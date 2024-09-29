Екватор голосування за топ 50 блогерів України від Фокусу: підсумки другого тижня

З-понад 200 українських блогерів читачі Фокусу оберуть 50, які потраплять в новий рейтинг. Наразі ж закінчився другий тиждень голосування, за підсумками якого вже сформувалися лідери.

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16 вересня стартувало онлайн-голосування від Фокусу за "Топ 50 блогерів України-2024", яке триватиме до 14 жовтня. Протягом другого тижня рейтинг переглянуло понад 200 тисяч людей, загалом же ця цифра дійшла до 2 241 540.

До цьогорічного рейтингу увійшло понад 200 блогерів, яких відбирали по декількох критеріях, а саме згадках у ЗМІ, популярності, кількості підписників з урахуванням тематики, підтримки України та Сил оборони, й "зашкварності". Проте у топ-50 увійдуть саме ті інфлюенсери, за яких проголосують читачі, за ними залишається остаточне слово.

Зауважимо, що рейтинг поділений на категорії, а саме:

політика;

бізнес;

наука й техніка;

стиль життя;

дозвілля та розваги;

здоровʼя та спорт;

культура;

селебріті;

мілітарі;

гумор.

Десятка лідерів рейтингу блогерів

Стася Макєєва — має двох дітей, про яких і знімає контент. Героїнею більшості відеороликів блогерки є її трирічна донька Мішель. Нещодавно в неї народився син, блогерка народжувала в прямому ефірі. Сумарно аудиторія дівчини перевищує шість мільйонів підписників.

Стася Макєєва

Олег Машуковський — почав карʼєру як майстер бʼюті-індустрії, а згодом займався блогерською діяльністю та знімався в різних проєктах. Олег Машуковський був актором відомого молодіжного серіалу "Київ вдень та вночі". У своїх відео він ділиться власним життям, показує побут з мавпочкою Майлі.

Олег Машуковський

Кенді Суперстар — веде блог про своє життя, транслює позитив та створює унікальний контент. За її словами, вона майже не має хейтерів, а на негативні коментарі не реагує. У 2024 році встановила національний рекорд, її відео набрало 351 мільйон переглядів.

Кенді Суперстар

Баба Даша (Дарʼя Пазюк) — блогерка, бізнесвумен, показує життя та рух до успіху без прикрас. У липні стала переможцем у номінації "Блогер бізнес-мама" премії Blogger Awards 2024. Дівчина підтримує біженців та військових, проте допомагає лише тим підрозділам, яких знає особисто.

Баба Даша

Станіслав Бунятов (Осман) — 23-річний військовий, старший сержант роти. У своєму Telegram-каналі "Говорять Снайпер" розповідає про оперативну ситуацію на різних ділянках фронту та організовує збори на потреби Сил оборони, які закриває за декілька годин.

Стас Бунятов Фото: Instagram

Діана Козачок (Діанорія) — у блозі в Іnstagram вона розповідає про виховання дитини, а в YouTube веде канал "Мамський рух" разом із блогерками Яною Варварук та Марією Кулик. Дівчина показує своє життя таким, як воно є, без ідеальної картинки та "вилизаних" сторіз. За її словами, один із секретів її успіху — щирість.

Діана Козачок

Олександр Волошин — багато років займається блогерською діяльністю, починав з реклами товарного бізнесу, а згодом став сольним виконавцем власних пісень, коучем, що вчить розвивати власний бізнес з нуля, інтервʼюєром. З перших днів повномасштабної війни допомагав українським захисникам, волонтерим, оголошував збори та проводив благодійні заходи.

Олександр Волошин Фото: instagram.com/voloshyn_xx

Володимир Золкін — журналіст, громадський активіст, авто ютуб-каналу Volodymyr Zolkin. Разом із колегою журналістом Дмитром Карпенком протистоїть російській пропаганді та донести до росіян реальну інформацію про війну в Україні.

Володимир Золкін Фото: Скріншот

Дмитро Карпенко (Апостол) — разом з колегою Золкіним заснували проєкт спілкування з російськими військовополоненими та їх рідними у 2022 році, співпрацюючи з "Ищи своих". Також він заснував проєкт "Апостол платить гроші". Дмитро Карпеко отримав псевдо "Апостол" після розмови з росіянкою, якій він зателефонував, спілкуючись із її чоловіком.

Дмитро Карпенко

Юлія Вербинець (Верба) — займається блогерською діяльністю з 11 років. Переможниця рейтингу Фокусу 2021 року "Топ 50 блогерів України". Нещодавно народила доньку Розу, про яку часто знімає контент.

Юля Верба

Критика рейтингу Фокусу

24 вересня блогерка Нателла Кірс опублікувала відео на своєму YouTube-каналі, в якому "потеревенила" про рейтинг видання Фокус. Цього разу Нателлі Кірс не сподобалися інфлюенсери, які увійшли до рейтингу Фокусу.

Тематика каналу Кірс така, що вона намагається "хайпити" на інших, зокрема, хейтить блогерів, зірок шоубізнес. Так вона встигла обговорити недоліки не лише рейтингу Фокусу, але й нового музичного альбому від гурту TVORCHI, шоу "Неймовірні дуети", зробити огляд випусків Тетяни Корячки "Ху is Блогер" тощо.

27 вересня пліткар Богдан Беспалов також згадав рейтинг блогерів від Фокусу у своєму новому ролику. Також у цьому випуску Беспалов "попліткував" про співака Михайла Поплавського, Віру Брежнєву, блогерку Настю Скальніцьку та застосунок "Дія". Беспалов веде свій авторський YouTube-канал, у якому транслює свій субʼєктивний погляд на актуальні події. Він уточнив, що своїми роликами не має на меті образити, принизити чи обезцінити героїв своїх випусків, а тому просить сприймати відео як розважальний контент.

Ознайомитися з повним переліком кандидатів у топ 50 блогерів України можна за посиланням.

Нагадаємо, за три дні рейтинг Фокусу "Топ-50 блогерів України-2024" набрав понад мільйон переглядів. У лідерах опинилися ті блогери, які активно агітувати аудиторію голосувати за них.

20 вересня редакція Фокусу застосували санкції через накрутку голосів.