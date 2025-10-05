От поминок в Грозе до полигона на Сумщине: почему России все еще удаются атаки по скоплениям людей

Сегодня исполняется два года с трагедии в селе Гроза на Харьковщине, где российская ракета убила более полусотни людей во время поминального обеда. Этот удар еще раз показал: в прифронтовых регионах любое собрание — от ритуальных мероприятий до военных учений — может стать целью для врага. Фокус выяснил, почему такие трагедии повторяются, какую роль играют предатели и почему все чаще звучат предложения прятать полигоны под землю.

Два года назад, 5 октября 2023 года российские войска нанесли ракетный удар по кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. В момент атаки в заведении проходил поминальный обед по погибшему на фронте военнослужащему Андрею Козырем. Трагедия унесла многочисленные жизни, оставив глубокий след в обществе.

10 октября того же года начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что количество жертв возросло до 53 человек, все они были идентифицированы криминалистами. В то же время пять человек считаются пропавшими без вести. Впоследствии количество жертв возросло до 59 человек.

Ракетный удар имел катастрофические последствия для местных семей. Шестеро детей остались полными сиротами, еще пятеро потеряли одного из родителей. Это нападение стало очередным примером жестокости войны, направленной против гражданских лиц.

11 октября СБУ обнаружила предателей, которые навели "Искандер" на село. Ими оказались братья Владимир и Дмитрий Мамоны. Во время оккупации они перешли на сторону врага, получив должности в оккупационной администрации. После освобождения Харьковщины сбежали в Россию, откуда выпытывали у местных информацию о Силах обороны и массовых мероприятиях, что привело к трагическому удару.

Годовщина трагедии в Грозе: как не подвергнуться опасности в прифронтовых районах

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко, обратил внимание на критические вопросы безопасности в прифронтовых регионах Украины. По его словам, постоянные сигналы тревоги создают напряженную атмосферу, затрудняя организацию любых мероприятий. В этих зонах люди живут в состоянии повышенной готовности, где каждый звук может сигнализировать об опасности. Это не просто технический сигнал — это способ выживания, влияющий на психологическое состояние населения.

Павличенко привел пример трагедии в Чернигове, где обстрел выставки военного оборудования привел к гибели людей. Этот случай подчеркивает необходимость четких протоколов безопасности даже для мирных событий.

"В прифронтовых регионах любые собрания, включая ритуальные мероприятия, могут стать мишенью. Например, во время похорон погибшего воина и последующих поминок произошел обстрел, направленный на гражданских, которые не имели отношения к боевым действиям. Это произошло из-за измены — передачи информации врагу", — говорит Фокусу правозащитник.

Эксперт отметил проблему предателей среди местного населения, которые сотрудничают с оккупантами. Военные знают о таких рисках, но гражданские часто недооценивают угрозу. Для снижения опасности Павличенко советует использовать гражданскую одежду для специалистов, избегать вида военных объектов и минимизировать распространение информации о мероприятиях. Это особенно важно для поминальных событий, которые являются эмоционально важными, но в условиях войны становятся уязвимыми.

Относительно поминок, Павличенко отметил, что такие мероприятия сложно защитить.

"Это часть культуры, дань уважения погибшим, но в прифронтовых зонах — это риск. Я не призываю отказываться от ритуалов, но советую проводить их в закрытых помещениях, без широкого анонсирования и с проверкой участников. Предатели, которые передают координаты, сознательно направляют удары на гражданских, что является нарушением международного права. Украинский Хельсинский союз документирует эти случаи для будущих трибуналов", — добавляет эксперт.

Еще одна угроза — использование дронов для атак на гражданских. По словам Павличенко, с 2024 года это стало тенденцией. Дроны позволяют врагу наносить точные удары, делая мирное население мишенью. Для противодействия требуется усиление противовоздушной обороны, но на индивидуальном уровне — избегание скоплений людей.

Павличенко подчеркнул, что безопасность в прифронтовых регионах — это коллективная ответственность. Власти должны усилить протоколы безопасности, а граждане — быть бдительными. Он рекомендует ограничивать распространение информации о мероприятиях, использовать защищенные каналы связи и сотрудничать с правоохранителями для выявления предателей.

