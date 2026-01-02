"Ліквідація" Капустіна: чому в історії зі спецоперацією ГУР лишається більше запитань, ніж відповідей

Українська розвідка заявила, що командир РДК Денис Капустін живий, а інформація про його ліквідацію була елементом спецоперації ГУР. Водночас оприлюднена версія подій викликає низку запитань — передусім щодо механізмів перевірки такої інформації з боку російських спецслужб. Фокус розібрався, що саме в цій історії виглядає нетипово і чому остаточні висновки робити зарано.

Українська розвідка офіційно заявила, що командир "Русского добровольчого корпуса" (РДК) Денис Капустін, який нібито загинув під час виконання бойового завдання наприкінці грудня, насправді живий, а інформація про його "ліквідацію" була частиною спецоперації Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

За даними української розвідки, російські спецслужби виділили близько 500 000 доларів на його вбивство, але замість цього операція ГУР не лише зберегла життя командира, а й перехопила ці кошти, які планують використати для посилення українських спецпідрозділів.

Українська розвідка повідомила, що "ліквідація" Капустіна була ретельно спланованою операцією, під час якої встановили імена замовників і виконавців з російських спецслужб і змусили їх повірити в успішне виконання завдання. На новорічний ранок сам Капустін з'явився у відеозв'язку разом із начальником ГУР Кирилом Будановим, підтвердивши, що він живий і продовжує виконувати свої обов'язки.

Відео дня

Розвідники стверджують, що операція тривала понад місяць і дозволила уникнути реальної спроби вбивства, а також отримати винагороду, яку виділяли на ліквідацію.

РДК плюс ГУР дорівнюється провал російських спецслужб

Після того Денис Капустін виявився насправді живим у медіапросторі поширились численні повідомлення про провал російських спецслужб. Основний меседж українських пабліків, блогерів і навіть іноземних оглядачів — Москва не перевірила інформацію, повірила в "успішну ліквідацію" і заплатила за неї значну винагороду.

The Guardian назвала операцію українських розвідників ультимативним тролінгом російських спецслужб. Журналісти підкреслюють, що це демонструє "астрономічну" недбалість з боку тих, хто замовив вбивство.

На проросійських Telegram-каналах та пабліках сюжет про "успішну ліквідацію" Капустіна також подають з іронією. Коментатори наголошують, що навіть після повідомлення про "успішне вбивство" ніхто всередині російських спецслужб не перевірив достовірність даних, внаслідок чого Москва заплатили за операцію, якої не було.

Частина російських пабліків вдалась до жартів про подібність ситуації зі скандальною історією з журналістом Аркадієм Бабченком, коли його "вбивство" також виявилось спецоперацією українських спецслужб. Ці канали називали ситуацію черговим прикладом "інформаційної війни" між Москвою та Києвом.

Загалом, реакція міжнародних медіа та спільнот полягає в тому, що російські спецслужби "попали в пастку", довірилися неправдивій інформації. Це вже встигли охрестити одним із найбільш курйозних епізодів інформаційної війни за останній час.

Втім, з огляду на реальну практику російських спецслужб, цю історію не варто трактувати однозначно: попри публічні ознаки провалу, Москва навряд чи приймала б рішення про "успішну ліквідацію" без внутрішньої перевірки інформації, а отже остаточні висновки про масштаб помилки залишаються відкритими.

"Ліквідація" Капустіна: що не так зі спецоперацією

В ГУР заявили, що розвідники провели складну багатоетапну спецоперацію, під час якої було інсценовано загибель Капустіна.

Вони створили відеозапис роботи двох ударних дронів: перший безпілотник влетів в мікроавтобус, в якому перебував Капустін, другий — зафільмував "наслідки удару".

Замовники злочину у російських спецслужбах у надане відео повірили та оплатили розвідникам "замовлення" — пів мільйона доларів.

