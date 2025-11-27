Росія накопичує балістику: чому США попереджають вже Європу про новий рівень ракетної загрози

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл закликав якнайшвидше завершити війну в Україні, попередивши про стрімке нарощування російського ракетного арсеналу. Його слова спричинили дискусію серед союзників і були сприйняті як сигнал про можливе зростання загроз не лише для України, а й для ЄС. Фокус з'ясував, наскільки реальним є ракетний потенціал Росії та що насправді стоїть за заявами американського посадовця.

Міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл під час зустрічі з європейськими союзниками закликав якнайшвидше завершити війну в Україні, посилаючись на зростання ракетної загрози з боку Росії.

За інформацією The New York Times, Дрісколл наголосив, що Росія перейшла від інтенсивного використання ракет до їхнього накопичення. Якщо раніше Кремль запускав ракети по Україні настільки швидко, наскільки це було можливо, то нині російська промисловість виробляє їх у таких обсягах, що дозволяє створювати значні запаси далекобійних боєприпасів.

Ці заяви американського посадовця були розцінені як чітке попередження: продовження бойових дій створює умови для зростання військового потенціалу Росії, який становитиме загрозу не лише для України, а й для країн-союзників. Європейські посадовці визнали нарощування російських виробничих потужностей тривожним сигналом. Навіть після можливого припинення бойових дій Росія, ймовірно, не скоротить свій арсенал, проте завершення конфлікту може усунути формальне виправдання для подальшого накопичення озброєнь та його демонстрації за межами України.

Експерт з ракетних технологій з Університету Осло Фабін Гоффманн підкреслює, що припинення бойових дій лише посилить російські запаси.

"Якщо Росія вийде з цієї війни переможцем, вона матиме величезний арсенал далекобійних озброєнь і може почуватися більш авантюрною у подальших діях", — заявив він.

РФ накопичує все більше ракет: як війна в Україні може стати війною для ЄС

Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що Росія наразі майже повністю використовує всі вироблені ракети, зокрема ракети оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М". Основний акцент у його оцінці робиться на виробничі потужності Воткінського машинобудівного заводу, який є головним виробником цих ракет. За плановими показниками на поточний рік завод мав випустити 750 ракет. Однак, за оцінками експерта, ці плани, найімовірніше, не виконуються в повному обсязі.

При цьому, компанія-виробник Raytheon Technologies Corporation одночасно планує випустити аналогічну кількість ракет для систем Patriot саме для Сил оборони України. При цьому для ефективного перехоплення однієї ракети "Іскандер-М" необхідно щонайменше дві протиракетні ракети Patriot. Важливу роль у цьому контексті відіграє той факт, що значна частина виробничих потужностей, пов'язаних з ракетами для Patriot, працює на замовлення США та союзників. Це обмежує доступність таких ракет для потреб України. Отже, навіть якщо весь обсяг протиракетних засобів буде спрямований на протидію російським ударам, він виявиться недостатнім для повного перехоплення запланованого числа ракет "Іскандер-М".

"Таким чином, навіть за умови повного виконання планів російського заводу, обсяг вироблених ракет-перехоплювачів покриває потребу лише для нейтралізації половини планового виробництва самонавідних ракет", — каже Фокусу Криволап.

Експерт також звертає увагу, що заява Дрісколла є переважно пропагандистська і не відповідають реальному співвідношенню сил. Криволап зазначає, що такі формулювання, слугують для створення образу невідворотної поразки України, що не підтверджується фактичними виробничими та тактичними реаліями.

А ось військовий експерт Павло Нарожний наголошує, що накопичення Росією ракетних запасів є незаперечним фактом, який триває вже тривалий час. Незважаючи на численні спроби України перервати ланцюги постачання та знищити виробничі потужності, повністю зупинити виробництво ракет не вдалося. Особливо помітні успіхи в ураженні допоміжних складових, таких як виробництво захищених від радіоелектронної боротьби GPS-антен, які застосовуються в різних типах ракет, зокрема в "Іскандерах".

"За оцінками Головного управління розвідки, приблизно 30% вироблених Росією крилатих і балістичних ракет не використовується в бойових діях, а надходить на складське зберігання. Йдеться про широкий асортимент крилатих ракет повітряного базування: Х-101, Х-555, Х-55, а також застарілі Х-22 і Х-32. Накопичення десятків, якщо не сотень, таких ракет на складах становить серйозну загрозу не лише для України, а й для країн Європи", — каже Фокусу Нарожний.

Російські ракети по мирних містах: чи реально запобігти масованим обстрілам

На думку Нарожного, ефективна протидія балістичним ракетам можлива лише за допомогою систем протиракетної оборони Patriot і SAMP/T. Інші наявні засоби, такі як радянські комплекси С-300 чи "Бук", не здатні гарантовано перехоплювати балістичні цілі. Для боротьби з крилатими ракетами арсенал засобів значно ширший. Окрім Patriot і SAMP/T, до них належать радянські зенітні ракетні комплекси, американські HAWK, ракети NASAMS, а також винищувальна авіація — F-16, МіГ-29, Су-27. Літак може перехоплювати крилаті ракети на дозвуковій швидкості, знищуючи їх ракетами середньої дальності або навіть гарматним озброєнням.

"Однак інші засоби, такі як зенітні дрони чи переносні зенітні ракетні комплекси типу Stinger чи "Ігла", є неефективними або надто дорогими. Вартість ПЗРК Stinger сягає 100 тисяч доларів за одиницю, а їхнє застосування загрожує ураженням власних літаків через ризик дружнього вогню", — підкреслює експерт.

Найефективнішим способом протидії накопиченню ракет, за словами Нарожного, залишаються удари на глибину, так звані deep strike. Використання українських крилатих ракет і безпілотних систем дозволяє знищувати склади та арсенали, де зберігаються ці боєприпаси. Такі успішні операції вже неодноразово проводили Сили оборони України.

Нагадаємо, що поки світ обговорює "мирні плани" Трампа, на фронті — найгірша ситуація за останні роки. РФ різко нарощує тиск на кількох напрямках, темпи просування ворога — найвищі з 2022-го.

Також Фокус писав, що російський винищувач покоління 4++ Су-57, який є флагманом російських повітряно-космічних сил, може експлуатуватися ще 20-30 років.