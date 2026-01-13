"Болюча тема": росіяни бояться, щоб ЗРК С-300 з Венесуели не потрапили в Україну, — Макарук (відео)

Росія дедалі гостріше реагує на удари України вглиб своєї території та боїться втратити залишки ефективної протиповітряної оборони. Особливе занепокоєння в Кремлі викликає можливість того, що зенітно-ракетні комплекси С-300 з Венесуели не повернуться до РФ, а опиняться в інших країнах.

Про це речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm та військовий Михайло Макарук розповів в інтерв’ю Фокусу та додав, що удари по території Росії мають системний характер і завдають відчутної шкоди ворогу.

Інтерв'ю з Михайлом Макаруком на YouTube-каналі Фокусу

Ба більше, за його словами, Україна сьогодні є унікальною державою у світі за масштабом і форматом застосування безпілотних систем для ударів по противнику. Зокрема, йдеться про використання наземних, підводних, надводних і повітряних дронів, чого раніше не демонструвала жодна країна.

"Ми єдина держава у світі, яка проводить такі удари. Якщо хтось думає, що ми не завдаємо болю їхнім виробничим потужностям дальніми атаками — він глибоко помиляється. Багато результатів залишаються не публічними просто тому, що ми фізично не можемо їх зафіксувати й показати", — пояснив фахівець.

Також він пояснив, що удари по виробничих і військових потужностях Росії відбуваються регулярно і є значно масштабнішими, ніж здається з відкритих джерел.

Так, щодня щонайменше сім спеціалізованих команд працюють над актуалізацією та наведенням цілей на території Росії. У своїй роботі вони використовують кіберможливості, дані з відкритих джерел, супутникові знімки та інші інструменти розвідки. Кожна з таких команд, за словами Макарука, несе персональну відповідальність за передані дані та щоденно звітує про результати ураження визначених об’єктів.

"Щодня, кожного Божого дня, вони передають свої звіти — і відповідають за них власною головою", — додав Макарук.

Окремо речник InformNapalm звернув увагу на деградацію російської системи протиповітряної оборони. Він зазначив, що Севастополь, який раніше вважався одним із найбільш захищених міст у світі з точки зору ППО, фактично втратив цей статус. Схожа ситуація, за його словами, спостерігається і в Новоросійську. При цьому Росія не здатна швидко відновлювати або нарощувати власні потужності протиповітряної оборони.

На цьому тлі, за словами Макарука, російська сторона намагається повернути собі зенітні комплекси, передані раніше іншим країнам, зокрема Туреччині, а також серйозно побоюється подальшої долі комплексів С-300, що перебувають у Венесуелі. Він підкреслив, що для Росії це надзвичайно болюче питання, оскільки дефіцит ефективних систем ППО безпосередньо впливає на її здатність захищати стратегічні об’єкти.

"Для них це дуже болюча тема, до речі. Тому повірте мені, що багато хто працює так, щоб росіянам було дуже-дуже болісно. Причому ми не б’ємо відверто по кацапських містах і "мирняку," але б’ємо туди, що для них є надзвичайно болісно і буде болісно навіть після війни, що вони відновлювати будуть дуже довго. Цілі галузі економіки, я можу сказати", — пояснив Макарук.

Інтерв'ю з Михайлом Макаруком: що ще експерт розповідав Фокусу

Нагадаємо, що у цьому ж інтерв'ю Михайло Макарук говорив про те, що збити російську балістичну ракету середньої дальності "Орешник" сьогодні не може ні Україна, ні сама Росія.

Також він пояснював, що із чого росіяни створюють ракетні системи під назвою "Герань-5" та розповів, як технічна деградація виробництва, санкції та брак фахівців впливають на виробництво зброї ворогом.

Крім того, він торкнувся теми неповаги частини українців до військових та випадків збройної агресії проти захисників, на його думку, такі дії мають отримувати найжорстокіше покарання.