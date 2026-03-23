Новая наступательная кампания РФ: что происходит под Сумами, Харьковом и на Донбассе

РФ активизировала наступательные действия сразу на нескольких направлениях и пытается продвигаться на Сумщине и Харьковщине. Впрочем, эти попытки не приносят прорыва и сопровождаются значительными потерями. Фокус разбирался, что на самом деле стоит за новой волной атак.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский по итогам совещания с военным руководством. По его словам, в течение последней недели российская армия пыталась усилить давление, в частности на приграничных направлениях Харьковской и Сумской областей. Украинские силы при этом наносят ответные удары и сдерживают продвижение врага.

В Донецкой области ситуация остается относительно стабильной — существенных изменений линии фронта не зафиксировано. В то же время украинские подразделения продолжают активные действия, в частности на отдельных направлениях, где продолжаются штурмовые операции.

Зеленский также отметил, что попытки активизации наступления не дали ожидаемого результата для РФ. Единственным заметным следствием стал рост потерь личного состава российской армии. Кроме того, из-за расхождений между реальным положением на фронте и официальными отчетами в российской армии уже произошли кадровые изменения среди командиров.

Параллельно Россия готовится к дальнейшей эскалации. По данным Института изучения войны, уже с апреля командование РФ планирует активно привлечь к боевым действиям мобилизованных во временно оккупированном Крыму. Речь идет о полном использовании этого ресурса на фронте, несмотря на предыдущие обещания не отправлять крымчан в зону боевых действий.

Ожидается, что эти подразделения могут быть задействованы, в частности, на южных направлениях, где российские войска пытаются усилить наступательный потенциал.

Без прорыва, но с давлением: что на самом деле стоит за активизацией РФ

Военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев отмечает, что несмотря на заявления об активизации российского наступления, на ключевых направлениях ситуация остается контролируемой для Сил обороны Украины. В частности, на Харьковщине удалось нивелировать угрозы захвата Купянска и Купянска-Узлового — оба населенных пункта находятся под контролем ВСУ, а попытки россиян закрепиться в городе были ликвидированы.

По его словам, активность врага в районе Волчанских Хуторов не привела к тактическим успехам, а значит говорить о прорывах пока оснований нет. Подобная ситуация и на Сумском направлении: россияне действительно усилили давление, однако эти действия носят скорее отвлекающий характер. Как объясняет эксперт, РФ использует тактику "тысячи порезов" — создает иллюзию угрозы на разных участках, чтобы заставить Украину перебрасывать резервы.

В то же время на этом направлении украинские силы имеют и собственные тактические успехи — в частности, возвращен контроль над отдельными населенными пунктами.

"Главный акцент российских усилий остается на Донетчине, где сосредоточена основная интенсивность боевых действий. Причем акцент постепенно смещается — если раньше речь шла преимущественно о Покровском направлении, то сейчас приоритетным становится Константиновское. На отдельных участках российские войска имеют и ощутимые тактические успехи. В частности, речь идет о Лиманском направлении, где оккупанты установили контроль над Платоновкой и продвигаются в районах Резниковки и Закитного. Это создает дополнительное давление в сторону Славянска, до которого на отдельных участках остается около 10-12 километров", — говорит Фокусу эксперт.

Снегирев также отмечает: нынешнюю активизацию не стоит рассматривать как отдельное "весенне-летнее наступление". По его словам, наступательные действия РФ фактически не прекращались с зимы, а нынешнее усиление — это продолжение той же кампании, на которую повлияли погодные условия, возможность активного использования техники и беспилотников, а также пополнение личного состава.

Среди ключевых причин нынешней активизации Снегирев выделяет не только внутренние факторы, такие как мобилизационные мероприятия или "серые" схемы набора личного состава, но и внешний контекст. В частности, по мнению эксперта, Россия рассчитывает воспользоваться смещением внимания США на Ближний Восток, считая это "окном возможностей" для достижения тактических успехов на фронте.

Конечная цель этих действий, по оценке эксперта, — установление полного контроля над Донецкой областью, что позволило бы Кремлю изменить переговорную позицию и навязать собственные условия в войне против Украины.

Меньше территорий — те же потери: что не так с новой кампанией РФ

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что первая фаза весенне-летней наступательной кампании РФ фактически уже провалилась. По его оценке, активизация боевых действий, которая началась в середине марта, не принесла России ожидаемых результатов.

Эксперт обращает внимание на дисбаланс между потерями и достижениями оккупантов: только за одну неделю российская армия потеряла более 8,7 тысячи военных, тогда как продвижение составило около 28 квадратных километров. Для сравнения, в 2025 году во время аналогичных наступательных действий РФ захватывала в среднем 130-150 квадратных километров в неделю при сопоставимых потерях. Это, по словам Коваленко, свидетельствует о резком падении эффективности наступления.

"Несмотря на это, Россия не отказывается от своих планов. Среди приоритетных направлений остаются Запорожская область и Славянско-Краматорский плацдарм. В то же время если ситуация в Запорожье выглядит для оккупантов проблемной, то на восточном фланге Донбасса, в частности в районе Северска и вдоль реки Бахмутка, фиксируются постепенные тактические продвижения", — говорит Фокусу эксперт.

Коваленко подчеркивает, что эти действия не означают прорыва фронта, однако создают новые риски. Российские силы приближаются на расстояние, которое позволяет применять не только артиллерию или ракеты, но и FPV-дроны для поражения окрестностей Славянска и Краматорска. Это, по его словам, открывает возможность системного террора как против военных, так и гражданского населения.

Отдельно эксперт обращает внимание на активизацию россиян вдоль северной границы. Такие действия он расценивает как попытку отвлечь силы обороны Украины и создать иллюзию угрозы прорыва. Речь идет о рейдовых операциях малых групп в приграничных селах Харьковской, Сумской и Черниговской областей, которые носят преимущественно демонстративный и пропагандистский характер.

В то же время эти рейды имеют и практическую цель — формирование так называемого "обменного фонда".

"Россияне пытаются захватывать гражданских в приграничных районах, чтобы в дальнейшем использовать их во время обменов, ведь количество российских пленных в Украине больше", — говорит Коваленко.

Комментируя возможную переброску сил из Крыма, эксперт отмечает, что полный вывод группировки с полуострова маловероятен. По его оценке, там находится около 12 тысяч военных, и их полное перемещение оставило бы Крым фактически беззащитным. В то же время частичная переброска резервов вполне возможна — прежде всего для усиления российских группировок на южном направлении, в частности в Запорожской области.

В итоге, по словам Коваленко, Россия не отказывается от наступательной кампании, однако вынуждена продолжать ее за счет перегруппировки, доукомплектования и постоянного поиска дополнительного человеческого ресурса.

