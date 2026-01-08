Чому мовчить Путін, РФ втрачає Венесуелу та Іран, перестановки в СБУ та ГУР, — InformNapalm (відео)

Речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та військовий Михайло Макарук в інтерв’ю Фокусу розповість про останні зміни у керівництві України, удари по території РФ, критичні ділянки фронту, а також події у Венесуелі й Ірані.

У п'ятницю, 9 січня, о 16:00 дізнаємося про:

1. Перестановки в ОП, зміна керівників силових відомств — Буданов, Малюк?

Причини, чому зараз?

Наслідки?

2. Удари вглиб РФ. Скільки ще потрібно бити, щоб доламати економіку? І чи дійсно все так погано з економікою? Що може бути наступним після НПЗ?

3. Ситуація на лінії фронту — найнебезпечніші ділянки: Покровськ, Лиман, Куп’янськ, Гуляйполе (Запоріжжя).

4. ТЦК — агресія цивільних, збройні напади і вбивства військовослужбовців ТЦК. Російські ІПСО?

5. Захоплення Мадуро, заворушення в Ірані (Алі Хаменеї) — пов’язані події?

Про це та інше дивіться 9 січня о 16:00 на YouTube-калані Фокусу у розмові з Михайлом Макаруком.

Нагадаємо, 5 грудня з’явилася інформація про те, що голова Служби безпеки України Василь Малюк подав заяву про звільнення. Пізніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з Василем Малюком і офіційно підтвердив його відставку з посади.

Раніше Фокус писав, що Зеленський оголосив про кадрові зміни в керівництві держави та заропонував очільнику ГУР Кирилу Буданову посаду керівника Офісу Президента.