"Ликвидация" Капустина: почему в истории со спецоперацией ГУР остается больше вопросов, чем ответов

Украинская разведка заявила, что командир РДК Денис Капустин жив, а информация о его ликвидации была элементом спецоперации ГУР. В то же время обнародованная версия событий вызывает ряд вопросов — прежде всего относительно механизмов проверки такой информации со стороны российских спецслужб. Фокус разобрался, что именно в этой истории выглядит нетипично и почему окончательные выводы делать рано.

Украинская разведка официально заявила, что командир "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Денис Капустин, который якобы погиб во время выполнения боевого задания в конце декабря, на самом деле жив, а информация о его "ликвидации" была частью спецоперации Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

По данным украинской разведки, российские спецслужбы выделили около 500 000 долларов на его убийство, но вместо этого операция ГУР не только сохранила жизнь командира, но и перехватила эти средства, которые планируют использовать для усиления украинских спецподразделений.

Украинская разведка сообщила, что "ликвидация" Капустина была тщательно спланированной операцией, в ходе которой установили имена заказчиков и исполнителей из российских спецслужб и заставили их поверить в успешное выполнение задания. На новогоднее утро сам Капустин появился по видеосвязи вместе с начальником ГУР Кириллом Будановым, подтвердив, что он жив и продолжает выполнять свои обязанности.

Разведчики утверждают, что операция длилась более месяца и позволила избежать реальной попытки убийства, а также получить вознаграждение, которое выделяли на ликвидацию.

РДК плюс ГУР равняется провал российских спецслужб

После того, как Денис Капустин оказался на самом деле живым, в медиапространстве распространились многочисленные сообщения о провале российских спецслужб. Основной месседж украинских пабликов, блогеров и даже иностранных обозревателей — Москва не проверила информацию, поверила в "успешную ликвидацию" и заплатила за нее значительное вознаграждение.

The Guardian назвала операцию украинских разведчиков ультимативным троллингом российских спецслужб. Журналисты подчеркивают, что это демонстрирует "астрономическую" халатность со стороны тех, кто заказал убийство.

На пророссийских Telegram-каналах и пабликах сюжет об "успешной ликвидации" Капустина также подают с иронией. Комментаторы отмечают, что даже после сообщения об "успешном убийстве" никто внутри российских спецслужб не проверил достоверность данных, в результате чего Москва заплатили за операцию, которой не было.

Часть российских пабликов прибегла к шуткам о сходстве ситуации со скандальной историей с журналистом Аркадием Бабченко, когда его "убийство" также оказалось спецоперацией украинских спецслужб. Эти каналы называли ситуацию очередным примером "информационной войны" между Москвой и Киевом.

В общем, реакция международных медиа и сообществ заключается в том, что российские спецслужбы "попали в ловушку", доверились ложной информации. Это уже успели окрестить одним из самых курьезных эпизодов информационной войны за последнее время.

Впрочем, учитывая реальную практику российских спецслужб, эту историю не стоит трактовать однозначно: несмотря на публичные признаки провала, Москва вряд ли принимала бы решение об "успешной ликвидации" без внутренней проверки информации, а значит окончательные выводы о масштабе ошибки остаются открытыми.

"Ликвидация" Капустина: что не так со спецоперацией

В ГУР заявили, что разведчики провели сложную многоэтапную спецоперацию, во время которой была инсценирована гибель Капустина.

Они создали видеозапись работы двух ударных дронов: первый беспилотник влетел в микроавтобус, в котором находился Капустин, второй — снял "последствия удара".

Заказчики преступления в российских спецслужбах в предоставленное видео поверили и оплатили разведчикам "заказ" — полмиллиона долларов.

На первый взгляд, история с якобы ликвидацией Дениса Капустина выглядит эффектно, однако вызывает слишком много вопросов, говорит бывший сотрудник СБУ, военный эксперт Иван Ступак. По его словам, эта ситуация невольно напоминает историю с инсценировкой убийства журналиста Аркадия Бабченко. Тогда тоже все выглядело громко, но с большим количеством неочевидных моментов.

