"Болезненная тема": россияне боятся, чтобы ЗРК С-300 из Венесуэлы не попали в Украину, — Макарук (видео)

Россия все острее реагирует на удары Украины вглубь своей территории и боится потерять остатки эффективной противовоздушной обороны. Особое беспокойство в Кремле вызывает возможность того, что зенитно-ракетные комплексы С-300 из Венесуэлы не вернутся в РФ, а окажутся в других странах.

Об этом представитель международного разведывательного сообщества InformNapalm и военный Михаил Макарук рассказал в интервью Фокусу и добавил, что удары по территории России имеют системный характер и наносят ощутимый ущерб врагу.

Более того, по его словам, Украина сегодня является уникальным государством в мире по масштабу и формату применения беспилотных систем для ударов по противнику. В частности, речь идет об использовании наземных, подводных, надводных и воздушных дронов, чего ранее не демонстрировала ни одна страна.

"Мы единственное государство в мире, которое проводит такие удары. Если кто-то думает, что мы не причиняем боль их производственным мощностям дальними атаками — он глубоко ошибается. Многие результаты остаются не публичными просто потому, что мы физически не можем их зафиксировать и показать", — пояснил специалист.

Также он пояснил, что удары по производственным и военным мощностям России происходят регулярно и значительно масштабнее, чем кажется из открытых источников.

Так, ежедневно по меньшей мере семь специализированных команд работают над актуализацией и наведением целей на территории России. В своей работе они используют кибервозможности, данные из открытых источников, спутниковые снимки и другие инструменты разведки. Каждая из таких команд, по словам Макарука, несет персональную ответственность за переданные данные и ежедневно отчитывается о результатах поражения определенных объектов.

"Ежедневно, каждый Божий день, они передают свои отчеты — и отвечают за них собственной головой", — добавил Макарук.

Отдельно представитель InformNapalm обратил внимание на деградацию российской системы противовоздушной обороны. Он отметил, что Севастополь, который ранее считался одним из самых защищенных городов в мире с точки зрения ПВО, фактически потерял этот статус. Похожая ситуация, по его словам, наблюдается и в Новороссийске. При этом Россия не способна быстро восстанавливать или наращивать собственные мощности противовоздушной обороны.

На этом фоне, по словам Макарука, российская сторона пытается вернуть себе зенитные комплексы, переданные ранее другим странам, в частности Турции, а также серьезно опасается дальнейшей судьбы комплексов С-300, находящихся в Венесуэле. Он подчеркнул, что для России это чрезвычайно болезненный вопрос, поскольку дефицит эффективных систем ПВО непосредственно влияет на ее способность защищать стратегические объекты.

"Для них это очень болезненная тема, кстати. Поэтому поверьте мне, что многие работают так, чтобы россиянам было очень-очень больно. Причем мы не бьем откровенно по кацапским городам и "мирняку", но бьем туда, что для них чрезвычайно болезненно и будет болезненно даже после войны, что они восстанавливать будут очень долго. Целые отрасли экономики, я могу сказать", — пояснил Макарук.

