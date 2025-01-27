"Он не волшебник": Фокус выяснил, сможет ли Драпатый стабилизировать ситуацию на фронте

Михаил Драпатий — человек, которым довольны военные. Он получил новое назначение, которое по мнению бойцов ВСУ и экспертов, поможет ему стабилизировать ситуацию на фронте. Фокус узнал, чем славится генерал-майор, и каких изменений ждать.

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В воскресенье, 26 января, президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он отметил, что там происходят самые жестокие бои.

Однако, по словам президента, Драпатий будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками — самой многочисленной части ВСУ.

"Это поможет сочетать боевую работу армии с правильной подготовкой бригад. Именно фронтовые потребности должны определять стандарты комплектования и тренировки бригад", — сказал Владимир Зеленский.

Драпатый возглавил ОСУВ "Хортица": что он может изменить на фронте

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Драпатый — наиболее подготовленный, авторитетный боевой командир. Он генерал такого уровня, по словам Романенко, который в сложных условиях мог решать вопросы в пользу ВСУ.

"Полгода назад на Харьковском направлении, когда враг наступал, Драпатого послали вместо генералов, которых сейчас судят. Руководство и он стабилизировали ситуацию", — сказал Фокусу Игорь Романенко.

По его словам, должность командующего Сухопутными войсками — это подготовка. По его мнению, Драпатого назначили для того, чтобы он менял функции ТЦК, которые подчиняют Сухопутным. Однако функции мобилизации не решить внутри ВСУ, это вопрос больше к правительству и президенту. В результате Драпатого вернули решать "более сложные вопросы".

На вопрос, сможет ли Михаил Драпатий стабилизировать ситуацию на фронте, Романенко ответил, что время покажет.

"Он не волшебник с палочкой для того, чтобы реализовывать те какие-то способности. На какое-то время, на каких-то участках — возможно, а в целом надо решать вопросы, которые не решаются. Например, пополнение личным составом частей. Уже три года не проводится соответствующим образом мобилизация, поэтому такие последствия", — добавил Игорь Романенко.

Бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак отметил в разговоре с Фокусом, что военные упрекали высшее руководство, когда Михаила Драпатого назначили в Генштаб и говорили, что "зачем ему бумажки переводить, когда он человек, который может сделать большое дело".

"Я рассчитываю, что новое назначение должно стабилизировать все те проблемы, которые были сейчас на тех фронтах, — Курахово, Торецк. Считается, что там, где находится Драпатий, там стабилизируется ситуация", — сказал Иван Ступак.

Он подчеркнул, что прекрасно понимает, что Драпатый не волшебник и не сможет за пять секунд наколдовать, чтобы все будет "супер-пупер", однако он сделает какие-то ключевые моменты. По словам Ступака, сейчас главное снизить темп продвижения россиян, тогда как задача максимум — полностью остановить врага.

"Поэтому ставим минимум, надо как-то минимизировать их продвижение на 50-60%", — подытожил аналитик.

Драпатый — последняя надежда? Что думают военные

Украинский военнослужащий Станислав Бунятов с позывным "Осман" заявил, что разумные кадровые изменения в армии — это хорошо, однако в ближайшей перспективе это лишь поможет не ухудшить нынешнюю ситуацию, тогда как сейчас — это "уже хорошо". Зато в короткие сроки стабилизировать обстановку могут только боеспособные бригады и авторитетные командиры, надо работать над их пополнением, считает "Осман".

"Не стоит возлагать надежды спасения фронта на Драпатого, он генерал толковый, но не волшебник. Ожидаю Драпатого в должности Главнокомандующего, думаю это произойдет скоро", — сказал Станислав Бунятов.

Боец ВСУ в своем Telegram-канале "Бахмутский демон" отметил, что согласен с "Османом" о том, что Драпатий сможет стабилизировать ситуацию, однако нужно усиливать бригады, саму систему, необходимы обученные люди, резервы.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" считает, что назначение Драпатого на должность командующего ОСУВ "Хортица" может улучшить обстановку в той зоне ответственности.

"Ведь этот генерал своими действиями, отношением и подходом к военному управлению показывает, что он один из той небольшой когорты людей, которая действительно хочет выиграть войну и делает для этого все возможное", — подчеркнул офицер.

Что известно о Михаиле Драпатом?

Михаил Драпатий начал службу в 72-й отдельной механизированной бригаде. Так в 2014 году он командовал 2 механизированным батальоном бригады. В течение 2015-2016 годов он был начальником штаба 30 ОМБр, а с 2016 до 2019 — командиром 58 ОМПБр.

В начале полномасштабного вторжения РФ в 2022 году он был заместителем командующего Объединенными силами ВСУ по подготовке войск. Однако уже в марте возглавил ОУВ "Юг", которое затем вошло в состав ОУВ "Херсон". В 2022 году он был одним из тех командиров, которые руководили освобождением правобережья Херсонской области.

В феврале 2024 года Драпатого назначили заместителем начальника Генштаба по подготовке войск. Но уже в мае он параллельно возглавлял ОТУВ "Харьков", после начала нового наступления врага на Харьковскую область.

В сентябре он руководил ОТУВ "Луганск", а 29 ноября был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ.

Напомним, ранее Фокус рассказывал больше о жизни и карьере генерал-майора Михаила Драпатого. В частности, он имеет Крест боевых заслуг, ордена Богдана Хмельницкого трех степеней и орден "Народный Герой Украины".

13 декабря генерал-майора Михаил Драпатий заявил, что Сухопутные войска ожидает масштабная трансформация, которая повлияет на ситуацию на фронте в пользу Украины. Прежде всего реформы будут касаться процедуры рекрутинга и подготовки бойцов.