"Ключевой вопрос — как это вообще работает. Российские спецслужбы что, не требовали никаких подтверждений? Ни тела, ни фото тела или останков, ни видео? Они просто поверили на слово и перевели полмиллиона долларов? Это выглядит по меньшей мере странно", — отмечает эксперт.

Ступак подтверждает: ему известно, что российские спецслужбы действительно пытаются привлекать украинских исполнителей к ликвидации топовых военных и силовиков. По его данным, суммы, которые фигурировали в подтвержденных случаях, колебались от 7 до 50 тысяч долларов.

"Полмиллиона долларов — это абсолютно нетипичная сумма. Я раньше с таким не сталкивался. Но коллеги говорят, что россияне могут пообещать что угодно. Другой вопрос — сколько из этой суммы реально доходит до исполнителя. Как правило, более 50% остаются в России и "растворяются" между участниками схемы", — объясняет он.

В то же время эксперт отмечает: в подобных операциях всегда требуют доказательств. Особенно если речь идет о ликвидации человека на фронте.

"Если он погиб от дрона в зоне боевых действий — то какая тогда роль киллера? За что платить? Где тело? Я лично ожидал, что будут похороны — публичные или полупубличные. Это масштабная фигура. Но не было ни похорон, ни официального подтверждения, а деньги, по этой версии, уже перечислили. Это вызывает сомнения", — говорит Ступак.

Отдельно он обращает внимание на процессуальный момент: ГУР не является правоохранительным органом и не проводит задержаний или разоблачений агентурных сетей на территории Украины.

"Это компетенция СБУ, ГБР или Нацполиции. Но мы не видели никаких сообщений о задержании, разоблачении, следственных действиях. Также не было обнародовано никаких доказательств: перехваченных разговоров, скриншотов перевода средств, материалов оперативного характера", — подчеркивает эксперт.

По его словам, во всех резонансных операциях, которые реально происходили, доказательства всегда публиковались.

"Когда СБУ или ГУР заявляют об уничтожении российской авиации или диверсионных операциях, это сопровождается видео, фото, деталями. Здесь же — только слова. А "поверьте на слово" в таких историях не работает", — отмечает Ступак.

Он приводит примеры из практики, когда российская сторона неделями проверяла выполнение заказного убийства: через полицию, новости, наблюдение агентов, фото- и видеоподтверждения — и только после этого принимала решение об оплате.

"И это были не топовые фигуры, и суммы были в разы меньше. А тут — полмиллиона долларов и почти мгновенная оплата. Для российских спецслужб это нетипично", — говорит он.

По мнению эксперта, сама операция, вероятно, действительно существовала, однако ее публичная версия может быть преувеличенной или упрощенной.

"Мне не хватает деталей и объяснений. Потому что сейчас это выглядит как очень короткий публичный брифинг без фактуры. Возможно, со временем информации станет больше. Но пока говорить о тотальном провале российских спецслужб я бы не спешил", — отмечает Ступак.

Он также обращает внимание на еще одну деталь: в российском информационном пространстве не было массового празднования "ликвидации" Капустина, что также кажется довольно странным.

Напомним, "Русский добровольческий корпус" активно действовал на территории РФ в 2023 году. 2 мая, в Брянской области РФ были взорваны железнодорожные пути, в результате чего перевернулось около 20 вагонов грузового поезда. Тогда Капустин заявлял, что в операции участвовало около 45 человек, включая представителей "партизанской сети" в РФ.

Также добровольцы воевали в Курской области. Сообщалось, что в сентябре 2023 года представители РДК совместно с соответствующими подразделениями провели успешный огневой рейд в пограничной полосе. В результате было убито несколько сотрудников ФСБ.