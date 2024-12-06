Рейтинг Фокусу "Українець року": волонтер Юрій Касьянов, який забезпечує ЗСУ дронами-камікадзе

Фокус готується підбити підсумки голосування за звання "Українець року. На сьогодні є 10 номінантів, серед них — громадські діячі, волонтери, виробники зброї тощо. Голосування триватиме до 20 грудня, а ім'я переможця назвуть 23 грудня.

Юрій Касьянов — український громадський діяч, волонтер та експерт у сфері безпілотних літальних апаратів (БПЛА). За роки війни він став однією з ключових фігур у волонтерському русі, організовуючи постачання необхідних ресурсів на передову та підтримку Збройних Сил України. Проте його діяльність не обмежується лише гуманітарною допомогою: він активно пропагує ідеї інвестицій у технології, зокрема в безпілотники, які, на його думку, можуть мати вирішальне значення для майбутньої перемоги України. Волонтер та громадський діяч є номінантом рейтингу Фокусу "Українець року", в якому кожен охочий може проголосувати за кращого, на його думку, номінанта.

Юрій Касьянов родом з Києва, де здобув освіту в галузі військової інженерії. Однак, коли війна на сході України загострилася, він залишив свою професійну діяльність і зосередився на волонтерстві. Його перші кроки в цьому напрямку були пов’язані з постачанням медичних засобів, амуніції та інших необхідних речей військовим. Вже в перші місяці війни Касьянов активно підтримував українських військових, організовуючи постачання до гарячих точок Донбасу.

Один із основних напрямків діяльності Касьянова — розвиток безпілотних літальних апаратів для ЗСУ. Після того, як він зрозумів, що ефективність війни значною мірою залежить від технологій, він став активно працювати над впровадженням безпілотників середньої дальності, що можуть здійснювати ударні операції або виконувати розвідувальні місії. Його ініціатива "A.Drones" вже декілька років активно забезпечує українську армію БПЛА, зокрема, дронами-камікадзе, які вражають цілі на території ворога. Водночас він не лише організовує постачання цих апаратів, а й працює над вдосконаленням технологій їх застосування. Також Касьянов є співзасновником фонду В-52, який підтримує розвиток безпілотних літальних апаратів для військових цілей.

Касьянов висловив занепокоєння щодо недостатньої державної підтримки в розробці і виробництві безпілотних апаратів. Він вказує на те, що в умовах війни необхідно забезпечити більш централізовану і ефективну роботу між державними установами та приватними ініціативами, щоб задовольнити потреби фронту в цих технологіях.

Юрій Касьянов активно підкреслює, що майбутнє війни полягає не лише в чисельності армій, але й у використанні сучасних технологій. Він наголошує на важливості інвестування в дрони, які можуть змінити хід військових операцій. За словами Касьянова, завдяки ударним БПЛА Україна може значно посилити свої позиції на фронті, при цьому значно зменшуючи людські втрати, оскільки багато операцій можна провести без залучення піхоти або авіації.

Касьянов також активно працює над мобілізацією ресурсів для армії, закликаючи українців долучатися до зборів коштів і постачання необхідних засобів для фронту. Він підкреслює важливість підтримки ЗСУ на всіх етапах, від постачання продуктів харчування до забезпечення технікою і бронежилетами. Водночас він закликає бізнесменів і волонтерів допомагати не лише матеріально, але й через технологічні розробки, які можуть підвищити ефективність бойових дій.

Юрій Касьянов є не лише волонтером, а й активним публічним діячем. Він регулярно з’являється в українських та міжнародних медіа, де висвітлює питання мобілізації, використання безпілотників, а також проблеми, з якими стикаються українські військові та волонтери. За його словами, саме завдяки колаборації між різними соціальними групами, включаючи волонтерів, військових та науковців, вдалося значно посилити можливості української армії в умовах війни.

Також він активно працює з міжнародними партнерами, намагаючись забезпечити Україну найсучаснішими технологіями, особливо у сфері дронів. Його діяльність допомогла Україні значно збільшити кількість ударних безпілотників, що мали важливе значення у стратегічних операціях. Він вважає, що саме технології, такі як дрони, можуть стати ключем до перемоги, тому активно пропагує необхідність міжнародної допомоги у виготовленні та постачанні таких апаратів.

Юрій Касьянов

Війна закінчиться не тоді, коли ми звільнимо окуповані території, бо ворог знову зможе їх захопити. І не тоді, коли ми розіб"ємо його орків, і вони відступлять за Урал зализувати рани. Ні. Війна закінчиться тоді, коли винні в катастрофі перших днів війни будуть засуджені. Коли будуть названі і сядуть до в"язниці ті, хто не готував країну до війни. Коли винні в саботажі мобілізації та оборонних закупівель понесуть відповідальність

У 2024 році Юрій Касьянов продовжує активно працювати над розширенням використання безпілотних технологій у військових операціях. Одним з основних його завдань є підтримка розвитку нових моделей дронів, що дозволяють знищувати ворога без значних людських втрат.