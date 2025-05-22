530 "Калибров": РФ готовит новый массированный удар по Украине, — когда это может произойти

Прошел почти месяц с тех пор как РФ нанесла одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине. Эксперты предупреждают: такая тишина может быть признаком подготовки к новому удару. Фокус узнал, стоит ли ждать повторения сценария в ближайшее время и какие ресурсы для этого имеет Россия.

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Прошел почти месяц с последней массовой ракетной атаки по Украине. Ночью 24 апреля 2025 года ВС РФ комбинированно атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Калибр", баллистическими ракетами и ударными дронами-камикадзе типа "Шахед", под ударом оказался в частности Киев, где прозвучала серия взрывов, и Харьков. Тогда от попадания ракеты был полностью разрушен многоквартирный дом в Святошинском районе Киева. В результате погибло 12 человек и 90 человек пострадало.

По оценкам экспертов, Россия уже достаточно накопила ресурсов для нового комбинированного удара. Фокус выяснил, ждать ли массированной атаки в ближайшее время и у что у России наготове.

Массированный ракетный удар по Украине: что готовит Россия

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", подчеркивает необходимость повышенной бдительности из-за накопления Россией ракетного потенциала. По его словам, российский военно-промышленный комплекс, несмотря на определенные ограничения, продолжает работать на высоком уровне, обеспечивая стабильное производство ракет.

"Последний массированный ракетный удар по Украине состоялся 24 апреля, и по состоянию на 22 мая, то есть почти месяц спустя, новых ударов не зафиксировано. Обычно Россия осуществляет ракетные атаки с периодичностью примерно раз в 2-2,5 недели. Эта пауза может свидетельствовать о подготовке к новому удару, поскольку Россия активно накапливает ракеты", — говорит Фокусу военный обозреватель.

По оценкам эксперта, Россия поддерживает стабильное производство ракет разных типов. Например, ракеты Х-101 производятся в среднем по 2 единицы в сутки. Ракеты "Калибр" изготавливаются в количестве 1-2 единиц ежедневно. Что касается баллистических ракет "Искандер", их производство приближается к 2 единицам в сутки, а крылатые ракеты "Искандер-К" также производятся в пределах 1-2 единиц ежедневно. Производство гиперзвуковых ракет "Кинжал" является более проблемным из-за значительной зависимости от иностранных комплектующих, поэтому их изготавливают примерно 1-2 единицы в неделю.

"Накопительный эффект позволяет России создавать значительные запасы ракет. По состоянию на середину мая 2025 года, Россия имела в резерве более 300 ракет Х-101, более 530 ракет "Калибр", около 125 баллистических ракет "Искандер" и примерно 300 крылатых ракет "Искандер-К". Запасы "Кинжалов" оцениваются в около 80 единиц. Эти объемы позволяют России планировать массированный ракетный удар комбинированного типа, который может быть приурочен к определенному событию или политической встрече", — подчеркнул Коваленко.

Военный эксперт Олег Жданов также убежден, что Россия готовится к новым массированным ракетным ударам по Украине, и это лишь вопрос времени. По его словам, пауза в ракетных ударах, которая длится уже около месяца с момента последней атаки, свидетельствует о накоплении Россией ракетного потенциала. По его мнению, нынешняя пауза в ракетных атаках связана с накоплением ракет.

Однако эксперт отмечает, что российский военно-промышленный комплекс сталкивается с трудностями в производстве ракет. Опираясь на данные украинской разведки, Жданов убежден, что Россия способна производить до 100 ракет различных типов в месяц. Однако санкции, которые постепенно усиливают давление на российскую экономику, усложняют этот процесс.

По его словам, ключевой проблемой для России является зависимость от импортных компонентов. РФ не смогла достичь полного импортозамещения в производстве высокотехнологичного оружия.

"Это ограничивает возможности России наращивать производство ракет в долгосрочной перспективе, особенно в условиях непрекращающейся войны и усиления международных санкций", — говорит Фокусу Жданов.

Когда Россия может осуществить массированный ракетный удар по Украине

Александр Коваленко подчеркивает, что в ближайшее время Россия может осуществить массированный ракетный удар, используя накопленные запасы и комбинацию различных типов ракет. Это требует от Украины усиленной разведывательной деятельности и готовности к противодействию. Он призывает обращать внимание на любые признаки подготовки врага, в частности маневры кораблей в Черном море или активность на аэродромах, чтобы вовремя реагировать на потенциальные угрозы.

Военный обозреватель отмечает, что подготовка к таким ударам осуществляется с использованием средств, расположенных на значительном расстоянии от границы Украины. Например, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" с радиусом действия 500 км не приближаются к границе. Ракеты Х-101 запускаются с бомбардировщиков Ту-95, поэтому необходимо отслеживать активность на российских аэродромах. По данным разведки, на этих аэродромах фиксируется пополнение боекомплектов, разработка полетных заданий и планов, а также регулярная активность авиации.

Кроме того, Россия использует морские носители ракет, в частности корабли, оснащенные ракетами "Калибр". Например, в Черном море регулярно фиксируют выход российских ракетных кораблей, таких как фрегаты или подводные лодки, которые проводят маневры. Эти действия не всегда означают немедленный ракетный залп, но свидетельствуют о подготовке к возможным атакам. Сейчас большинство морских носителей "Калибра" снаряжены ракетами, что повышает уровень угрозы.

Олег Жданов отмечает, что Россия, вероятно, готовится использовать накопленные ракеты для поддержки своих военных операций. Он предполагает, что массированные удары могут быть направлены на ключевые объекты инфраструктуры, в частности энергетическую систему, города, учебные центры и другие стратегические цели.

Эксперт предполагает, что накопление ракет и подготовка к массированным ударам могут быть частью более широкой стратегии России, направленной на поддержку наступательных операций летом 2025 года. Он призывает Украину оставаться бдительной, усиливать разведывательную деятельность и готовиться к противодействию возможным атакам.

Напомним, члены подполья взломали телефон работника компании-производителя БПЛА "Элерон-3", получив доступ к закрытой информации. Это позволило раскрыть схему и масштабы поставок редких "птичек" армии врага.

Также Фокус писал, что РФ расширяет свой ядерный арсенал благодаря ракетам "воздух-воздух" с ядерной боевой частью.