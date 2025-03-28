Зеленський про смерть Путіна – це емоційна заява, Фесенко розповів, що керувало президентом

Слова стосовно смерті Путіна — відображення не лише власних бажань українського президента, а й ретрансляція очікувань абсолютної більшості українців, вважає Фесенко.

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Президент Зеленський, відповідаючи на запитання Eurovision News про страхи Путіна, неочікувано сказав, що той невдовзі помре. Політолог Володимир Фесенко розповів Фокусу, чому глава держави вирішив озвучити таку заяву.

Коментуючи Фокусу заяву президента Зеленського про ймовірну смерть очільника Кремля у статті Путін не помре, Трамп не охолоне: якими є варіанти продовження мирного процесу, політолог Володимир Фесенко наголосив: "В даному випадку, як часто буває у Зеленського, присутня, передусім, емоційна складова, яка відображає нинішній емоційний та політичний стан президента. З одного боку, це, безумовно, сподівання на мир, на те, що переговори врешті-решт приведуть до припинення вогню. Зеленський продемонстрував, що він готовий рухатися цим шляхом і американців це цілком задовольняє. З іншої ж сторони, слова відносно смерті Путіна – це насправді відображення не лише власних бажань, а й ретрансляція очікувань абсолютної більшості українців".

Політолог вважає, що емоційні заяви українського президента на Трампа, а відтак на позицію США у переговорному процесі не вплинуть, оскільки наразі, після гучного скандалу в Білому домі, градус напруги між Києвом та Вашингтоном суттєво впав.

Більш детально читайте в матеріалі Фокусу Провал мирних перемовин: що показали і приховали домовленості України, США та РФ в Ер-Ріяді