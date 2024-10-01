Восстание армии против Путина: может ли "план победы" повлиять на бунты в России

Масштабные социальные протесты — главный "секрет" победы украинцев, по крайней мере по словам Михаила Подоляка. Но россияне не поднимались против власти уже более десяти лет. Фокус выяснил, какие шансы на бунты в РФ, и что еще поспособствует революции на территории врага.

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30 сентября советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "план победы" опирается на "масштабные социальные протесты" в РФ. По его мнению, освободить всю территорию Украины военным путем для современного типа войны — это нонсенс.

"Надо создать давление на определенных направлениях — отдельно военное, отдельно экономическое", — сказал он.

По его словам, военное принуждение — это расширение военных действий на территории РФ, в частности, через дальнобойные удары вглубь врага. Перенос боев может вызвать страх у россиян, что станет "резким протестом", это и будет "финалом справедливой войны".

Подоляк отметил, что Украина должна нанести "чувствительные поражения" Москве на фронте и в экономическом поле, что приведет к революционному процессу в стране, однако не к ее распаду, а к изменению политической элиты.

Фокус узнал, есть ли вообще возможность появления бунтов на территории РФ и к чему это может привести.

Больших бунтов в РФ не будет: причины безуспешных протестов

Политолог Олег Постернак в разговоре с Фокусом заявил, что не верит в никакие большие социальные бунты на территории РФ. Он отметил, что есть вопросы, связанные с текущей политической и экономической ситуацией в России, которые могут даже ратовать какую-то часть российского общества, однако также есть наглядные примеры закрепления такого поведения, как безуспешные протесты, которые приводят лишь к заключению.

"Наверное, начиная с Болотной площади 2011-2012 годах, так называемой белой революции в России, ни одного успешного кейса социальных, политических протестов Российской Федерации, которые бы завершились успехом для протестующих, нет. Для деполитизированного и полностью подконтрольного с помощью пропагандистских медиа массового сознания россиян, вероятность генерации какой-то протестной волны чрезвычайно низкая", — говорит Постернак.

По его словам, если ставить вопрос о смене власти, то это касается интриг аппаратных дворцовых переворотов, к заговору среды российской элиты и олигархата, однако не зависит от населения. Есть часть общества, которая может быть недовольна социально-экономическим статусом и даже войной, преимущественно эти люди проживают в Москве, Петербурге, крупных областных центрах.

Он заметил, что остальная периферийная часть России является консервативной, население длительное время привыкло жить с низкими социальными стандартами, не склонно переносить свои проблемы на федеральную власть, понимая, что это бесперспективно.

"Поэтому я не вижу никакого проблеска возможности генерировать какие-то социальные волны", — рассказал политолог.

Политолог Игорь Рейтович заявил Фокусу, что сейчас не видит особых предпосылок для каких-то масштабных социальных протестов в РФ. По его мнению, для начала нужно понимать, что может стать их причиной, и в какой сфере они могут произойти.

"Если мы говорим о каких-то политических историях, революции, то здесь нет даже смысла что-то комментировать, это просто сейчас невозможно. На России нет альтернативы режиму Путину, нет оппозиции, и по большому счету никто не будет выступать с какими-то там идеями, вернуться к демократии, восстановить демократические традиции", — сказал Игорь Рейтович.

Блэкаут и мобилизация: когда возможны социальные выступления в России

Рейтович отметил, что социальные выступления возможны только тогда, когда будет очень плохая ситуация в экономике, и РФ не сможет выполнять даже минимальные обязательства, которые страна брала на себя, гарантировать минимальный социальный уровень тем слоям населения, которые являются основой режима и ключевым электоратом Путина.

Он подчеркнул, что по прогнозам российских и западных экономистов, такие серьезные проблемы экономического характера могут произойти не раньше второй половины 2025 года.

"Единственные протесты, которые могут иметь место, связаны либо с какой-то новой массовой мобилизацией, которую Россия пока не спешит объявлять и проводить, либо могут касаться, например, тех, кто уже был мобилизован, кого не хотят возвращать и каким-то образом может быть связан с членами их семей", — пояснил он.

По его словам, сюда можно добавить еще историю со срочниками, однако российские власти очень быстро это потушили и вытащили срочников с передовой для того, чтобы не давать повода для каких-то дополнительных выступлений. Еще есть один вариант — внутриэтнические, внутрирелигиозные истории, однако пока у власти РФ есть ресурсы и возможности эту ситуацию более-менее держать под контролем. Однако определенные выступления может вызвать блэкаут в РФ, но для этого нужно иметь ресурсы.

