он делится собственной жизнью, показывает быт с обезьянкой Майли.

Олег Машуковский

Кэнди Суперстар — ведет блог о своей жизни, транслирует позитив и создает уникальный контент. По ее словам, она почти не имеет хейтеров, а на негативные комментарии не реагирует. В 2024 году установила национальный рекорд, ее видео набрало 351 миллион просмотров.

Кэнди Суперстар

Баба Даша (Дарья Пазюк) — блогер, бизнесвумен, показывает жизнь и движение к успеху без прикрас. В июле стала победителем в номинации "Блогер бизнес-мама" премии Blogger Awards 2024. Девушка поддерживает беженцев и военных, однако помогает только тем подразделениям, которых знает лично.

Баба Даша

Станислав Бунятов (Осман) — 23-летний военный, старший сержант роты. В своем Telegram-канале "Говорят Снайпер" рассказывает об оперативной ситуации на разных участках фронта и организует сборы на нужды Сил обороны, которые закрывает за несколько часов.

Стас Бунятов Фото: Instagram

Диана Козачок (Дианория) — в блоге в Іnstagram она рассказывает о воспитании ребенка, а в YouTube ведет канал "Мамское движение" вместе с блогерами Яной Варварук и Марией Кулик. Девушка показывает свою жизнь такой, как она есть, без идеальной картинки и "вылизанных" сториз. По ее словам, один из секретов ее успеха — искренность.

Диана Козачок

Александр Волошин — много лет занимается блогерской деятельностью, начинал с рекламы товарного бизнеса, а впоследствии стал сольным исполнителем собственных песен, коучем, который учит развивать собственный бизнес с нуля, интервьюером. С первых дней полномасштабной войны помогал украинским защитникам, волонтерам, объявлял сборы и проводил благотворительные мероприятия.

Александр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Владимир Золкин — журналист, общественный активист, авто ютуб-канала Volodymyr Zolkin. Вместе с коллегой журналистом Дмитрием Карпенко противостоит российской пропаганде и донести до россиян реальную информацию о войне в Украине.

Владимир Золкин Фото: скріншот

Дмитрий Карпенко (Апостол) — вместе с коллегой Золкиным основали проект общения с российскими военнопленными и их родными в 2022 году, сотрудничая с "Ищи своих". Также он основал проект "Апостол платит деньги". Дмитрий Карпеко получил псевдоним "Апостол" после разговора с россиянкой, которой он позвонил, общаясь с ее мужем.

Дмитрий Карпенко

Юлия Вербинец (Верба) — занимается блогерской деятельностью с 11 лет. Победительница рейтинга Фокуса 2021 года "Топ 50 блогеров Украины". Недавно родила дочь Розу, о которой часто снимает контент.

Юля Верба

Критика рейтинга Фокуса

24 сентября блогер Нателла Кирс опубликовала видео на своем YouTube-канале, в котором "поболтала" о рейтинге издания Фокус. На этот раз Нателле Кирс не понравились инфлюенсеры, которые вошли в рейтинг Фокуса.

Тематика канала Кирс такова, что она пытается "хайпить" на других, в частности, хейтит блогеров, звезд шоубизнеса. Так она успела обсудить недостатки не только рейтинга Фокуса, но и нового музыкального альбома от группы TVORCHI, шоу "Невероятные дуэты", сделать обзор выпусков Татьяны Корячки "Ху is Блогер" и тому подобное.

27 сентября сплетник Богдан Беспалов также вспомнил рейтинг блогеров от Фокуса в своем новом ролике. Также в этом выпуске Беспалов "посплетничал" о певце Михаиле Поплавском, Вере Брежневой, блогере Насте Скальницкой и приложении "Дія". Беспалов ведет свой авторский YouTube-канал, в котором транслирует свой субъективный взгляд на актуальные события. Он уточнил, что своими роликами не имеет целью оскорбить, унизить или обесценить героев своих выпусков, а потому просит воспринимать видео как развлекательный контент.

Ознакомиться с полным перечнем кандидатов в топ 50 блогеров Украины можно по ссылке.

Напомним, за три дня рейтинг Фокуса "Топ-50 блогеров Украины-2024" набрал более миллиона просмотров. В лидерах оказались те блогеры, которые активно агитировали аудиторию голосовать за них.

20 сентября редакция Фокуса применили санкции из-за накрутки голосов.