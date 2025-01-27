"Він не чарівник": Фокус зʼсував, чи зможе Драпатий стабілізувати ситуацію на фронті

Михайло Драпатий — людина, якою задоволені військові. Він отримав нове призначення, яке на думку бійців ЗСУ та експертів, допоможе йому стабілізувати ситуацію на фронті. Фокус дізнався, чим славиться генерал-майор, та на які зміни чекати.

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У неділю, 26 січня, президент Володимир Зеленський призначив генерал-майора Михайла Драпатого керівником оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Він зауважив, що там відбуваються найжорстокіші бої.

Проте, за словами президента, Драпатий зберігатиме повноваження командувача Сухопутних військ — найчисельнішої частини ЗСУ.

"Це допоможе поєднувати бойову роботу армії з правильною підготовкою бригад. Саме фронтові потреби мають визначати стандарти комплектування й тренування бригад", — сказав Володимир Зеленський.

Драпатий очолив ОСУВ "Хортиця": що він може змінити на фронті

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко заявив, що Драпатий — найбільш підготовлений, авторитетний бойовий командир. Він генерал такого рівня, за словами Романенка, який у складних умовах міг розвʼязувати питання на користь ЗСУ.

"Пів року тому на Харківському напрямку, коли ворог наступав, Драпатого послали замість генералів, яких зараз судять. Керівництво і він стабілізували ситуацію", — сказав Фокусу Ігор Романенко.

За його словами, посада командуючого Сухопутними військами — це підготовка. На його думку, Драпатого призначили для того, аби він змінював функції ТЦК, які підпорядковують Сухопутним. Проте функції мобілізації не вирішити всередині ЗСУ, це питання більше до уряду та президента. В результаті Драпатого повернули розвʼязувати "складніші питання".

На запитання, чи зможе Михайло Драпатий стабілізувати ситуацію на фронті, Романенко відповів, що час покаже.

"Він не чарівник з паличкою для того, щоб реалізовувати ті якісь здібності. На якийсь час, на якихось ділянках — можливо, а в цілому треба розв'язувати питання, які не розвʼязуються. Наприклад, поповнення особовим складом частин. Уже три роки не проводиться відповідним чином мобілізація, тому такі наслідки", — додав Ігор Романенко.

Колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак зазначив у розмові з Фокусом, що військові дорікали вищому керівництву, коли Михайла Драпатого призначили в Генштаб і казали, що "нащо йому папірці перекладати, коли він людина, яка може зробити велику справу".

"Я розраховую, що нове призначення повинно стабілізувати всі ті проблеми, які були зараз на тих фронтах, — Курахове, Торецьк. Вважається, що там, де знаходиться Драпатий, там стабілізується ситуація", — сказав Іван Ступак.

Він наголосив, що чудово розуміє, що Драпатий не чарівник та не зможе за пʼять секунд начаклувати, аби все буде "супер-пупер", проте він зробить якісь ключові моменти. За словами Ступака, зараз головне знизити темп просування росіян, тоді як завдання максимум — повністю зупинити ворога.

"Тому ставимо мінімум, треба якось мінімізувати їхнє просування на 50-60%", — підсумував аналітик.

Драпатий — остання надія? Що думають військові

Український військовослужбовець Станіслав Бунятов з позивним "Осман" заявив, що розумні кадрові зміни в армії — це добре, проте в найближчій перспективі це лише допоможе не погіршити нинішню ситуацію, тоді як зараз — це "вже добре". Натомість у короткі терміни стабілізувати обстановку можуть лише боєздатні бригади й авторитетні командири, треба працювати над їхнім поповненням, вважає "Осман".

"Не варто покладати надії порятунку фронту на Драпатого, він генерал толковий, але не чародій. Очікую Драпатого на посаді Головнокомандувача, думаю це станеться скоро", — сказав Станіслав Бунятов.

Боєць ЗСУ у своєму Telegram-каналі "Бахмутський демон" зазначив, що згоден з "Османом" про те, що Драпатий зможе стабілізувати ситуацію, проте потрібно посилювати бригади, саму систему, необхідні навчені люди, резерви.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" вважає, що призначення Драпатого на посаду командувача ОСУВ "Хортиця" може покращити обстановку в тій зоні відповідальності.

"Адже цей генерал своїми діями, ставленням та підходом до військового управління показує, що він один з тієї невеликої когорти людей, яка дійсно хоче виграти війну і робить для цього все можливе", — наголосив офіцер.

Що відомо про Михайла Драпатого?

Михайло Драпатий розпочав службу в 72-й окремій механізованій бригаді. Так у 2014 році він командував 2 механізованим батальйоном бригади. Протягом 2015-2016 років він був начальником штабу 30 ОМБр, а з 2016 до 2019 — командиром 58 ОМПБр.

На початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році він був заступником командувача Обʼєднаних сил ЗСУ з підготовки військ. Проте вже в березні очолив ОУВ "Південь", яке потім увійшло до складу ОУВ "Херсон". У 2022 році він був одним із тих командирів, які керували звільненням правобережжя Херсонської області.

У лютому 2024 року Драпатого призначили заступником начальника Генштабу з підготовки військ. Але вже у травні він паралельно очолював ОТУВ "Харків", після початку нового наступу ворога на Харківську область.

У вересні він керував ОТУВ "Луганськ", а 29 листопада був призначений командувачем Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав більше про життя та карʼєру генерал-майора Михайла Драпатого. Зокрема, він має Хрест бойових заслуг, ордени Богдана Хмельницького трьох ступенів та орден "Народний Герой України".

13 грудня генерал-майора Михайло Драпатий заявив, що Сухопутні війська очікує масштабна трансформація, яка вплине на ситуацію на фронті на користь України. Насамперед реформи стосуватимуться процедури рекрутингу й підготовки бійців.