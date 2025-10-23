Як змінюється оборона Харківщини: Фокус дізнався подробиці створення УОС від військових

В Україні створили нове Угрупування об'єднаних сил під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого. Фокус поговорив із речником УОС та військовими й з'ясував, навіщо була створена нова структура, які завдання вона виконує та чому ворог вважає Драпатого одним із найнебезпечніших українських командирів.

У Силах оборони створили нове Угрупування об'єднаних сил (УОС), яким майже в повному складі управлятиме Командування об'єднаних сил (КОС) під керівництвом генерал-майора Михайла Драпатого.

"Зона відповідальності нашого Командування охоплює Харківську область та безпосередньо прилеглі території, а також підрозділи й корпуси, якими раніше опікувалося Угруповання військ "Північ", що входило до складу ОСУВ "Дніпро", — йдеться у повідомленні УОС.

"Нові" українські Сили: яка основна задача Угрупування об'єднаних сил

Речник УОС, підполковник Віктор Трегубов зауважив у розмові з Фокусом, що існує штатний командний орган — Командування об'єднаних сил. Відповідно до розподілу функцій, якщо Генштаб здійснює стратегічне планування, то безпосереднє управління Силами оборони лягає на плечі КОС.

"Де-факто ситуація трішки інша — КОС виконує роль органу, який, за задумом Головнокомандувача та Генерального штабу, бере на себе керування тим чи іншим визначеним напрямком. Раніше КОС фактично керувало ОСУВ "Хортиця/Дніпро". Зараз змінили всю структуру військ, і в межах реорганізації нас спрямували на більш конкретний напрямок — Харківщину, де ми утворили УОС", — повідомив Трегубов.

За його словами, фактично УОС — це КОС у межах виконання завдань на Харківщині. Структура командуватиме декількома корпусами ЗСУ та НГУ. Також частина ДПСУ придана корпусам окремо.

"Основна задача — не дати ворогу просуватися територією Харківщини та прикрити північну частину Донеччини", — заявив речник УОС.

Пресофіцер 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка наголосив, що військовослужбовці продовжують виконувати завдання у смузі відповідальності бригади.

"Угрупування ставить завдання — ми їх виконуємо", — розповів Фокусу Приліпка.

Підполковник, начальник служби інформації та комунікації 15-ї бригади оперативного призначення "Кара-Даг" НГУ Віталій Міловідов повідомив Фокусу, що Угрупування об'єднаних сил — це орган управління. Нині, крім УОС, є ще армійські корпуси, в зону відповідальності яких входять бригади, у кожного є своя поставлена задача.

"Бригада — третя ланка в цьому, задачі, як стояли по введенні оборонних дій або іншого характеру, так і стоять. Забезпечення як проводилося власними силами або за рахунок армійського корпусу чи Угрупування об'єднаних сил, так і проводиться", — пояснив він.

За його словами, у зв'язку з реорганізацією оперативно-стратегічних управлінь (ОСУВ "Хортиця/Дніпро"), переходом на корпусну систему, складно провести протекційні заходи, аби кожен армійський корпус у межах своєї зони відповідальності мав лише свої підрозділи, тому зараз функціонуватиме такий орган як УОС. Перед цим існували ОТУ "Харків", ОТУ "Старобільск", які були заміщені УОС.

"Це штаб вищого рівня, який контролює або налагоджує дію в зоні відповідальності армійських корпусів, їх декілька на Харківському напрямку", — підсумував Міловідов.

Активізація ЗС РФ на Харківському напрямку: Генштаб "рятує" ситуацію створенням УОС

На думку військового експерта Дмитра Снєгирьова, Генштаб реагує на зовнішні виклики, які стоять перед ЗСУ, тому було створено УОС. Йдеться про активізацію бойових дій на Харківщині, зокрема, тактичні успіхи ворога на Куп'янському напрямку, його намагання прорвати оборону ЗСУ поблизу Вовчанська.

Противник, за його словами, хоче створити буферну зону, глибиною 20-30 кілометрів, від населеного пункту Мілове в напрямку Куп'янська. Російські військові намагаються захопити не стільки сам Куп'янськ, як Куп'янськ-Вузловий.

"Їм (ЗС РФ, — ред.) необхідний контроль над залізничною станцією для перекидання особового складу, бронетехніки, паливно-мастильних матеріалів, боєкомплекту як з території Росії, так і з території окупованих районів Луганської області безпосередньо до Харківської області. Мета — формування ударного групування, яке здовж річки Оскіл буде намагатися прориватися до Слав'янсько-Краматорської агломерації Донецької області. Виходячи з цих планів російського командування, було прийнято рішення щодо створення нового групування, яке буде відповідати за поточну ситуацію на лінії бойових зіткнень у Харківській області й нейтралізувати плани російського військового командування", — зазначив у розмові з Фокусом експерт.

"Кризис-менеджер" Драпатий: чому ворог боїться українського генерал-майора

Новостворене угрупування підпорядковується генерал-майору Михайлу Драпатому, який раніше керував ОСУВ "Хортиця" та ОСУВ "Дніпро". Снєгирьов заявив, що навіть противник вважає Драпатого "ефективним так званим кризис-менеджером".

Генерал-майор і раніше очолював Сили оборони на Харківському напрямку та зміг стабілізувати ситуацію після ворожого прориву. Крім цього, під його командуванням Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку, призупинивши просування ЗС РФ. Також українським бійцям вдалося провести низку успішних контрнаступальних операцій в напрямку Шевченкового та Котлиного. У результаті вдалося посилити українські позиції та унеможливити подальше просування окупантів як до Покровська, так і до адміністративних кордонів Дніпропетровської області.

"Це досвідчений бойовий офіцер, який має високий авторитет у Збройних силах України й досвід ефективного протистояння російським окупаційним військам", — додав Снєгирьов.

Нагадаємо, наприкінці вересня головнокомандувач ЗСУ Сирський ухвалив рішення щодо розформування ОСУВ "Дніпро". Після чого завдання угрупування були покладені на новостворені корпуси та інші військові структури.

Також Фокус писав, що 21 жовтня військовий оглядач Богдан Мірошников заявив, що в разі захоплення Куп'янська ЗС РФ отримають можливість повністю захопити Вовчанськ та просунутися до лінії Ізюм-Балаклія.