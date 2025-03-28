Зеленский о смерти Путина — это эмоциональное заявление, Фесенко рассказал, что руководило президентом

Слова о смерти Путина — отражение не только собственных желаний украинского президента, но и ретрансляция ожиданий абсолютного большинства украинцев, считает Фесенко.

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Президент Зеленский, отвечая на вопрос Eurovision News о страхах Путина, неожиданно сказал, что тот вскоре умрет. Политолог Владимир Фесенко рассказал Фокусу, почему глава государства решил озвучить такое заявление.

Комментируя Фокусу заявление президента Зеленского о вероятной смерти главы Кремля в статье Путин не умрет, Трамп не остынет: какие есть варианты продолжения мирного процесса, политолог Владимир Фесенко отметил: "В данном случае, как часто бывает у Зеленского, присутствует, прежде всего, эмоциональная составляющая, которая отражает нынешнее эмоциональное и политическое состояние президента. С одной стороны, это, безусловно, надежда на мир, на то, что переговоры в конце концов приведут к прекращению огня. Зеленский продемонстрировал, что он готов двигаться по этому пути и американцев это вполне удовлетворяет. С другой же стороны, слова относительно смерти Путина — это на самом деле отражение не только собственных желаний, но и ретрансляция ожиданий абсолютного большинства украинцев".

Политолог считает, что эмоциональные заявления украинского президента на Трампа, а затем на позицию США в переговорном процессе не повлияют, поскольку сейчас, после громкого скандала в Белом доме, градус напряжения между Киевом и Вашингтоном существенно упал.

Более подробно читайте в материале Фокуса Провал мирных переговоров: что показали и скрыли договоренности Украины, США и РФ в Эр-Рияде