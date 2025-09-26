Головна загроза — дорога на Запоріжжя: що відбувається на Дніпропетровщині вздовж лінії бойового зіткнення

На Дніпропетровщині ситуація загострюється: російські війська посилюють атаки майже по всій лінії фронту, концентруючи основний тиск на Новопавлівському та Покровському напрямках. Експерти підкреслюють — мова йде не про новий наступ, а про продовження затяжних штурмів. Фокус з'ясував, що стоїть за цією активністю та які ризики вона створює для регіону.

На Дніпропетровщині спостерігається ескалація бойової активності з боку російських сил. За інформацією, яку сьогодні, 26 вересня, поширили в ЗСУ та аналітичних колах, противник активно нарощує наступальні дії майже по всій лінії бойового зіткнення (ЛБЗ).

За словами військового зі позивним "Алекс", противник перегруповує резерви та розгортає їх на напрямках Добропілля та Покровськ.

"Спроби наступу на Дніпропетровську область почалися кілька днів тому по всій ЛБЗ", — повідомляє він.

У Генеральному штабі ЗСУ станом на 16:00 25 вересня повідомили, що з початку доби ворог вже 30 разів намагався посунути захисників України на Покровському напрямку, з яких 28 спроби було відбито. На Новопавлівському напрямку зафіксовано чотири зіткнення.

Офіційного підтвердження про масштабне посилення російського наступу у Дніпропетровській області на момент публікації немає.

Новий наступ ЗС РФ чи продовження штурму: що відбувається на Дніпропетровщині

За словами співзасновника проєкту DeepState Романа Погорілого, почати те, що ніколи не припинялося, неможливо.

"Це радше не новий наступ, а продовження бойової активності, яка триває постійно. Ворог прощупує оборону, десь посилює тиск, десь шукає слабкі місця й поступово "пролазить" уперед.

Останніми днями найбільше оновлень приходить саме з цього напрямку. Йдеться про відтинок від Нової Іванівки до Новомиколаївки, Калинівського, Березового та Тернового. Саме там окупанти збільшують свою активність, підтягуючи додаткові ресурси. Важливо зазначити, що ці резерви вони накопичували вже давно. І тепер реалізують підготовлені плани", — каже Фокусу Погорілий.

Ситуацію ускладнюють внутрішні проблеми. Зокрема, нестача людей на позиціях, великі "дірки" в обороні та неправдиві доповіді, які створюють ілюзію контролю над територіями. Ворог цим користується: ігноруючи умовні "прапорці" на карті, вони заходять у тил і закріплюються у так званій сірій зоні. Саме велика кількість сірої зони свідчить про постійне просування ворога.

Знищувати ці групи допомагають українські дрони та пілоти. Без їхньої роботи ситуація була б значно гіршою.

"Зараз головний тиск відчувається поблизу Іванівки. Ворог активно намагається закріпитися там, де не вдається утримати лісові ділянки, які постійно зачищають українські сили. Тому вони шукають інші шляхи просування. Якщо у них з'явиться успіх на цьому напрямку, мова може піти вже про захоплення селища, куди вони частково й так прорвалися", — продовжує аналітик.

Паралельно з'являються песимістичні прогнози щодо Добропільського напрямку. Проте Погорілий підкреслює, що на цьому етапі говорити про однозначний успіх чи провал зарано. У війні є приклади як переможних операцій, так і невдалих. Тому прогнози про "обвал" певного напрямку виглядають радше фантазіями.

"Нині ключове — розуміти, що бойові дії на Дніпропетровщині не почалися наново, а є логічним продовженням вже тривалої активності. І вирішальним чинником залишається здатність українських сил оперативно реагувати на дії противника", — каже Погорілий.

Бої на Дніпропетровщині та загроза для Запоріжжя

Військовий експерт Олег Жданов також підкреслює, що ворог не переставав тиснути по всій лінії зіткнення, але зараз особливо зосередив зусилля на Новопавлівському напрямку в межах Дніпропетровської області.

"У росіян є чітка логіка: якщо вони тиснуть по всьому оперативному напряму і в якомусь місці наш фронт починає просідати, то вони миттєво перекидають туди ще сили — знімають підкріплення з сусідніх ділянок і кидають їх у спробі розвинути прорив. Іншими словами, вони створюють "пожежу", на яку підкидають необмежену кількість ресурсів, щоб скористатися будь-якою слабкою ланкою в нашій обороні.

До цього додається часовий фактор: у ворога є певні дедлайни — дата 7 жовтня (день народження Володимира Путіна — ред.) називається як критична — і це також примушує їх активізувати операції", — розповідає Фокусу Жданов.

За словами експерта, головна загроза — втрата Запорізької області. Якщо противник пройде на Покровському напрямку і вийде на трасу "Донецьк — Запоріжжя", він зможе просуватися прямо на Запоріжжя. Це поставить під загрозу напрямки Гуляйполя й Оріхова — вони можуть опинитися в оточенні. Саме тому сьогодні росіяни периферійно атакують позиції на Гуляйпольському та Оріхівському напрямках: ці атаки не завжди великі за інтенсивністю, але їхня ціль — змусити ЗСУ тримати сили там, щоб не перекидати підсилення на Новопавлівське.

"Є великі проблеми з інженерним обладнанням позицій — рубежів просто замало або їх вчасно не спорудили. Наші війська не встигають нормально закріпитися: піхота не встигає облаштуватись у траншеях, їх постійно вибивають далі. Через це фронт "підтискає" — і йде поступове витіснення вперед.

Судячи з усього, значну частину штурмових підрозділів і резервів головне командування стягнуло на Добропільський напрямок. На сьогодні, як розуміється, без резервів і без додаткових вогневих засобів зупинити наступ неможливо: треба не лише кидати особовий склад, а й завозити важке вогневе підсилення, щоб розбити концентрації ворога", — вважає Жданов.

У підсумку експерт зазначає, що ситуація — напружена й така, що викликає занепокоєння: управлінська криза, нестача особового складу, відсутність інженерних рубежів, активна робота ворожої авіа- і дрон-розвідки, а також перекидання російських ресурсів на ключові ділянки фронту.

"На мою думку, є реальні загрози й логічні причини для занепокоєння. Проте остаточні висновки робити зарано: бойова робота триває, і все ще багато залежить від того, чи вдасться нам оперативно відновити управління, підвезти резерви й збільшити вогневий вплив там, де ворог намацав наші слабкі місця", — резюмує Жданов.

