530 "Калібрів": РФ готує новий масований удар по Україні, - коли це може статися

Минув майже місяць відтоді як РФ завдала одну з наймасштабніших комбінованих атак по Україні. Експерти попереджають: така тиша може бути ознакою підготовки до нового удару. Фокус дізнався, чи варто чекати повторення сценарію найближчим часом і які ресурси для цього має Росія.

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Минув майже місяць з останньої масової ракетної атаки по Україні. Уночі 24 квітня 2025 року ЗС РФ комбіновано атакували Україну крилатими ракетами типу "Калібр", балістичними ракетами та ударними дронами-камікадзе типу "Шахед", під ударом опинився зокрема Київ, де пролунала серія вибухів, та Харків. Тоді від попадання ракети був повністю зруйнований багатоквартирний будинок у Святошинському районі Києва. У результаті загинуло 12 людей і 90 осіб постраждало.

За оцінками експертів, Росія вже достатньо накопичила ресурсів для нового комбінованого удару. Фокус з'ясував, чи чекати масованої атаки найближчим часом і у що у Росії напоготові.

Масований ракетний удар по Україні: що готовить Росія

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив», наголошує на необхідності підвищеної пильності через накопичення Росією ракетного потенціалу. За його словами, російський військово-промисловий комплекс, попри певні обмеження, продовжує працювати на високому рівні, забезпечуючи стабільне виробництво ракет.

"Останній масований ракетний удар по Україні відбувся 24 квітня, і станом на 22 травня, тобто майже місяць потому, нових ударів не зафіксовано. Зазвичай Росія здійснює ракетні атаки з періодичністю приблизно раз на 2–2,5 тижні. Ця пауза може свідчити про підготовку до нового удару, оскільки Росія активно накопичує ракети", — каже Фокусу військовий оглядач.

За оцінками експерта, Росія підтримує стабільне виробництво ракет різних типів. Наприклад, ракети Х-101 виробляються в середньому по 2 одиниці на добу. Ракети "Калібр" виготовляються в кількості 1–2 одиниць щодня. Щодо балістичних ракет "Іскандер", їхнє виробництво наближається до 2 одиниць на добу, а крилаті ракети "Іскандер-К" також виробляються в межах 1–2 одиниць щодня. Виробництво гіперзвукових ракет "Кинджал" є більш проблемним через значну залежність від іноземних комплектуючих, тому їх виготовляють приблизно 1–2 одиниці на тиждень.

"Накопичувальний ефект дозволяє Росії створювати значні запаси ракет. Станом на середину травня 2025 року, Росія мала в резерві понад 300 ракет Х-101, понад 530 ракет "Калібр", близько 125 балістичних ракет "Іскандер" і приблизно 300 крилатих ракет "Іскандер-К". Запаси "Кинджалів" оцінюються в близько 80 одиниць. Ці обсяги дозволяють Росії планувати масований ракетний удар комбінованого типу, який може бути присвячений до певної події чи політичної зустрічі", — підкреслив Коваленко.

Військовий експерт Олег Жданов також переконаний, що Росія готується до нових масованих ракетних ударів по Україні, і це лише питання часу. За його словами, пауза в ракетних ударах, яка триває вже близько місяця з моменту останньої атаки, свідчить про накопичення Росією ракетного потенціалу. На його думку, нинішня пауза в ракетних атаках пов’язана з накопиченням ракет.

Проте експерт наголошує, що російський військово-промисловий комплекс постає перед труднощами у виробництві ракет. Спираючись на дані української розвідки, Жданов переконаний, що Росія здатна виготовляти до 100 ракет різних типів на місяць. Однак санкції, які поступово посилюють тиск на російську економіку, ускладнюють цей процес.

За його словами, ключовою проблемою для Росії є залежність від імпортних компонентів. РФ не змогла досягти повного імпортозаміщення у виробництві високотехнологічної зброї.

"Це обмежує можливості Росії нарощувати виробництво ракет у довгостроковій перспективі, особливо в умовах безперервної війни та посилення міжнародних санкцій", — каже Фокусу Жданов.

Коли Росія може здійснити масований ракетний удар по Україні

Олександр Коваленко підкреслює, що найближчим часом Росія може здійснити масований ракетний удар, використовуючи накопичені запаси та комбінацію різних типів ракет. Це вимагає від України посиленої розвідувальної діяльності та готовності до протидії. Він закликає звертати увагу на будь-які ознаки підготовки ворога, зокрема маневри кораблів у Чорному морі чи активність на аеродромах, щоб вчасно реагувати на потенційні загрози.

Військовий оглядач зазначає, що підготовка до таких ударів здійснюється з використанням засобів, розташованих на значній відстані від кордону України. Наприклад, пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер" з радіусом дії 500 км не наближаються до кордону. Ракети Х-101 запускаються з бомбардувальників Ту-95, тому необхідно відстежувати активність на російських аеродромах. За даними розвідки, на цих аеродромах фіксується поповнення боєкомплектів, розробка польотних завдань і планів, а також регулярна активність авіації.

Крім того, Росія використовує морські носії ракет, зокрема кораблі, оснащені ракетами "Калібр". Наприклад, у Чорному морі регулярно фіксують вихід російських ракетних кораблів, таких як фрегати чи підводні човни, які проводять маневри. Ці дії не завжди означають негайний ракетний залп, але свідчать про підготовку до можливих атак. Наразі більшість морських носіїв "Калібру" споряджені ракетами, що підвищує рівень загрози.

Олег Жданов зазначає, що Росія, ймовірно, готується використати накопичені ракети для підтримки своїх військових операцій. Він припускає, що масовані удари можуть бути спрямовані на ключові об’єкти інфраструктури, зокрема енергетичну систему, міста, навчальні центри та інші стратегічні цілі.

Експерт припускає, що накопичення ракет і підготовка до масованих ударів можуть бути частиною ширшої стратегії Росії, спрямованої на підтримку наступальних операцій влітку 2025 року. Він закликає Україну залишатися пильною, посилювати розвідувальну діяльність і готуватися до протидії можливим атакам.

Нагадаємо, члени підпілля зламали телефон працівника компанії-виробника БПЛА "Елерон-3", отримавши доступ до закритої інформації. Це дозволило розкрити схему й масштаби постачання рідкісних «пташок» армії ворога.

Також Фокус писав, що РФ розширює свій ядерний арсенал завдяки ракетам "повітря-повітря" з ядерною бойовою частиною.