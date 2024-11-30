Не можна недооцінювати: боєць ЗСУ розповів Фокусу, як змінилися ЗС РФ за три роки

Росія має професійну армію — людей, які воювали з 2014 року, мають бойовий досвід у Сирії, Африці, Чечні, Грузії, Придністров'ї та Афганістані, зауважив у розмові з Фокусом боєць ЗСУ Кирило Яковлев.

Збройні сили Російської Федерації дуже швидко вчаться. За словами українського військовослужбовця Кирила Яковлева, противника ніколи не можна недооцінювати та переоцінювати. Більше про це читайте в інтервʼю Фокусу "Що змінити в армії, де взяти гроші на війну та як перемогти: інтервʼю Фокусу з братами Яковлевими".

"Противника ніколи не можна недооцінювати або переоцінювати. Росіяни дуже швидко вчаться. Як ми почали використовувати "Мавіки", так і вони їх застосували. Коли ми почали використовувати FPV-дрони, вони теж стали їх використовувати", — сказав Кирило Яковлев.

Він наголосив, що ворог має професійну армію. Йдеться про людей, які воювали з 2014 року, також мають бойовий досвід у Сирії, Африці, Чечні, Грузії, Придністров'ї та Афганістані.

Яковлев розповів, що під час боїв за Бахмут командирами ПВК "Вагнер" були досвідчені воїни, проте вони були головними над зеками, які майже нічого не вміли.

"Але якщо є хороший командир, який може правильно поставити завдання і керувати, то результат буде. І це підтверджується тим, що вони захопили Бахмут. Хоча з великими втратами, це було боляче для них, але вони досягли своєї мети", — підсумував військовослужбовець.

Нагадаємо, 29 листопада голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що в найближчі два місяці російські військові зазнаватимуть рекордних втрат серед особового складу. За його словами, причина в тому, що наближається інавгурація Дональда Трампа.

Наприкінці листопада у ЗМІ розповіли, що український снайпер із позивним "Привид" ліквідував 147 російських військових за допомогою пострілів з відстані до 1,5 кілометра. За словами бійця, "вбивство ворожого солдата — це як звичайна робота".