"Я пока сомневаюсь в возможности именно на это делать ключевую ставку и надеяться, что россияне выйдут на улицы, начнут давить на власть и это, собственно, завалит режим. Запас прочности у этого режима, к большому сожалению, еще есть, и он достаточно серьезный, как учитывая те сроки, о которых говорит Украина, и на которые, собственно, рассчитывает, представляя свой так называемый мирный план", — рассказал Рейтович.

Политолог сообщил, что повлиять на протесты в РФ можно через мобилизацию, а для этого должна быть плохая для врага ситуация на фронте. В частности, определенную волну может вызвать большое поражение на фронте.

"Как это было в Курской области, определенная волна была. Ее быстро потушили, но она была, когда срочники попали в плен и так далее", — сказал он.

Кроме этого, больше всего расшатать ситуацию в РФ может блэкаут, особенно, если это произойдет в Москве, Санкт-Петербурге. Он отметил, что между регионами России очень плохие отношения, там наблюдается ненависть к этим крупным городам. Так все остальное общество считает, что те не так живут, а потому с ними что-то нужно делать.

"Поэтому, если там такое будет, это может повлечь определенные протесты, бунты, мятежи стихийного характера с грабежами. Но для этого надо всю Россию или какую-то часть погрузить в атмосферу этого блэкаута. А это сделать без западного оружия будет достаточно сложно", — уточнил политолог.

Российская армия повернется против Путина: изменения, которые могут наступить

Постернак отметил, что на территории РФ были протесты, в частности, в Хабаровском крае, Дагестане, после начала полномасштабного вторжения. Однако это приводит лишь к демонстрации картинки, что есть какая-то небольшая часть общества, которая против официальной линии Кремля. Реальная смена власти может наступить только тогда, когда российская армия повернется против Путина.

"Испуг на лице Путина после пригожинского бунта, наверное, очень наглядная иллюстрация того, что реально пугает Путина. Только бунт в его российской армии, где офицерство, которое уже поймет всю авантюрность и бесперспективность этой войны, вернет оружие против его виновника, личного военного преступника Путина", — отметил Олег Постернак.

Смена политической элиты в России: альтернативы Путину нет

На вопрос об изменениях в случае появления другой политической элиты в РФ, Рейтович ответил, что все зависит от того, о какой именно элите идет речь. Например, сейчас он не видит альтернативы Путину.

"Вера в то, что если Путин умрет, и к власти придут какие-то другие люди, будет автоматически означать прекрасную демократическую Россию будущего, как говорят некоторые российские оппозиционеры, это очень наивная мысль. Такого не будет. Там, скорее всего, останется режим другой, более мягкой формы авторитарности, который будет характеризоваться коллективным типом принятия решений. Аналог политбюро, который был после смерти Сталина. Но для нас это неплохая на самом деле ситуация, потому что эти люди будут думать, в первую очередь, как удовлетворить себя и свое пребывание у власти, как сделать все для того, чтобы власть сохранить", — сказал политолог.

По его словам, Украина может воспользоваться этой ситуацией. Власти в РФ будет не до войны, она будет хотеть помириться, в том числе и с Западом. Также России нужна будет определенная пауза, завершение активной фазы, все остальное маловероятно ввиду того, что там нет демократических элит и восприятия у российского общества и желания демократии.

"Так, что мы будем иметь что-то похожее на Путина, только коллективное, ну и, разумеется, менее агрессивное, потому что чем больше людей, тем дольше будут приниматься решения. Понятно, что они изначально будут хотеть не столько продолжать войну, сколько у власти утвердиться", — добавил он.

Олег Постернак считает, что в случае смены политической элиты в России, будет завершена война. Также у Москвы появится шанс изменить свою геополитическую ориентацию и надеяться на отмену санкций, понимание из-за возвращения украинских территорий, выплат репараций.

"Это все то, о чем теоретически можно говорить в каком-то будущем случае смены власти. Пока у власти лицо Путина, такой перспективы я не вижу", — добавил он.

Напомним, 29 сентября глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президент Владимир Зеленский представит "план победы" украинцам после показа его лидеру США Джо Байдену. По его словам, некоторые пункты инициативы останутся в тайне, ведь могут быть "очень чувствительными".

28 сентября пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что заявления западных СМИ, что"план победы" приняли "прохладно, без энтузиазма и скептически", не соответствуют действительности. Он отметил, что его приняли "конструктивно".