Чому мовчить Путін, РФ втрачає Венесуелу та Іран, перестановки в СБУ та ГУР, — InformNapalm (відео)
Речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та військовий Михайло Макарук в інтерв’ю Фокусу розповість про останні зміни у керівництві України, удари по території РФ, критичні ділянки фронту, а також події у Венесуелі й Ірані.
У п'ятницю, 9 січня, о 16:00 дізнаємося про:
1. Перестановки в ОП, зміна керівників силових відомств — Буданов, Малюк?
Причини, чому зараз?
Наслідки?
2. Удари вглиб РФ. Скільки ще потрібно бити, щоб доламати економіку? І чи дійсно все так погано з економікою? Що може бути наступним після НПЗ?
3. Ситуація на лінії фронту — найнебезпечніші ділянки: Покровськ, Лиман, Куп’янськ, Гуляйполе (Запоріжжя).
4. ТЦК — агресія цивільних, збройні напади і вбивства військовослужбовців ТЦК. Російські ІПСО?
5. Захоплення Мадуро, заворушення в Ірані (Алі Хаменеї) — пов’язані події?
Про це та інше дивіться 9 січня о 16:00 на YouTube-калані Фокусу у розмові з Михайлом Макаруком.
Тисніть плеєр і "Сповістити мене", щоб не пропустити початок:
Нагадаємо, 5 грудня з’явилася інформація про те, що голова Служби безпеки України Василь Малюк подав заяву про звільнення. Пізніше президент України Володимир Зеленський зустрівся з Василем Малюком і офіційно підтвердив його відставку з посади.
Раніше Фокус писав, що Зеленський оголосив про кадрові зміни в керівництві держави та заропонував очільнику ГУР Кирилу Буданову посаду керівника Офісу Президента.