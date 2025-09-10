10 тысяч сразу и 20 тысяч ежемесячно: как получить помощь после российских обстрелов

Массированные российские атаки все чаще оставляют украинцев без крыши над головой. Что делать, если дом стал непригодным для жизни? Фокус вместе с юристом БФ "Право на защиту" Анастасией Бурау объясняет основные вопросы: от первого обращения в гуманитарные штабы и восстановления документов — до получения компенсаций и временного жилья от города.

Related video

Едва ли не каждая массовая атака России завершается разрушением жилья украинцев. В частности, в ночь на 7 сентября 2025 года, РФ нанесла повреждения в более чем 10 локациях. В Святошинском районе дроны попали в окна квартир: в 16-этажке повреждены три верхних этажа, в двух 9-этажках — с 4 по 8 и 3-й этажи. В Дарницком районе дрон разрушил часть этажей дома.

С 2023 года в Украине работает национальный механизм предоставления компенсации за уничтоженное и поврежденное жилье, которым уже воспользовались тысячи граждан. Местные власти также могут внедрять программы помощи пострадавшим на местах.

Ведущий юрист по вопросам адвокации БФ "Право на защиту" Анастасия Бурау рассказывает о таких возможностях, если разрушено жилье из-за вооруженной агрессии, на примере Киева.

Помощь за разрушенное жилье: на что могут рассчитывать пострадавшие

Для киевлян, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за повреждения или разрушения их жилого дома или квартиры в результате российской агрессии, предусматривается единовременная материальная помощь в размере 10 000 грн. Кроме этого, есть ежемесячная помощь 20 000 грн. Она рассчитана на 12 месяцев и, как сообщают власти, предоставляется для аренды жилья, если повреждение обусловливает необходимость временного отселения жильцов поврежденного или разрушенного дома. В случае отселения также можно обратиться за единовременной помощью в виде 40 000 грн.

Все выплаты предоставляются собственнику жилья или одному из совладельцев с согласия остальных.

Также городские власти могут предоставить временное жилье. По данным БФ "Право на защиту", по состоянию на начало марта этого года, киевлянам было предоставлено 27 квартир от города в качестве временного приюта и разместились в них 103 человека.

Разрушенное жилье из-за российских атак: куда обращаться

По словам юриста, в экстренных случаях, сразу после трагедии, пострадавшим следует обращаться в гуманитарные штабы в районах города, которые обычно сразу разворачиваются возле места трагедии. Их адреса можно узнать на порталах КГГА и КГВА.

"По полученной нами информации, в гуманитарных штабах оказывают первую помощь: питание, одежду, обувь, белье, гигиену, товары первой необходимости. Принимают документы на финансовую помощь, разъясняют по расселению во временные помещения. Теоретически, могут сразу расселить, если документы есть, хотя сроки расселения зависят от районов. Даже без документов — обращайтесь: ситуации разные, документы могут быть уничтожены", — объясняет Фокусу Бурау.

Гуманитарные организации могут помочь с восстановлением документов и юридической поддержкой. А получить больше информации о программах поддержки киевлян можно в недавно запущенном чат-боте еОпора.

Для оформления единовременной материальной помощи в размере 10 или 40 тысяч грн владелец (или один из совладельцев с согласия других, их законный представитель/уполномоченное лицо) подает заявление лично или по почте в управление социальной и ветеранской политики районной в городе Киеве государственной администрации. За получением ежемесячной материальной помощи необходимо обращаться в Департамент (Центр) предоставления административных услуг исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской администрации) или в управления (центры) предоставления административных услуг районных в городе Киеве государственных администраций письменным заявлением на имя директора Департамента социальной и ветеранской политики исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской администрации).

Выплата осуществляется Департаментом социальной и ветеранской политики Киевского городского совета на основании списков от районных государственных администраций.

Помощь за разрушенное жилье: какие необходимы документы

Для оформления материальной помощи необходимо следующие копии документов:

паспорт или временный вид на жительство;

идентификационный код (для тех, кто от него отказался, — соответствующая отметка в паспорте);

выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество для подтверждения собственности;

письменное согласие совладельцев на определение получателя помощи;

номер счета, на который будет зачисляться помощь;

копия акта или выписки от комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций райадминистрации о состоянии вашей квартиры/дома, что обусловливает временное отселение (для получения ежемесячной помощи в размере 20 тысяч грн или единовременного пособия в размере 40 тысяч грн);

справка от ОСМД/ЖСК о повреждении или разрушении квартиры/ отселении ее жильцов.

"Проблемы могут возникнуть, если совладельцы за границей или связь потеряна — получение согласия может затянуться", — предупреждает эксперт.

Разрушенное жилье из-за атаки ракет и дронов: кому откажут в помощи

По словам Бурау, предусмотренная для киевлян материальная помощь предоставляется исключительно тем, кто является владельцем или совладельцем жилья. Поэтому, например, если уничтоженное жилье арендовалось внутренне перемещенными лицами, которые не были его владельцами/совладельцами, они не смогут получить такую помощь от города.

Также стоит помнить, что выплата ежемесячной помощи в размере 20 тысяч грн не предоставляется, если владелец или совладелец поврежденного или уничтоженного жилья имеют в своем владении другое жилое помещение на территории города Киева, пригодное для проживания.

Если же такая ежемесячная помощь назначена, ее выплата может быть со временем прекращена, в частности, в следующих случаях:

собственником имущества получено от города социальное жилье;

лицо, чье жилье пострадало, выехало за границу;

лицо поставлено на полное государственное содержание;

дом или жилье восстановлено;

получен сертификат на восстановление или приобретение жилья;

бюджет на программу исчерпан.

Если жилье косвенно пострадало от российской агрессии: что делать

Если ракета или "Шахед" попали не непосредственно в квартиру/дом, а по соседству и он не является уже пригодным к жизни, то все равно такое повреждение вызвано вооруженной агрессией. Прежде всего, необходимо заключение специальной комиссии о состоянии жилья или его уничтожения.

"Сначала ГСЧС проверяет на опасность ваш дом. Проводится разминирование, пиротехнические работы, демонтаж аварийных частей, аварийно-спасательные работы, поиск пострадавших, оперативно-следственные действия. Затем — обследование комиссией. Ею фиксируются повреждения, определяется пригодность для проживания. Затем комиссия составляет акт", — подчеркивает юрист.

После этого пострадавший может воспользоваться механизмом предоставления компенсации, который с 2023 года работает в Украине. Если повреждения незначительные — можно подать на компенсацию для мелкого ремонта через программу "еВідновлення", но в таком случае важно, чтобы места общего пользования, если речь идет о многоквартирном доме, были восстановлены или не повреждены. Если жилье было полностью разрушено, можно обратиться за получением компенсации за его уничтожение, что может предоставляться путем выдачи жилищного сертификата для финансирования приобретения нового жилья. Параллельно пострадавшие могут также обращаться за соответствующей помощью на местах.

Напомним, Украина готовится к отопительному сезону с многочисленными вызовами. Хотя газ активно закачивают в подземные хранилища, подготовку осложняют финансовые трудности и риски российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Также Фокус писал, что миграция из Украины продолжается: в 2025 году граждане продолжают выезжать, ища убежища, преимущественно в странах ЕС. Какие причины и сколько людей эмигрирует до конца 2025 года.