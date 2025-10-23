Как меняется оборона Харьковщины: Фокус узнал подробности создания ГОС от военных

В Украине создали новую Группировку объединенных сил под руководством генерал-майора Михаила Драпатого. Фокус поговорил со спикером ГОС и военными и выяснил, зачем была создана новая структура, какие задачи она выполняет и почему враг считает Драпатого одним из самых опасных украинских командиров.

В Силах обороны создали новую Группировку объединенных сил (ГОС), которой почти в полном составе будет управлять Командование объединенных сил (КОС) под руководством генерал-майора Михаила Драпатого.

"Зона ответственности нашего Командования охватывает Харьковскую область и непосредственно прилегающие территории, а также подразделения и корпуса, которыми ранее занималась Группировка войск "Север", входившая в состав ОСУВ "Днепр", — говорится в сообщении ГОС.

"Новые" украинские Силы: какая основная задача Группировки объединенных сил

Спикер ГОС, подполковник Виктор Трегубов отметил в разговоре с Фокусом, что существует штатный командный орган — Командование объединенных сил. В соответствии с распределением функций, если Генштаб осуществляет стратегическое планирование, то непосредственное управление Силами обороны ложится на плечи КОС.

Відео дня

"Де-факто ситуация немного другая — КОС выполняет роль органа, который, по замыслу Главнокомандующего и Генерального штаба, берет на себя управление тем или иным определенным направлением. Ранее КОС фактически руководило ОСУВ "Хортица/Днепр". Сейчас изменили всю структуру войск, и в рамках реорганизации нас направили на более конкретное направление — Харьковскую область, где мы образовали ГОС", — сообщил Трегубов.

По его словам, фактически ГОС — это КОС в рамках выполнения задач на Харьковщине. Структура будет командовать несколькими корпусами ВСУ и НГУ. Также часть ГПСУ придана корпусам отдельно.

"Основная задача — не дать врагу продвигаться по территории Харьковщины и прикрыть северную часть Донецкой области", — заявил представитель ГОС.

Пресс-офицер 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев Арсений Прилипка отметил, что военнослужащие продолжают выполнять задачи в полосе ответственности бригады.

"Группировка ставит задачи — мы их выполняем", — рассказал Фокусу Прилипка.

Подполковник, начальник службы информации и коммуникации 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг" НГУ Виталий Миловидов сообщил Фокусу, что Группировка объединенных сил — это орган управления. Сейчас, кроме ГОС, есть еще армейские корпуса, в зону ответственности которых входят бригады, у каждого есть своя поставленная задача.

"Бригада — третье звено в этом, задачи, как стояли по введению оборонительных действий или иного характера, так и стоят. Обеспечение как проводилось собственными силами или за счет армейского корпуса или Группировки объединенных сил, так и проводится", — пояснил он.

По его словам, в связи с реорганизацией оперативно-стратегических управлений (ОСУВ "Хортица/Днепр"), переходом на корпусную систему, сложно провести протекционные мероприятия, чтобы каждый армейский корпус в пределах своей зоны ответственности имел только свои подразделения, поэтому сейчас будет функционировать такой орган как ГОС. Перед этим существовали ОТГ "Харьков", ОТГ "Старобельск", которые были замещены ГОС.

"Это штаб высшего уровня, который контролирует или налаживает действие в зоне ответственности армейских корпусов, их несколько на Харьковском направлении", — подытожил Миловидов.

Активизация ВС РФ на Харьковском направлении: Генштаб "спасает" ситуацию созданием ГОС

По мнению военного эксперта Дмитрия Снегирева, Генштаб реагирует на внешние вызовы, которые стоят перед ВСУ, поэтому было создано ГОС. Речь идет об активизации боевых действий на Харьковщине, в частности, тактические успехи врага на Купянском направлении, его попытки прорвать оборону ВСУ вблизи Волчанска.

Противник, по его словам, хочет создать буферную зону, глубиной 20-30 километров, от населенного пункта Меловое в направлении Купянска. Российские военные пытаются захватить не столько сам Купянск, как Купянск-Узловой.

"Им (ВС РФ, — ред.) необходим контроль над железнодорожной станцией для переброски личного состава, бронетехники, горюче-смазочных материалов, боекомплекта как с территории России, так и с территории оккупированных районов Луганской области непосредственно в Харьковскую область. Цель — формирование ударной группировки, которая вдоль реки Оскол будет пытаться прорываться к Славянско-Краматорской агломерации Донецкой области. Исходя из этих планов российского командования, было принято решение о создании новой группировки, которая будет отвечать за текущую ситуацию на линии боевых столкновений в Харьковской области и нейтрализовать планы российского военного командования", — отметил в разговоре с Фокусом эксперт.

"Кризис-менеджер" Драпатий: почему враг боится украинского генерал-майора

Вновь созданная группировка подчиняется генерал-майору Михаилу Драпатому, который ранее руководил ОСУВ "Хортица" и ОСУВ "Днепр". Снегирев заявил, что даже противник считает Драпатого "эффективным так называемым кризис-менеджером".

Генерал-майор и ранее возглавлял Силы обороны на Харьковском направлении и смог стабилизировать ситуацию после вражеского прорыва. Кроме этого, под его командованием Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении, приостановив продвижение ВС РФ. Также украинским бойцам удалось провести ряд успешных контрнаступательных операций в направлении Шевченково и Котлино. В результате удалось усилить украинские позиции и сделать невозможным дальнейшее продвижение оккупантов как к Покровску, так и к административным границам Днепропетровской области.

"Это опытный боевой офицер, который имеет высокий авторитет в Вооруженных силах Украины и опыт эффективного противостояния российским оккупационным войскам", — добавил Снегирев.

Напомним, в конце сентября главнокомандующий ВСУ Сырский принял решение о расформировании ОСУВ "Днепр". После чего задачи группировки были возложены на вновь созданные корпуса и другие военные структуры.

Также Фокус писал, что 21 октября военный обозреватель Богдан Мирошников заявил, что в случае захвата Купянска ВС РФ получат возможность полностью захватить Волчанск и продвинуться к линии Изюм-Балаклея.