Месть Путина: удары "Орешником" по Украине, РФ теряет Венесуэлу, что будет с СБУ и ГУР, — InformNapalm

Спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm и военный Михаил Макарук в интервью Фокусу расскажет о последних изменениях в руководстве Украины, ударах по территории РФ, критических участках фронта, а также событиях в Венесуэле и Иране.

В пятницу, 9 января, в 16:00 узнаем о..:

1. Перестановки в ОП, смена руководителей силовых ведомств — Буданов, Малыш?

Причины, почему сейчас?

Последствия?

2. Удары вглубь РФ. Сколько еще нужно бить, чтобы доламывать экономику? И действительно ли все так плохо с экономикой? Что может быть следующим после НПЗ?

3. Ситуация на линии фронта — самые опасные участки: Покровск, Лиман, Купянск, Гуляйполе (Запорожье).

4. ТЦК — агрессия гражданских, вооруженные нападения и убийства военнослужащих ТЦК. Российские ИПСО?

5. Захват Мадуро, беспорядки в Иране (Али Хаменеи) — связанные события?

Об этом и другом смотрите 9 января в 16:00 на YouTube-калане Фокуса в разговоре с Михаилом Макаруком.

Интервью с Михаилом Макаруком на YouTube-канале Фокуса

Напомним, 5 декабря появилась информация о том, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подал заявление об увольнении. Позже президент Украины Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком и официально подтвердил его отставку с должности.

Ранее Фокус писал, что Зеленский объявил о кадровых изменениях в руководстве государства и предложил главе ГУР Кириллу Буданову должность руководителя Офиса президента.