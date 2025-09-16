Запоріжжя та Дніпропетровщина під загрозою: як ЗСУ стримують росіян за допомогою "Нового Донбасу"

На Дніпропетровщині ситуація на фронті стрімко загострюється. Російські війська намагаються прорвати українську оборону на стику трьох областей — Донецької, Запорізької та Дніпропетровської, зосереджуючи сили саме на цьому напрямку. Аналітики попереджають: противник прагне оточити ключові населені пункти та створити загрозу для оборони Гуляйполя.

Аналітики DeepState повідомили що, російські війська майже оточили село Тернове, яке перебуває в "сірій зоні" Дніпропетровської області. Також ворог має просування біля Новоселівки Синельниківського району. Водночас російське Міноборони заявляє про захоплення Новомиколаївки, але Генштаб ЗСУ та DeepState цю інформацію не підтверджують.

Народна депутатка Мар'яна Безугла повідомила у своєму Telegram-каналі 15 вересня про закріплення російських військ у нових селах Дніпропетровської області. Вона зазначила, що ворог продовжує наступ у регіоні.

Наступ РФ на Дніпропетровщині: що відомо станом на 16 вересня 2025 року

За словами старшого аналітика Українського центру безпеки та співпраці Антона Земляного, ситуацію на Дніпропетровщині треба розглядати в контексті розвитку подій на Новопавлівському напрямку, що розташований на стику трьох областей — Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. Він залишається одним з найскладніших на фронті. Російські війська продовжують посилювати тиск на українські позиції, демонструючи високу активність і нарощуючи наступальні дії. Наприклад, у серпні 2025 року загальна кількість бойових зіткнень на фронті знизилася в середньому на 12% порівняно з липнем. Проте на Новопавлівському напрямку ситуація протилежна — кількість бойових зіткнень зросла на 19%, що свідчить про цілеспрямовану концентрацію зусиль противника саме в цій зоні.

На цьому напрямку російські війська досягли певних просувань, які є одними з найпомітніших у порівнянні з іншими ділянками фронту.

"Саме тут росіяни наразі мають чи ненайбільших просувань, якщо порівнювати з іншими напрямками. Зокрема російські підрозділи змогли просунутись в сторону Великомихайлівки та Орестопіля на Дніпропетровщині. Вочевидь противник маючи можливість залучати переважаючі сили, пробує розтягнути українську оборону на напрямку", — зазначає Фокусу аналітик.

За його словами, армія РФ, використовуючи чисельну перевагу в особовому складі та техніці, намагається розтягнути українську оборону, створюючи загрозу для її стійкості. Це дозволяє росіянам шукати слабкі місця в українських позиціях і створювати умови для потенційних проривів. Попри складну ситуацію, українські війська активно протидіють ворогу, проводячи контратаки та намагаючись повернути втрачені позиції. Наприклад, успішні дії СОУ були зафіксовані поблизу населених пунктів Товсте та Філія Донецької області, де російські війська зазнали втрат і були відкинуті назад.

З військового погляду, на думку Земляного, просування російських військ на межі трьох областей становить серйозну загрозу для оборони Гуляйполя, що в Запорізькій області. Просуваючись у бік Успенівки та Нового Запоріжжя, противник намагається створити умови для оточення Гуляйполя, формуючи так звані "кліщі". У разі успіху таких дій фронт може бути зміщений до лінії Гуляйполе–Покровське, що значно ускладнить оборону регіону. Такий маневр дозволив би росіянам посилити контроль над ключовими логістичними шляхами та створити плацдарм для подальшого наступу.

Бої на Дніпропетровщині: як Росія намагається використати захоплені території

Однак, окрім суто військових цілей, за словами Земляного, просування російських військ у напрямку Дніпропетровської області має й політичний підтекст. Для кремлівського режиму будь-які успіхи на території Дніпропетровщини є важливим елементом пропаганди. Такі "перемоги" можуть використовуватися як інструмент тиску на Україну в рамках потенційних мирних переговорів. Наприклад, росіяни можуть подавати свої просування як "досягнення", які вони готові "обміняти" на поступки з боку України чи міжнародної спільноти, або ж демонструвати їх як прояв "доброї волі". Проте наразі говорити про значні успіхи російських військ передчасно.

Просування ворога на Дніпропетровщині: чи вистачить ЗСУ оборонних укріплень

Для зміцнення своїх позицій, за словами аналітика, Сили оборони України продовжують активно працювати над розбудовою фортифікаційних споруд, особливо в умовах відкритих степових територій півдня України, де великі населені пункти, які могли б слугувати вузлами оборони, є рідкістю. На Запорізькому напрямку фортифікаційні лінії почали створюватися ще раніше, що дозволило українським військовим закріпитися на ключових позиціях. У Дніпропетровській області також триває активна робота з посилення оборонних рубежів. Зокрема, продовжується будівництво нової лінії оборони, яка отримала назву "Новий Донбас". Ці споруди включають окопи, бліндажі, протитанкові рови та інші елементи, які мають забезпечити стійкість позицій і захист від наступальних дій ворога.

Окрім фізичних укріплень, важливу роль відіграє вдосконалення тактики та координації між різними підрозділами СОУ. Українські військові постійно адаптуються до змін на полі бою, використовуючи як власний досвід, так і сучасні технології, зокрема безпілотні літальні апарати та системи зв'язку. Це дозволяє ефективніше виявляти ворожі цілі, координувати контратаки та мінімізувати втрати.

