Запорожье и Днепропетровщина под угрозой: как ВСУ сдерживают россиян с помощью "Нового Донбасса"

На Днепропетровщине ситуация на фронте стремительно обостряется. Российские войска пытаются прорвать украинскую оборону на стыке трех областей — Донецкой, Запорожской и Днепропетровской, сосредотачивая силы именно на этом направлении. Аналитики предупреждают: противник стремится окружить ключевые населенные пункты и создать угрозу для обороны Гуляйполя.

Аналитики DeepState сообщили что, российские войска почти окружили село Терновое, которое находится в "серой зоне" Днепропетровской области. Также враг имеет продвижение возле Новоселовки Синельниковского района. В то же время российское Минобороны заявляет о захвате Новониколаевки, но Генштаб ВСУ и DeepState эту информацию не подтверждают.

Народный депутат Марьяна Безуглая сообщила в своем Telegram-канале 15 сентября о закреплении российских войск в новых селах Днепропетровской области. Она отметила, что враг продолжает наступление в регионе.

Наступление РФ на Днепропетровщине: что известно по состоянию на 16 сентября 2025 года

По словам старшего аналитика Украинского центра безопасности и сотрудничества Антона Земляного, ситуацию на Днепропетровщине надо рассматривать в контексте развития событий на Новопавловском направлении, которое расположено на стыке трех областей — Донецкой, Запорожской и Днепропетровской. Оно остается одним из самых сложных на фронте. Российские войска продолжают усиливать давление на украинские позиции, демонстрируя высокую активность и наращивая наступательные действия. Например, в августе 2025 года общее количество боевых столкновений на фронте снизилось в среднем на 12% по сравнению с июлем. Однако на Новопавловском направлении ситуация противоположная — количество боевых столкновений выросло на 19%, что свидетельствует о целенаправленной концентрации усилий противника именно в этой зоне.

На этом направлении российские войска достигли определенных продвижений, которые являются одними из самых заметных по сравнению с другими участками фронта.

"Именно здесь россияне пока имеют едва ли не самые большие продвижения, если сравнивать с другими направлениями. В частности российские подразделения смогли продвинуться в сторону Великомихайловки и Орестополя на Днепропетровщине. Очевидно противник имея возможность привлекать превосходящие силы, пробует растянуть украинскую оборону на направлении", — отмечает Фокусу аналитик.

По его словам, армия РФ, используя численное преимущество в личном составе и технике, пытается растянуть украинскую оборону, создавая угрозу для ее устойчивости. Это позволяет россиянам искать слабые места в украинских позициях и создавать условия для потенциальных прорывов. Несмотря на сложную ситуацию, украинские войска активно противодействуют врагу, проводя контратаки и пытаясь вернуть утраченные позиции. Например, успешные действия СОУ были зафиксированы вблизи населенных пунктов Толстое и Филия Донецкой области, где российские войска понесли потери и были отброшены назад.

С военной точки зрения, по мнению Земляного, продвижение российских войск на границе трех областей представляет серьезную угрозу для обороны Гуляйполя, что в Запорожской области. Продвигаясь в сторону Успеновки и Нового Запорожья, противник пытается создать условия для окружения Гуляйполя, формируя так называемые "клещи". В случае успеха таких действий фронт может быть смещен к линии Гуляйполе-Покровское, что значительно усложнит оборону региона. Такой маневр позволил бы россиянам усилить контроль над ключевыми логистическими путями и создать плацдарм для дальнейшего наступления.

Бои на Днепропетровщине: как Россия пытается использовать захваченные территории

Однако, кроме чисто военных целей, по словам Земляного, продвижение российских войск в направлении Днепропетровской области имеет и политический подтекст. Для кремлевского режима любые успехи на территории Днепропетровщины являются важным элементом пропаганды. Такие "победы" могут использоваться как инструмент давления на Украину в рамках потенциальных мирных переговоров. Например, россияне могут подавать свои продвижения как "достижения", которые они готовы "обменять" на уступки со стороны Украины или международного сообщества, или же демонстрировать их как проявление "доброй воли". Однако пока говорить о значительных успехах российских войск преждевременно.

Продвижение врага на Днепропетровщине: хватит ли ВСУ оборонительных укреплений

Для укрепления своих позиций, по словам аналитика, Силы обороны Украины продолжают активно работать над развитием фортификационных сооружений, особенно в условиях открытых степных территорий юга Украины, где крупные населенные пункты, которые могли бы служить узлами обороны, являются редкостью. На Запорожском направлении фортификационные линии начали создаваться еще раньше, что позволило украинским военным закрепиться на ключевых позициях. В Днепропетровской области также продолжается активная работа по усилению оборонительных рубежей. В частности, продолжается строительство новой линии обороны, которая получила название "Новый Донбасс". Эти сооружения включают окопы, блиндажи, противотанковые рвы и другие элементы, которые должны обеспечить устойчивость позиций и защиту от наступательных действий врага.

Кроме физических укреплений, важную роль играет совершенствование тактики и координации между различными подразделениями СОУ. Украинские военные постоянно адаптируются к изменениям на поле боя, используя как собственный опыт, так и современные технологии, в частности беспилотные летательные аппараты и системы связи. Это позволяет эффективнее выявлять вражеские цели, координировать контратаки и минимизировать потери.

