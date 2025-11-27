Россия накапливает баллистику: почему США предупреждают уже Европу о новом уровне ракетной угрозы

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл призвал как можно быстрее завершить войну в Украине, предупредив о стремительном наращивании российского ракетного арсенала. Его слова вызвали дискуссию среди союзников и были восприняты как сигнал о возможном росте угроз не только для Украины, но и для ЕС. Фокус выяснил, насколько реален ракетный потенциал России и что на самом деле стоит за заявлениями американского чиновника.

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл во время встречи с европейскими союзниками призвал как можно быстрее завершить войну в Украине, ссылаясь на рост ракетной угрозы со стороны России.

По информации The New York Times, Дрисколл отметил, что Россия перешла от интенсивного использования ракет к их накоплению. Если раньше Кремль запускал ракеты по Украине настолько быстро, насколько это было возможно, то сейчас российская промышленность производит их в таких объемах, что позволяет создавать значительные запасы дальнобойных боеприпасов.

Эти заявления американского чиновника были расценены как четкое предупреждение: продолжение боевых действий создает условия для роста военного потенциала России, который будет представлять угрозу не только для Украины, но и для стран-союзников. Европейские чиновники признали наращивание российских производственных мощностей тревожным сигналом. Даже после возможного прекращения боевых действий Россия, вероятно, не сократит свой арсенал, однако завершение конфликта может устранить формальное оправдание для дальнейшего накопления вооружений и его демонстрации за пределами Украины.

Эксперт по ракетным технологиям из Университета Осло Фабин Хоффманн подчеркивает, что прекращение боевых действий лишь усилит российские запасы.

"Если Россия выйдет из этой войны победителем, она будет иметь огромный арсенал дальнобойных вооружений и может чувствовать себя более авантюрной в дальнейших действиях", — заявил он.

РФ накапливает все больше ракет: как война в Украине может стать войной для ЕС

Авиационный эксперт Константин Криволап считает, что Россия сейчас почти полностью использует все произведенные ракеты, в частности ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер-М". Основной акцент в его оценке делается на производственные мощности Уоткинского машиностроительного завода, который является главным производителем этих ракет. По плановым показателям на текущий год завод должен был выпустить 750 ракет. Однако, по оценкам эксперта, эти планы, скорее всего, не выполняются в полном объеме.

При этом, компания-производитель Raytheon Technologies Corporation одновременно планирует выпустить аналогичное количество ракет для систем Patriot именно для Сил обороны Украины. При этом для эффективного перехвата одной ракеты "Искандер-М" необходимо как минимум две противоракетные ракеты Patriot. Важную роль в этом контексте играет тот факт, что значительная часть производственных мощностей, связанных с ракетами для Patriot, работает по заказу США и союзников. Это ограничивает доступность таких ракет для нужд Украины. Следовательно, даже если весь объем противоракетных средств будет направлен на противодействие российским ударам, он окажется недостаточным для полного перехвата запланированного числа ракет "Искандер-М".

"Таким образом, даже при условии полного выполнения планов российского завода, объем произведенных ракет-перехватчиков покрывает потребность лишь для нейтрализации половины планового производства самонаводящихся ракет", — говорит Фокусу Криволап.

Эксперт также обращает внимание, что заявление Дрисколла является преимущественно пропагандистским и не соответствуют реальному соотношению сил. Криволап отмечает, что такие формулировки, служат для создания образа неотвратимого поражения Украины, что не подтверждается фактическими производственными и тактическими реалиями.

А вот военный эксперт Павел Нарожный отмечает, что накопление Россией ракетных запасов является неоспоримым фактом, который продолжается уже длительное время. Несмотря на многочисленные попытки Украины прервать цепи поставок и уничтожить производственные мощности, полностью остановить производство ракет не удалось. Особенно заметны успехи в поражении вспомогательных составляющих, таких как производство защищенных от радиоэлектронной борьбы GPS-антенн, которые применяются в различных типах ракет, в частности в "Искандерах".

"По оценкам Главного управления разведки, примерно 30% производимых Россией крылатых и баллистических ракет не используется в боевых действиях, а поступает на складское хранение. Речь идет о широком ассортименте крылатых ракет воздушного базирования: Х-101, Х-555, Х-55, а также устаревшие Х-22 и Х-32. Накопление десятков, если не сотен, таких ракет на складах представляет серьезную угрозу не только для Украины, но и для стран Европы", — говорит Фокусу Нарожный.

Российские ракеты по мирным городам: реально ли предотвратить массированные обстрелы

По мнению Нарожного, эффективное противодействие баллистическим ракетам возможно только с помощью систем противоракетной обороны Patriot и SAMP/T. Другие имеющиеся средства, такие как советские комплексы С-300 или "Бук", не способны гарантированно перехватывать баллистические цели. Для борьбы с крылатыми ракетами арсенал средств значительно шире. Кроме Patriot и SAMP/T, к ним относятся советские зенитные ракетные комплексы, американские HAWK, ракеты NASAMS, а также истребительная авиация — F-16, МиГ-29, Су-27. Самолет может перехватывать крылатые ракеты на дозвуковой скорости, уничтожая их ракетами средней дальности или даже пушечным вооружением.

"Однако другие средства, такие как зенитные дроны или переносные зенитные ракетные комплексы типа Stinger или "Игла", являются неэффективными или слишком дорогими. Стоимость ПЗРК Stinger достигает 100 тысяч долларов за единицу, а их применение грозит поражением собственных самолетов из-за риска дружественного огня", — подчеркивает эксперт.

Самым эффективным способом противодействия накоплению ракет, по словам Нарожного, остаются удары на глубину, так называемые deep strike. Использование украинских крылатых ракет и беспилотных систем позволяет уничтожать склады и арсеналы, где хранятся эти боеприпасы. Такие успешные операции уже неоднократно проводили Силы обороны Украины.

Напомним, что пока мир обсуждает "мирные планы" Трампа, на фронте — худшая ситуация за последние годы. РФ резко наращивает давление на нескольких направлениях, темпы продвижения врага — самые высокие с 2022-го.

Также Фокус писал, что российский истребитель поколения 4++ Су-57, который является флагманом российских воздушно-космических сил, может эксплуатироваться еще 20-30 лет.