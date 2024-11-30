Нельзя недооценивать: боец ВСУ рассказал Фокусу, как изменились ВС РФ за три года

Россия имеет профессиональную армию — людей, которые воевали с 2014 года, имеют боевой опыт в Сирии, Африке, Чечне, Грузии, Приднестровье и Афганистане, отметил в разговоре с Фокусом боец ВСУ Кирилл Яковлев.

Вооруженные силы Российской Федерации очень быстро учатся. По словам украинского военнослужащего Кирилла Яковлева, противника никогда нельзя недооценивать и переоценивать. Больше об этом читайте в интервью Фокусу "Что изменить в армии, где взять деньги на войну и как победить: интервью Фокуса с братьями Яковлевыми".

"Противника никогда нельзя недооценивать или переоценивать. Россияне очень быстро учатся. Как мы начали использовать "Мавики", так и они их применили. Когда мы начали использовать FPV-дроны, они тоже стали их использовать", — сказал Кирилл Яковлев.

Он отметил, что враг имеет профессиональную армию. Речь идет о людях, которые воевали с 2014 года, также имеют боевой опыт в Сирии, Африке, Чечне, Грузии, Приднестровье и Афганистане.

Яковлев рассказал, что во время боев за Бахмут командирами ЧВК "Вагнер" были опытные воины, однако они были главными над зеками, которые почти ничего не умели.

"Но если есть хороший командир, который может правильно поставить задачу и управлять, то результат будет. И это подтверждается тем, что они захватили Бахмут. Хотя с большими потерями, это было больно для них, но они достигли своей цели", — подытожил военнослужащий.

Напомним, 29 ноября председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что в ближайшие два месяца российские военные будут нести рекордные потери среди личного состава. По его словам, причина в том, что приближается инаугурация Дональда Трампа.

В конце ноября в СМИ рассказали, что украинский снайпер с позывным "Призрак" ликвидировал 147 российских военных с помощью выстрелов с расстояния до 1,5 километра. По словам бойца, "убийство вражеского солдата — это как обычная работа".