Путин готовит новое наступление: что означает "буферная зона" у границ Украины

Владимир Путин заявил о намерении создать так называемую "буферную зону безопасности" вдоль украинско-российской границы. По замыслу Кремля, эта зона якобы должна охватить части Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей. Что на самом деле стоит за этим заявлением — разбирался Фокус.

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Президент России Владимир Путин объявил о создании "буферной зоны безопасности" вдоль границы с Украиной, поручив Вооруженным силам РФ реализовать эту задачу. По его словам, цель — защитить приграничные регионы России от украинских атак, в том числе дронов.

Во время совещания с членами правительства Путин заявил, что российские войска уже работают над созданием этой зоны, хотя не уточнил ее размеры, местоположение или методы реализации. Он также упомянул о необходимости восстановления инфраструктуры в Курской, Брянской и Белгородской областях, которые получили повреждения от боевых действий.

Позже, Генерал-лейтенант Виктор Соболев, член комитета Госдумы по вопросам обороны, озвучил перечень украинских областей, где якобы запланирована эта "буферная зона". Речь идет о части Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областей.

Это не первая подобная инициатива Кремля. Ранее Путин говорил о создании "санитарной зоны" на территории Украины, что вызвало беспокойство относительно возможного расширения зоны боевых действий.

Почему Путин объявил о создании "буферной зоны" вдоль границы

По словам военного эксперта Дмитрия Снегирева, недавние инициативы российской стороны по созданию так называемой "буферной зоны" на территории Украины, в частности в Сумской, Харьковской и Черниговской областях, появились на фоне значительных успехов Сил обороны Украины в проведении контрнаступательных операций. В частности, прорыв Сил обороны в Брянской области стал очередным ударом по имиджу российского руководства, которое пыталось продемонстрировать завершение так называемой "Курской операции".

Заявления Владимира Путина, по мнению эксперта, имели исключительно политическое и информационное значение. Чтобы сохранить видимость контроля, Путин выступил с заявлениями о необходимости создания "буферной зоны". Однако инициатива, как оказалось, исходила не от него лично.

"Эту идею выдвинул глава Глушковского района Курской области, который отметил необходимость предотвращения подобных операций украинских войск. В частности, речь шла об оккупации Черниговской области и Сумщины с акцентом на областной центр — город Сумы", — говорит Фокусу эксперт.

Это предложение поддержал и и.о. губернатора Курской области, и бывший депутат Госдумы РФ Хинштейн. Таким образом, российское руководство пытается представить эту идею как инициативу снизу, хотя она является частью более широкой стратегии спецслужб. Стоит отметить, что подобные заявления не являются новыми. Аналогичные предложения о создании "санитарной зоны" уже звучали в отношении Харьковской области. Однако, как показал дальнейший ход событий, российская армия оказалась неспособной реализовать эти планы.

Снегирев объясняет, почему российское руководство возвращается к таким заявлениям. Во-первых, это реакция на успешные операции Сил обороны Украины на территории РФ, в частности в Глушковском районе Курской области, а также в Белгородской и Брянской областях. Во-вторых, эти заявления являются частью военно-политического давления в контексте переговорного процесса между Украиной и РФ, на котором настаивают и Соединенные Штаты. Российская сторона угрожает расширением линии фронта за счет новых украинских территорий, в частности Сумской, Харьковской и Черниговской областей, которые не входят в так называемый состав РФ по указу от 30 сентября 2022 года.

"Буферная зона" в Украине: пойдет ли ВС РФ в наступление на Черниговщину

По данным эксперта, который опирается на информацию ГУР Минобороны Украины, на Сумском направлении Россия формирует оперативные резервы численностью от 40 до 60 тысяч человек. Однако успешные действия Сил Обороны в Курской, Белгородской и Брянской областях затрудняют переброску этих резервов на территорию Украины. Еще 100 тысяч российских солдат скованы на территории этих областей.

Сложный ландшафт Брянской области, в частности леса, реки и болота, дополнительно усложняет действия российской армии.

"Это делает невозможным масштабное использование тяжелой бронетехники и FPV-дронов на оптоволокне, что снижает эффективность российских сил в противодействии Сил обороны. Российские аналитики признают, что в случае дальнейшего продвижения ВСУ в Брянской области выбить украинские силы будет крайне проблематично. Последние события в Курской и Белгородской областях свидетельствуют об изменении тактики ВСУ. Украинские силы перешли к ударам по логистической инфраструктуре, в частности мостам и переправам, что создает предпосылки для оперативного окружения российских группировок, например, в Глушковском районе Курской области", — подчеркивает Снегирев.

Такие действия, вместе с использованием ствольной и реактивной артиллерии, а также FPV-дронов с территории Украины, позволяют ВСУ сохранять инициативу.

Таким образом, заявления российского руководства являются попыткой перехватить военную, информационную и политическую инициативу на фоне успехов Сил обороны и украинской разведки. Однако реальная способность России реализовать эти угрозы остается под большим вопросом из-за тактических успехов Украины и сложностей, с которыми сталкиваются российские силы на собственной территории.

Заявления Путина о "буферной зоне": на что он рассчитывает

Военный эксперт Роман Свитан в своем комментарии Фокусу резко раскритиковал идею так называемых "захватов" или "санитарных зон" на северной границе Украины и России, назвав это российским информационно-психологическим воздействием или ИПСО. Свитан отмечает, что вдоль этого участка границы до сих пор не сформирована полноценная линия фронта, что является абсурдом в контексте 12 лет войны.

Эксперт обращает внимание на то, что попытки формировать эту линию фронта начались еще в прошлом году, когда российские войска начали боевые действия на Харьковском направлении. Однако, по его словам, эта линия фронта является динамичной и может смещаться до 30 километров в обе стороны, формируя так называемую "серую" или "буферную" зону. Это связано с тем, что основная артиллерия и дроны действуют на 30 километров.

Эта 30-километровая зона, которую Свитан называет "кил-зоной" или "трансграничной зоной", зависит от рельефа местности и тактических потребностей сторон.

"Если украинской армии удобно занимать западные берега рек, мы либо заходим на российскую территорию, либо отходим в сторону Украины, оставляя "буферную зону" для лучших оборонительных позиций", — уточняет эксперт.

Он добавляет, что Россия имеет аналогичные задачи, поэтому в ближайшем будущем речь пойдет не о захвате областей, а о формировании новой линии Северного фронта, которая протянется от Беларуси до реки Оскол на расстояние 500-700 километров.

Напомним, Владимир Путин уверен, что российская армия сможет захватить четыре области Украины до конца года. Фокус разбирался, действительно ли способна Россия на полную оккупацию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Также Фокус писал, что Россия завершает строительство линии электропередач к Запорожской атомной электростанции, которая находится под контролем оккупантов. Эти работы свидетельствуют о намерениях РФ интегрировать ЗАЭС в свою энергетическую систему уже через недели.