Фокус готовится подвести итоги голосования за звание "Украинец года. На сегодня есть 10 номинантов, среди них — общественные деятели, волонтеры, производители оружия и тому подобное. Голосование продлится до 20 декабря, а имя победителя назовут 23 декабря.

Юрий Касьянов — украинский общественный деятель, волонтер и эксперт в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). За годы войны он стал одной из ключевых фигур в волонтерском движении, организуя поставки необходимых ресурсов на передовую и поддержку Вооруженных Сил Украины. Однако его деятельность не ограничивается только гуманитарной помощью: он активно пропагандирует идеи инвестиций в технологии, в частности в беспилотники, которые, по его мнению, могут иметь решающее значение для будущей победы Украины. Волонтер и общественный деятель является номинантом рейтинга Фокуса "Украинец года", в котором каждый желающий может проголосовать за лучшего, по его мнению, номинанта.

Юрий Касьянов родом из Киева, где получил образование в области военной инженерии. Однако, когда война на востоке Украины обострилась, он оставил свою профессиональную деятельность и сосредоточился на волонтерстве. Его первые шаги в этом направлении были связаны с поставкой медицинских средств, амуниции и других необходимых вещей военным. Уже в первые месяцы войны Касьянов активно поддерживал украинских военных, организовывая поставки в горячие точки Донбасса.

Одно из основных направлений деятельности Касьянова — развитие беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. После того как он понял, что эффективность войны в значительной степени зависит от технологий, он стал активно работать над внедрением беспилотников средней дальности, которые могут осуществлять ударные операции или выполнять разведывательные миссии. Его инициатива "A.Drones" уже несколько лет активно обеспечивает украинскую армию БПЛА, в частности, дронами-камикадзе, которые поражают цели на территории врага. При этом он не только организует поставки этих аппаратов, но и работает над совершенствованием технологий их применения. Также Касьянов является соучредителем фонда В-52, который поддерживает развитие беспилотных летательных аппаратов для военных целей.

Касьянов выразил обеспокоенность относительно недостаточной государственной поддержки в разработке и производстве беспилотных аппаратов. Он указывает на то, что в условиях войны необходимо обеспечить более централизованную и эффективную работу между государственными учреждениями и частными инициативами, чтобы удовлетворить потребности фронта в этих технологиях.

Юрий Касьянов активно подчеркивает, что будущее войны заключается не только в численности армий, но и в использовании современных технологий. Он отмечает важность инвестирования в дроны, которые могут изменить ход военных операций. По словам Касьянова, благодаря ударным БПЛА Украина может значительно усилить свои позиции на фронте, при этом значительно уменьшая человеческие потери, поскольку многие операции можно провести без привлечения пехоты или авиации.

Касьянов также активно работает над мобилизацией ресурсов для армии, призывая украинцев участвовать в сборах средств и поставке необходимых средств для фронта. Он подчеркивает важность поддержки ВСУ на всех этапах, от поставки продуктов питания до обеспечения техникой и бронежилетами. При этом он призывает бизнесменов и волонтеров помогать не только материально, но и через технологические разработки, которые могут повысить эффективность боевых действий.

Юрий Касьянов является не только волонтером, но и активным публичным деятелем. Он регулярно появляется в украинских и международных медиа, где освещает вопросы мобилизации, использования беспилотников, а также проблемы, с которыми сталкиваются украинские военные и волонтеры. По его словам, именно благодаря коллаборации между различными социальными группами, включая волонтеров, военных и ученых, удалось значительно усилить возможности украинской армии в условиях войны.

Также он активно работает с международными партнерами, пытаясь обеспечить Украину самыми современными технологиями, особенно в сфере дронов. Его деятельность помогла Украине значительно увеличить количество ударных беспилотников, которые имели важное значение в стратегических операциях. Он считает, что именно технологии, такие как дроны, могут стать ключом к победе, поэтому активно пропагандирует необходимость международной помощи в изготовлении и поставке таких аппаратов.

Юрий Касьянов

Война закончится не тогда, когда мы освободим оккупированные территории, потому что враг снова сможет их захватить. И не тогда, когда мы разобьем его орков, и они отступят за Урал зализывать раны. Нет. Война закончится тогда, когда виновные в катастрофе первых дней войны будут осуждены. Когда будут названы и сядут в тюрьму те, кто не готовил страну к войне. Когда виновные в саботаже мобилизации и оборонных закупок понесут ответственность

В 2024 году Юрий Касьянов продолжает активно работать над расширением использования беспилотных технологий в военных операциях. Одной из основных его задач является поддержка развития новых моделей дронов, позволяющих уничтожать врага без значительных человеческих потерь.