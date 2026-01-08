Почему молчит Путин, РФ теряет Венесуэлу и Иран, перестановки в СБУ и ГУР, — InformNapalm (видео)
Спикер международного разведывательного сообщества InformNapalm и военный Михаил Макарук в интервью Фокусу расскажет о последних изменениях в руководстве Украины, ударах по территории РФ, критических участках фронта, а также событиях в Венесуэле и Иране.
1. Перестановки в ОП, смена руководителей силовых ведомств — Буданов, Малыш?
Причины, почему сейчас?
Последствия?
2. Удары вглубь РФ. Сколько еще нужно бить, чтобы доламывать экономику? И действительно ли все так плохо с экономикой? Что может быть следующим после НПЗ?
3. Ситуация на линии фронта — самые опасные участки: Покровск, Лиман, Купянск, Гуляйполе (Запорожье).
4. ТЦК — агрессия гражданских, вооруженные нападения и убийства военнослужащих ТЦК. Российские ИПСО?
5. Захват Мадуро, беспорядки в Иране (Али Хаменеи) — связанные события?
Напомним, 5 декабря появилась информация о том, что глава Службы безопасности Украины Василий Малюк подал заявление об увольнении. Позже президент Украины Владимир Зеленский встретился с Василием Малюком и официально подтвердил его отставку с должности.
Ранее Фокус писал, что Зеленский объявил о кадровых изменениях в руководстве государства и предложил главе ГУР Кириллу Буданову должность руководителя Офиса Президента.