Удары по полигонам: кто за это несет ответственность

Трагедия в селе Гроза в 2023 году продемонстрировала уязвимость гражданского населения и риск скопления людей в прифронтовых регионах. Однако наиболее уязвимыми остаются военные на полигонах. 20 мая 2025 года российская ракета ударила по стрельбищу вблизи Шостки Сумской области, где в тот момент проходили учения. Погибли по меньшей мере шестеро военнослужащих, еще более десяти получили ранения. Объект расположен менее чем в 50 километрах от линии фронта, что изначально делало его уязвимым для вражеских атак.

Сразу после трагедии командующего воинской части отстранили от исполнения обязанностей, а материалы передали правоохранительным органам. В Национальной гвардии заявили, что служебное расследование должно установить все обстоятельства инцидента, а виновные получат правовую оценку. В то же время военные эксперты отмечают: проблема кроется не только в конкретных должностных лицах, но и в системных просчетах.

По словам аналитика Дмитрия Снегирева, руководство учебного центра проигнорировало признаки того, что территория находится под вражеским наблюдением. В частности, речь шла о полетах беспилотников, которые могли передавать координаты для удара. Отсутствие адекватной реакции он называет служебной халатностью, которая привела к непоправимым последствиям.

"Командование должно было бы рассредотачивать личный состав и учитывать риски, а не концентрировать десятки людей на открытой площадке", — подчеркнул Фокусу эксперт.

Подобные трагедии случались и раньше. Еще в 2022 году российская ракета уничтожила часть Яворовского полигона, где находились иностранные инструкторы. В 2023-м удары наносили по учебным центрам на Черниговщине и Закарпатье, а в этом году погибшие были и на полигоне под Днепром. После каждого случая проводились служебные проверки, отстраняли отдельных руководителей, однако системных выводов армия так и не сделала.

Специалисты убеждены: во избежание новых трагедий необходимо изменить подход к организации учений. Во-первых, учебные центры не должны располагаться слишком близко к границе с Россией. Во-вторых, командиры должны соблюдать правила безопасности и рассредоточивать бойцов. В-третьих, следует усилить противодействие вражеским беспилотникам, которые часто становятся "глазами" для ракетных ударов.

Полигоны под землей: что не так с идеей Сырского

В начале августа 2025 года, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил существенно изменить подход к организации военных учений — в частности, переводить полигоны и учебные центры под землю. После многочисленных атак дронов и ракет на открытые объекты он настаивал, что "учебный процесс должен быть максимально переведен под землю", а реакция на воздушную тревогу и появление вражеских беспилотников должна быть мгновенной.

Идея выглядит перспективной с точки зрения безопасности, но на практике сталкивается с рядом существенных вызовов. Военный аналитик Олег Жданов отмечает, что строительство подземных полигонов — сложная и дорогая задача. Даже простые стрелковые тиры, оборудованные под скалой или в почве, требуют больших капиталовложений. Для сложных полигонов со стрельбой из артиллерии, маневрами бронетехники, они требуют гораздо больших ресурсов и времени — от полугода до года и более.

Еще одной проблемой является рельеф и природа участков, на которых сейчас расположены полигоны. Многие из них находятся на болотистых или песчаных почвах, непригодных для сельского хозяйства, поэтому их выбирали из-за низкой экономической ценности земли. Но такие условия затрудняют инженерные работы и возведение подземных сооружений.

Кроме инфраструктурных вызовов, существует еще одно важное слабое звено — дисциплина и выполнение приказов. Жданов отмечает, что уже были случаи, когда военные игнорировали команды об укрытии, что приводило к потерям даже в случаях, когда укрытия были доступны.

Антон Земляной из Украинского центра безопасности и сотрудничества считает, что частично идею можно воплотить: например, перевести теоретические занятия в подземелья, увеличить количество железобетонных укрытий, усилить разработку систем противодействия вражеским дронам. Но он соглашается, что полностью подземные полигоны — это скорее гипотетическая цель, чем ближняя реальность.

На сегодня в ВСУ уже есть отдельные подземные тиры и укрытия на полигонах и в учебных центрах, но они не массовые и охватывают лишь часть подготовки. Например, подземная стрельба из гранатомета или артиллерии невозможна в закрытых условиях.

Итак, инициатива Сырского имеет потенциал уменьшить риски, но ее реализация потребует времени, масштабных инвестиций, инженерной креативности и высокой дисциплины среди военных — и даже со всем этим невозможно полностью "спрятать" все учения под землей.

