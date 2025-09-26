Главная угроза — дорога на Запорожье: что происходит на Днепропетровщине вдоль линии боевого соприкосновения

На Днепропетровщине ситуация обостряется: российские войска усиливают атаки почти по всей линии фронта, концентрируя основное давление на Новопавловском и Покровском направлениях. Эксперты подчеркивают — речь идет не о новом наступлении, а о продолжении затяжных штурмов. Фокус выяснил, что стоит за этой активностью и какие риски она создает для региона.

На Днепропетровщине наблюдается эскалация боевой активности со стороны российских сил. По информации, которую сегодня, 26 сентября, распространили в ВСУ и аналитических кругах, противник активно наращивает наступательные действия почти по всей линии боевого соприкосновения (ЛБЗ).

По словам военного с позывным "Алекс", противник перегруппировывает резервы и разворачивает их на направлениях Доброполье и Покровск.

"Попытки наступления на Днепропетровскую область начались несколько дней назад по всей ЛБЗ", — сообщает он.

В Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 16:00 25 сентября сообщили, что с начала суток враг уже 30 раз пытался подвинуть защитников Украины на Покровском направлении, из которых 28 попытки были отбиты. На Новопавловском направлении зафиксировано четыре столкновения.

Официального подтверждения о масштабном усилении российского наступления в Днепропетровской области на момент публикации нет.

Новое наступление ВС РФ или продолжение штурма: что происходит на Днепропетровщине

По словам сооснователя проекта DeepState Романа Погорелого, начать то, что никогда не прекращалось, невозможно.

"Это скорее не новое наступление, а продолжение боевой активности, которая продолжается постоянно. Враг прощупывает оборону, где-то усиливает давление, где-то ищет слабые места и постепенно "пролазит" вперед.

В последние дни больше всего обновлений приходит именно с этого направления. Речь идет об отрезке от Новой Ивановки до Новониколаевки, Калиновского, Березового и Тернового. Именно там оккупанты увеличивают свою активность, подтягивая дополнительные ресурсы. Важно отметить, что эти резервы они накапливали уже давно. И теперь реализуют подготовленные планы", — говорит Фокусу Погорелый.

Ситуацию осложняют внутренние проблемы. В частности, нехватка людей на позициях, большие "дыры" в обороне и ложные доклады, которые создают иллюзию контроля над территориями. Враг этим пользуется: игнорируя условные "флажки" на карте, они заходят в тыл и закрепляются в так называемой серой зоне. Именно большое количество серой зоны свидетельствует о постоянном продвижении врага.

Уничтожать эти группы помогают украинские дроны и пилоты. Без их работы ситуация была бы значительно хуже.

"Сейчас главное давление ощущается вблизи Ивановки. Враг активно пытается закрепиться там, где не удается удержать лесные участки, которые постоянно зачищают украинские силы. Поэтому они ищут другие пути продвижения. Если у них появится успех на этом направлении, речь может пойти уже о захвате поселка, куда они частично и так прорвались", — продолжает аналитик.

Параллельно появляются пессимистические прогнозы относительно Добропольского направления. Однако Погорелый подчеркивает, что на этом этапе говорить об однозначном успехе или провале рано. В войне есть примеры как победных операций, так и неудачных. Поэтому прогнозы об "обвале" определенного направления выглядят скорее фантазиями.

"Сейчас ключевое — понимать, что боевые действия на Днепропетровщине не начались заново, а являются логическим продолжением уже длительной активности. И решающим фактором остается способность украинских сил оперативно реагировать на действия противника", — говорит Погорелый.

Бои на Днепропетровщине и угроза для Запорожья

Военный эксперт Олег Жданов также подчеркивает, что враг не переставал давить по всей линии соприкосновения, но сейчас особенно сосредоточил усилия на Новопавловском направлении в пределах Днепропетровской области.

"У россиян есть четкая логика: если они давят по всему оперативному направлению и в каком-то месте наш фронт начинает проседать, то они мгновенно перебрасывают туда еще силы — снимают подкрепления с соседних участков и бросают их в попытке развить прорыв. Иными словами, они создают "пожар", на который подбрасывают неограниченное количество ресурсов, чтобы воспользоваться любым слабым звеном в нашей обороне.

К этому добавляется временной фактор: у врага есть определенные дедлайны — дата 7 октября (день рождения Владимира Путина — ред.) называется как критическая — и это также заставляет их активизировать операции", — рассказывает Фокусу Жданов.

По словам эксперта, главная угроза — потеря Запорожской области. Если противник пройдет на Покровском направлении и выйдет на трассу "Донецк — Запорожье", он сможет продвигаться прямо на Запорожье. Это поставит под угрозу направления Гуляйполя и Орехова — они могут оказаться в окружении. Именно поэтому сегодня россияне периферийно атакуют позиции на Гуляйпольском и Ореховском направлениях: эти атаки не всегда большие по интенсивности, но их цель — заставить ВСУ держать силы там, чтобы не перебрасывать усиление на Новопавловское.

"Есть большие проблемы с инженерным оборудованием позиций — рубежей просто мало или их вовремя не построили. Наши войска не успевают нормально закрепиться: пехота не успевает обустроиться в траншеях, их постоянно выбивают дальше. Из-за этого фронт "поджимает" — и идет постепенное вытеснение вперед.

Судя по всему, значительную часть штурмовых подразделений и резервов главное командование стянуло на Добропольское направление. На сегодня, как понимается, без резервов и без дополнительных огневых средств остановить наступление невозможно: надо не только бросать личный состав, но и завозить тяжелое огневое усиление, чтобы разбить концентрации врага", — считает Жданов.

В итоге эксперт отмечает, что ситуация — напряженная и вызывающая беспокойство: управленческий кризис, нехватка личного состава, отсутствие инженерных рубежей, активная работа вражеской авиа- и дрон-разведки, а также переброска российских ресурсов на ключевые участки фронта.

"По моему мнению, есть реальные угрозы и логичные причины для беспокойства. Однако окончательные выводы делать рано: боевая работа продолжается, и все еще многое зависит от того, удастся ли нам оперативно восстановить управление, подвезти резервы и увеличить огневое воздействие там, где враг нащупал наши слабые места", — резюмирует Жданов.