На перший погляд, історія з нібито ліквідацією Дениса Капустіна виглядає ефектно, однак викликає надто багато запитань, каже колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак. За його словами, ця ситуація мимоволі нагадує історію з інсценуванням убивства журналіста Аркадія Бабченка. Тоді теж усе виглядало гучно, але з великою кількістю неочевидних моментів.

"Ключове питання — як це взагалі працює. Російські спецслужби що, не вимагали жодних підтверджень? Ні тіла, ні фото тіла чи останків, ні відео? Вони просто повірили на слово і перевели пів мільйона доларів? Це виглядає щонайменше дивно", — зазначає експерт.

Ступак підтверджує: йому відомо, що російські спецслужби дійсно намагаються залучати українських виконавців до ліквідації топових військових і силовиків. За його даними, суми, які фігурували в підтверджених випадках, коливалися від 7 до 50 тисяч доларів.

"Пів мільйона доларів — це абсолютно нетипова сума. Я раніше з таким не стикався. Але колеги кажуть, що росіяни можуть пообіцяти будь-що. Інше питання — скільки з цієї суми реально доходить до виконавця. Як правило, понад 50% залишаються в Росії й "розчиняються" між учасниками схеми", — пояснює він.

Водночас експерт наголошує: у подібних операціях завжди вимагають доказів. Особливо якщо йдеться про ліквідацію людини на фронті.

"Якщо він загинув від дрона в зоні бойових дій — то яка тоді роль кілера? За що платити? Де тіло? Я особисто очікував, що будуть похорони — публічні або напівпублічні. Це масштабна фігура. Але не було ні поховання, ні офіційного підтвердження, а гроші, за цією версією, вже перерахували. Це викликає сумніви", — каже Ступак.

Окремо він звертає увагу на процесуальний момент: ГУР не є правоохоронним органом і не проводить затримань чи викриттів агентурних мереж на території України.

"Це компетенція СБУ, ДБР або Нацполіції. Але ми не бачили жодних повідомлень про затримання, викриття, слідчі дії. Також не було оприлюднено жодних доказів: перехоплених розмов, скриншотів переказу коштів, матеріалів оперативного характеру", — підкреслює експерт.

За його словами, у всіх резонансних операціях, які реально відбувалися, докази завжди публікувалися.

"Коли СБУ або ГУР заявляють про знищення російської авіації чи диверсійні операції, це супроводжується відео, фото, деталями. Тут же — лише слова. А "повірте на слово" в таких історіях не працює", — наголошує Ступак.

Він наводить приклади з практики, коли російська сторона тижнями перевіряла виконання замовного вбивства: через поліцію, новини, спостереження агентів, фото- й відеопідтвердження — і лише після цього ухвалювала рішення про оплату.

"І це були не топові фігури, і суми були в рази менші. А тут — пів мільйона доларів і майже миттєва оплата. Для російських спецслужб це нетипово", — каже він.

На думку експерта, сама операція, ймовірно, дійсно існувала, однак її публічна версія може бути перебільшеною або спрощеною.

"Мені бракує деталей і пояснень. Бо зараз це виглядає як дуже короткий публічний брифінг без фактури. Можливо, з часом інформації стане більше. Але наразі говорити про тотальний провал російських спецслужб я б не поспішав", — зазначає Ступак.

Він також звертає увагу на ще одну деталь: у російському інформаційному просторі не було масового святкування "ліквідації" Капустіна, що також здається досить дивним.

Нагадаємо, "Російський добровольчий корпус" активно діяв на території РФ у 2023 році. 2 травня, у Брянській області РФ було підірвано залізничні колії, внаслідок чого перекинулося приблизно 20 вагонів вантажного поїзда. Тоді Капустін заявляв, що в операції брало участь приблизно 45 осіб, включно з представниками "партизанської мережі" у РФ.

Також добровольці воювали в Курській області. Повідомлялося, що у вересні 2023 року представники РДК спільно з відповідними підрозділами провели успішний вогневий рейд у прикордонній смузі. У результаті було вбито кілька співробітників ФСБ.