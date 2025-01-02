РФ хочет повторить сценарий 2022 года: что происходит на Харьковщине и какие города в опасности

ВС РФ не прекращают атаковать Харьковскую область, где продолжается строительство фортификационных сооружений. В частности, на очереди — круговая оборона Балаклеи и Изюма. Фокус выяснил, почему укрепляют именно эти города и где опаснее всего в регионе.

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В Харьковской области строят фортификационные сооружения и укрепления круговой обороны Балаклеи и Изюма. По словам руководителя ОВА Олега Синегубова, эти мероприятия проводятся для учета возможного изменения линии фронта и приоритетов противника на отдельных направлениях.

Он подчеркнул, что возведение укреплений является частью плановых мероприятий, предусмотренных для укрепления обороноспособности региона.

"На очереди построение фортификационных сооружений, это — круговая оборона Балаклеи и Изюма. Не могу коммуницировать, на каком этапе, скажем так — администрация выполняет возложенные на нее задачи. Однако там, конечно, что и часть работ выполняют сами военные. Я скажу лишь так, что там работы идут по плану и они полностью контролируются нашими военными", — заявил Олег Синегубов.

Круговая оборона Балаклеи и Изюма: РФ хочет воссоздать события 2022 года

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил в разговоре с Фокусом, что ВС РФ могут сконцентрироваться на атаке Балаклеи и Изюма. По его словам, это называется смена приоритетов.

"Если начали строить такие сооружения, значит есть вероятность того, что российские войска могут начать наступление на эти участки. Хотя сначала надо было бы начать с оборудования вдоль линии боевого соприкосновения за спинами наших войск, чтобы если будет активизация боевых действий, то войску было куда сесть в оборону на более выгодных и оборудованных рубежах", — сказал Жданов.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак сообщил Фокусу, что ВС РФ могут изменить свои приоритеты. В частности, исходя из различных сценариев, в любой момент противник может решить, что то или иное направление является бесперспективным, и сконцентрироваться на другом.

"Я хочу верить, что эти сооружения строятся со счета, что есть определенные аналитические выводы, прогнозы разведчиков о том, куда могут двигаться россияне. Эти сооружения нам нужны, это такая инвестиция в будущее. Лучше пусть будут, чем строить их в аварийном режиме в последний момент", — пояснил аналитик.

На вопрос, почему укрепления строятся в Балаклее и Изюме, которые расположены на юг примерно в 50 километрах от линии боевого соприкосновения, а не, например, в Печенегах, что ближе к Харькову, Ступак отметил, что есть поправка на внутренний менталитет, когда "строим там, где хочется, а не там, где нужно".

"Военные на это много раз подчеркивали, что не надо строить в полях. И все равно в каких-то локациях в полях укрепления строятся, потому что есть бюджет", — отметил Ступак.

По его словам, может быть и анализ возможных движений россиян, большую роль играет местность. В частности, возможна более короткая дистанция, однако заболоченная. Поэтому лучше пройти более длинное расстояние, но с асфальтированной дорогой и железной дорогой. Такие моменты также учитываются при строительстве фортификационных сооружений.

Военный аналитик Дмитрий Снегирев убежден, что оккупанты пытаются воссоздать события 2022 года, а именно создание ударной группировки, которая условно называлась "Изюмская".

"На тот момент это была самая многочисленная группировка противника, которая имела целью угрозу флангового захвата позиций Сил обороны в Донецкой области, а именно Славянско-Краматорская агломерация", — заявил в разговоре с Фокусом Снегирев.

Так в планах врага форсирование реки Оскол, возможное продвижение к Изюму. Однако основная цель оккупантов — не продвижение в глубь Харьковской области, а вдоль реки к Славянско-Краматорской агломерации.

"Стратегические планы оккупантов — это выход на административные границы Донецкой области. Сейчас под контролем Сил обороны находятся крупнейшие промышленные города Донецкой области", — рассказал эксперт.

Он отметил, что с учетом возможных вызовов строятся инженерно-фортификационные сооружения. Однако Снегирев отметил, что об этих планах ВС РФ было известно еще более полугода назад, в результате ему непонятно, почему Синегубов заявляет о намерениях строить инженерно-фортификационные сооружения только после активизации боевых действий на этом участке фронта.

"Почему такая активизация на этом направлении? Там короткое плечо логистики оккупантов, возможность поставки боекомплекта, личного состава, техники за счет незначительных расстояний как из РФ, так и с оккупированных территорий Луганской области. Также на этом направлении сосредоточены одни из самых боеспособных подразделений российской армии", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Приоритетные цели РФ в Харьковской области

Олег Жданов рассказал, что на Харьковском направлении россияне хотят создать плацдарм для захвата Купянска, поскольку там есть железная дорога, и создать буферную зону для обеспечения безопасности административных границ в Луганской области. По его мнению, противник хочет на левом берегу реку Оскол сделать такой же естественной преградой, как река Днепр на Херсонщине.

Ступак также считает, что для россиян приоритетный Купянск, в частности, он на 50% уже в окружении. По его мнению, оккупанты хотят снова захватить город, для российской пропаганды это был бы идеальный вариант. Также врагу нужен Купянск-Узловой из-за железнодорожных путей. Украина и Россия имеют одинаковый советский образец колеи. Благодаря этому облегчается логистика.

"Россияне захватили, например, Донецк. Буквально через пару часов уже эшелоны из России идут в Донецк, потом в направлении Харьковской, Запорожской областей, Херсона, потому что переключаешь только стрелки. Если бы у нас была европейская колея, х*й бы они смогли поставлять, только автомобилями", — пояснил военный аналитик.

Он рассказал, что европейская колея на 10 сантиметров уже, что является критическим. В результате противник не мог бы по железной дороге таскать боеприпасы, танки и т.д., пришлось бы своим ходом или на траках.

Снегирев убежден, что Синегубову стоит беспокоиться не только за Балаклею и Изюм, но и за Купянск-Узловой, который есть в планах врага как стратегический транспортный хаб. В частности, это не только автомобильный, но и железнодорожный хаб. В негативном сценарии для Сил обороны это дает россиянам возможность улучшения собственной логистики за счет пропускной способности железной дороги.

Напомним, 18 декабря командир батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко рассказал, что на Харьковском направлении российские диверсанты переодевались в украинскую военную форму. В частности, для того, чтобы добраться до позиций Сил обороны.

15 декабря аналитики DeepState рассказали, что Силы обороны выбили врага южнее Глушковки Харьковской области и закрепились. В Генштабе рассказали, что россияне пытались давить на украинские подразделения в направлении Высокой Яруги, в Волчанске и в районе Тихого.