10 тисяч одразу і 20 тисяч щомісяця: як отримати допомогу після російських обстрілів

Масовані російські атаки все частіше залишають українців без даху над головою. Що робити, якщо будинок став непридатним для життя? Фокус разом із юристкою БФ "Право на захист" Анастасією Бурау пояснює основні питання: від першого звернення до гуманітарних штабів і відновлення документів — до отримання компенсацій та тимчасового житла від міста.

Ледь не кожна масова атака Росії завершується руйнуванням житла українців. Зокрема у ніч на 7 вересня 2025 року, РФ завдала пошкодження у понад 10 локаціях. У Святошинському районі дрони влучили у вікна квартир: у 16-поверхівці пошкоджено три верхні поверхи, у двох 9-поверхівках — з 4 по 8 та 3-й поверхи. У Дарницькому районі дрон зруйнував частину поверхів будинку.

З 2023 року в Україні працює національний механізм надання компенсації за знищене та пошкоджене житло, яким вже скористалися тисячі громадян. Місцева влада також може впроваджувати програми допомоги постраждалим на місцях.

Провідна юристка з питань адвокації БФ "Право на захист" Анастасія Бурау розповідає про такі можливості, якщо зруйновано житло через збройну агресію, на прикладі Києва.

Допомога за зруйноване житло: на що можуть розраховувати постраждалі

Для киян, які опинилися в складних життєвих обставинах через пошкодження чи руйнування їхнього житлового будинку або квартири внаслідок російської агресії, передбачається одноразова матеріальна допомога у розмірі 10 000 грн. Окрім цього, є щомісячна допомога 20 000 грн. Вона розрахована на 12 місяців і, як повідомляє влада, надається для оренди житла, якщо пошкодження зумовлює необхідність тимчасового відселення жильців пошкодженого чи зруйнованого будинку. У разі відселення також можна звернутися за одноразовою допомогою у вигляді 40 000 грн.

Усі виплати надаються власнику житла або одному зі співвласників за згодою інших.

Також міська влада може надати тимчасове житло. За даними БФ "Право на захист", станом на початок березня цього року, киянам було надано 27 квартир від міста у якості тимчасового притулку і розмістилися в них 103 особи.

Зруйноване житло через російські атаки: куди звертатись

За словами юристки, в екстрених випадках, одразу після трагедії, постраждалим варто звертатись до гуманітарних штабів у районах міста, які зазвичай одразу розгортаються біля місця трагедії. Їх адреси можна дізнатись на порталах КМДА та КМВА.

"За отриманою нами інформацією, у гуманітарних штабах надають першу допомогу: харчування, одяг, взуття, білизну, гігієну, товари першої потреби. Приймають документи на фінансову допомогу, роз'яснюють щодо розселення в тимчасові приміщення. Теоретично, можуть одразу розселити, якщо документи є, хоча строки розселення залежать від районів. Навіть без документів — звертайтеся: ситуації різні, документи можуть бути знищені", — пояснює Фокусу Бурау.

Гуманітарні організації можуть допомогти з відновленням документів та юридичною підтримкою. А отримати більше інформації про програми підтримки киян можна в нещодавно запущеному чат-боті єОпора.

Для оформлення одноразової матеріальної допомоги в розмірі 10 або 40 тисяч грн власник (або один зі співвласників за згодою інших, їх законний представник/уповноважена особа) подає заяву особисто або поштою до управління соціальної та ветеранської політики районної в місті Києві державної адміністрації. За отриманням щомісячної матеріальної допомоги необхідно звертатися до Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації) або до управлінь (центрів) надання адміністративних послуг районних в місті Києві державних адміністрацій письмовою заявою на ім'я директора Департаменту соціальної і ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської адміністрації).

Виплата здійснюється Департаментом соціальної та ветеранської політики Київської міської ради на підставі списків від районних державних адміністрацій.

Допомога за зруйноване житло: які необхідні документи

Для оформлення матеріальної допомоги необхідно такі копії документів:

паспорт або посвідка на тимчасове проживання;

ідентифікаційний код (для тих, хто від нього відмовився, - відповідна відмітка в паспорті);

витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно для підтвердження власності;

письмова згода співвласників на визначення отримувача допомоги;

номер рахунку, на який буде зараховуватись допомога;

копія акту або витягу від комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій райадміністрації щодо стану вашої квартири/будинку, що зумовлює тимчасове відселення (для отримання щомісячної допомоги в розмірі 20 тисяч грн або одноразової допомоги в розмірі 40 тисяч грн);

довідка від ОСББ/ЖБК про пошкодження або руйнування квартири/ відселення її мешканців.

"Проблеми можуть виникнути, якщо співвласники за кордоном або зв'язок втрачено — отримання згоди може затягнутися", — попереджає експертка.

Зруйноване житло через атаку ракет та дронів: кому відмовлять у допомозі

За словами Бурау, передбачена для киян матеріальна допомога надається виключно тим, хто є власником або співвласником житла. Тож, наприклад, якщо знищене житло орендувалося внутрішньо переміщеними особами, які не були його власниками/співвласниками, вони не зможуть отримати таку допомогу від міста.

Також варто пам’ятати, що виплата щомісячної допомоги в розмірі 20 тисяч грн не надається, якщо власник або співвласник пошкодженого або знищеного житла мають у своєму володінні інше житлове приміщення на території міста Києва, придатне для проживання.

Якщо ж така щомісячна допомога призначена, її виплата може бути згодом припинена, зокрема, у таких випадках:

власником майна отримано від міста соціальне житло;

особа, чиє житло постраждало, виїхала за кордон;

особа поставлена на повне державне утримання;

будинок або житло відновлено;

отримано сертифікат на відновлення чи придбання житла;

бюджет на програму вичерпано.

Якщо житло опосередковано постраждало від російської агресії: що робити

Якщо ракета або "Шахед" влучили не безпосередньо у квартиру/будинок, а по сусідству і він не є вже придатний до життя, то все одно таке пошкодження спричинене збройною агресією. Перш за все, необхідно висновок спеціальної комісії про стан житла або його знищення.

"Спочатку ДСНС перевіряє на небезпеку ваш будинок. Проводиться розмінування, піротехнічні роботи, демонтаж аварійних частин, аварійно-рятувальні роботи, пошук постраждалих, оперативно-слідчі дії. Потім — обстеження комісією. Нею фіксуються пошкодження, визначається придатність для проживання. Потім комісія складає акт", — підкреслює юристка.

Після цього постраждалий може скористатися механізмом надання компенсації, який з 2023 року працює в Україні. Якщо пошкодження незначні — можна подати на компенсацію для дрібного ремонту через програму "єВідновлення", але в такому випадку важливо, щоб місця загального користування, якщо йдеться про багатоквартирний будинок, були відновлені або не пошкоджені. Якщо житло було повністю зруйновано, можна звернутися за отриманням компенсації за його знищення, що може надаватися шляхом видачі житлового сертифікату для фінансування придбання нового житла. Паралельно постраждалі можуть також звертатися за відповідною допомогою на місцях.

