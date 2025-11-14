Тотальный блэкаут: что будет с городами, если ТЭЦ остановятся на 10 дней

Украина оказалась на грани энергетического кризиса. 8 и 14 ноября Россия выпустила сотни ракет и дронов, уничтожив ключевые ТЭС, повредив подстанции и оставив без света, тепла и воды целые города. Фокус выяснил, готова ли Украина к сценарию полного блэкаута и что произойдет, если морозы и новые атаки совпадут в худший момент.

В ночь на 14 ноября Российская Федерация осуществила массированную атаку на Украину, запустив 430 ударных дронов различных типов и 18 ракет, среди которых баллистические "Искандер-М"/KN-23, аэробаллистические "Кинжал", крылатые "Калибр" и "Искандер-К", а также одну противокорабельную "Циркон".

Основа цель атаки — гражданская инфраструктура. В частности, были разрушены квартиры в десятках многоэтажек. В Киеве погибли четверо гражданских, ранены около 30 человек, в том числе двое детей.

Ранее, в ночь на 8 ноября Россия нанесла один из самых массированных ударов по украинской энергетике с начала полномасштабной войны. Более 450 дронов и 45 ракет различных типов, в том числе баллистических, разрушили ключевые объекты, что привело к полной остановке генерации на ТЭС "Центрэнерго".

Відео дня

Под удар попали Змиевская ТЭС в Харьковской области и Трипольская ТЭС в Киевской области — основные источники тепловой энергии. Это привело к дефициту мощностей, несмотря на отсутствие морозов. Атака также осложнила работу атомных электростанций.

Обстрел 8 ноября лишил часть украинцев не только электроэнергии. В частности из-за обесточивания почти вся Полтава с 8 по 9 ноября оказалась без воды. В Кременчуге тогда местный водоканал полностью перешел на работу на генераторах.

В Лозовой, Харьковской области, 11 ноября из-за обстрелов РФ были применены аварийные отключения энергоснабжения и были отключены от электропитания котельные. Город оказался без тепла в домах.

Полный блэкаут в Украине: вероятные сценарии

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко предупреждает: если в результате российских атак — условно Киев — останется без работы ТЭЦ хотя бы на 7-10 суток при устойчивых морозах от -10°C и ниже, это может привести к масштабной техногенной катастрофе.

"Придется сливать воду из систем отопления, чтобы избежать разрывов труб, и эвакуировать людей", — признал эксперт.

В то же время Харченко подчеркнул, что считает такой сценарий маловероятным. По его оценкам, у врага не хватает ресурсов для полного вывода из строя теплоэнергетической инфраструктуры столицы.

"Фортификации, скоординированная ПВО, мастерство украинских инженеров в быстром восстановлении — все это гарантирует, что россияне снова останутся ни с чем", — считает Харченко.

Он привел данные временной следственной комиссии Верховной Рады по энергетике: на 74 объектах второго уровня защиты "Укрэнерго" (еще 45 достраиваются) за все время произошло лишь одно попадание в автотрансформатор. Тяжелая ракета поразила укрытие непосредственно. Эффективность защиты — более 98%. При этом максимальное количество попаданий в одно укрытие за атаку, по данным Агентства по восстановлению, -13.

Эксперта по вопросам ЖКХ и энергетики Олег Попенко разъяснил Фокусу критическую зависимость систем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения от электроэнергии. По его словам, в случае полного блэкаута — длительного отключения централизованной подачи электричества — единственным способом сохранения базовых коммунальных услуг остается резервное питание на объектах критической инфраструктуры.

"Все объекты остановят работу. Единственный вариант — обеспечить резервными источниками питания канализационно-насосные станции водоканалов и котельные теплокоммунэнерго. Без электричества насосы, обеспечивающие циркуляцию воды и теплоносителя, прекращают функционирование. Это приведет к остановке водоснабжения, накоплению стоков в канализации и охлаждению домов", — подчеркнул Попенко.

Украина в блэкауте: как преодолеть проблему

Эксперт обозначил возможные решения преодоления этой проблемы: установка возле котельных и насосных станций, мощные дизель-генераторы, газопоршневые установки или солнечные панели с аккумуляторами.

Попенко привел примеры: в Кременчуге вода подавалась даже за 16-18 часов без света, потому что местные власти заранее установили резервное питание. Зато в Полтаве водоснабжение исчезло почти на двое суток из-за несогласованности между органами власти и отсутствия подготовки.

"Реальность показывает: где власть вменяемая — там услуги есть. Где нет — там полный коллапс", — подытожил Фокусу эксперт.

По его оценкам, в случае длительного блэкаута ситуация в громадах будет зависеть исключительно от уровня подготовки местных и военных администраций.

Попенко призвал срочно проверить наличие, установку и тестирование резервных источников питания на всех объектах критической инфраструктуры. Без этого, по его словам, даже кратковременное отключение электричества может парализовать города за считанные часы.

В то же время эксперт отметил: импорт электроэнергии из ЕС или прокладка новых линий передач не решат проблему в условиях полного блэкаута.

"Это поможет стабилизировать систему при обычных обстоятельствах, но не спасет насосы и котлы без локального питания", — пояснил он.

Таким образом, ключ к устойчивости коммунальных услуг — в децентрализованном резервном обеспечении. Ответственность лежит на местных властях и военных администрациях, которые должны были бы уже завершить подготовку к зимнему периоду в условиях военных рисков.

Напомним, в ночь на 8 ноября РФ массированно атаковала энергосистему Украины, разрушив ключевые ТЭС "Центрэнерго" и повредив подстанции, питающие АЭС.

Также Фокус писал, что риски водоснабжения и водоотведения способны парализовать город за считанные дни. Война и переселение украинцев в более безопасные регионы усилили нагрузку на изношенные трубы водопроводов, обнажив многолетние проблемы "тихой инфраструктуры", скрытые десятилетиями.