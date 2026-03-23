Нова наступальна кампанія РФ: що відбувається на Сумщині, Харківщині та Донбасі

РФ активізувала наступальні дії одразу на кількох напрямках і намагається просуватися на Сумщині та Харківщині. Втім, ці спроби не приносять прориву і супроводжуються значними втратами. Фокус розбирався, що насправді стоїть за новою хвилею атак.

Російські війська намагаються скористатися зміною погодних умов і активізувати наступальні дії одразу на кількох ділянках фронту. Втім, ці спроби не приносять стратегічного результату і супроводжуються значними втратами.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками наради з військовим керівництвом. За його словами, протягом останнього тижня російська армія намагалася посилити тиск, зокрема на прикордонних напрямках Харківської та Сумської областей. Українські сили при цьому завдають ударів у відповідь і стримують просування ворога.

На Донеччині ситуація залишається відносно стабільною — суттєвих змін лінії фронту не зафіксовано. Водночас українські підрозділи продовжують активні дії, зокрема на окремих напрямках, де тривають штурмові операції.

Зеленський також наголосив, що спроби активізації наступу не дали очікуваного результату для РФ. Єдиним помітним наслідком стало зростання втрат особового складу російської армії. Крім того, через розбіжності між реальним становищем на фронті та офіційними звітами в російській армії вже відбулися кадрові зміни серед командирів.

Паралельно Росія готується до подальшої ескалації. За даними Інституту вивчення війни, уже з квітня командування РФ планує активно залучити до бойових дій мобілізованих у тимчасово окупованому Криму. Йдеться про повне використання цього ресурсу на фронті, попри попередні обіцянки не відправляти кримчан у зону бойових дій.

Очікується, що ці підрозділи можуть бути задіяні, зокрема, на південних напрямках, де російські війська намагаються посилити наступальний потенціал.

Без прориву, але з тиском: що насправді стоїть за активізацією РФ

Військово-політичний експерт Дмитро Снєгирьов зазначає, що попри заяви про активізацію російського наступу, на ключових напрямках ситуація залишається контрольованою для Сил оборони України. Зокрема, на Харківщині вдалося нівелювати загрози захоплення Куп'янська та Куп'янська-Вузлового — обидва населені пункти перебувають під контролем ЗСУ, а спроби росіян закріпитися в місті були ліквідовані.

За його словами, активність ворога в районі Вовчанських Хуторів не призвела до тактичних успіхів, а отже говорити про прориви наразі підстав немає. Подібна ситуація і на Сумському напрямку: росіяни дійсно посилили тиск, однак ці дії мають радше відволікаючий характер. Як пояснює експерт, РФ використовує тактику "тисячі порізів" — створює ілюзію загрози на різних ділянках, щоб змусити Україну перекидати резерви.

Водночас на цьому напрямку українські сили мають і власні тактичні успіхи — зокрема, повернуто контроль над окремими населеними пунктами.

"Головний акцент російських зусиль залишається на Донеччині, де зосереджена основна інтенсивність бойових дій. Причому акцент поступово зміщується — якщо раніше йшлося переважно про Покровський напрямок, то зараз пріоритетним стає Костянтинівський. На окремих ділянках російські війська мають і відчутні тактичні успіхи. Зокрема, йдеться про Лиманський напрямок, де окупанти встановили контроль над Платонівкою та просуваються в районах Різниківки й Закітного. Це створює додатковий тиск у бік Слов'янська, до якого на окремих ділянках залишається близько 10–12 кілометрів", — каже Фокусу експерт.

Снєгирьов також наголошує: нинішню активізацію не варто розглядати як окремий "весняно-літній наступ". За його словами, наступальні дії РФ фактично не припинялися з зими, а нинішнє посилення — це продовження тієї ж кампанії, на яку вплинули погодні умови, можливість активнішого використання техніки та безпілотників, а також поповнення особового складу.

Серед ключових причин нинішньої активізації Снєгирьов виділяє не лише внутрішні фактори, як-от мобілізаційні заходи чи "сірі" схеми набору особового складу, а й зовнішній контекст. Зокрема, на думку експерта, Росія розраховує скористатися зміщенням уваги США на Близький Схід, вважаючи це "вікном можливостей" для досягнення тактичних успіхів на фронті.

Кінцева мета цих дій, за оцінкою експерта, — встановлення повного контролю над Донецькою областю, що дозволило б Кремлю змінити переговорну позицію і нав'язати власні умови у війні проти України.

Менше територій — ті ж втрати: що не так із новою кампанією РФ

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний супротив" Олександр Коваленко вважає, що перша фаза весняно-літньої наступальної кампанії РФ фактично вже провалилася. За його оцінкою, активізація бойових дій, яка розпочалася в середині березня, не принесла Росії очікуваних результатів.

Експерт звертає увагу на дисбаланс між втратами та досягненнями окупантів: лише за один тиждень російська армія втратила понад 8,7 тисячі військових, тоді як просування склало близько 28 квадратних кілометрів. Для порівняння, у 2025 році під час аналогічних наступальних дій РФ захоплювала в середньому 130–150 квадратних кілометрів на тиждень при співставних втратах. Це, за словами Коваленка, свідчить про різке падіння ефективності наступу.

"Попри це, Росія не відмовляється від своїх планів. Серед пріоритетних напрямків залишаються Запорізька область та Слов'янсько-Краматорський плацдарм. Водночас якщо ситуація на Запоріжжі виглядає для окупантів проблемною, то на східному фланзі Донбасу, зокрема в районі Сіверська та вздовж річки Бахмутка, фіксуються поступові тактичні просування", — каже Фокусу експерт.

Коваленко підкреслює, що ці дії не означають прориву фронту, однак створюють нові ризики. Російські сили наближаються на відстань, яка дозволяє застосовувати не лише артилерію чи ракети, а й FPV-дрони для ураження околиць Слов'янська та Краматорська. Це, за його словами, відкриває можливість системного терору як проти військових, так і цивільного населення.

Окремо експерт звертає увагу на активізацію росіян уздовж північного кордону. Такі дії він розцінює як спробу відволікти сили оборони України та створити ілюзію загрози прориву. Йдеться про рейдові операції малих груп у прикордонних селах Харківської, Сумської та Чернігівської областей, які мають переважно демонстративний і пропагандистський характер.

Водночас ці рейди мають і практичну мету — формування так званого "обмінного фонду".

"Росіяни намагаються захоплювати цивільних у прикордонних районах, щоб у подальшому використовувати їх під час обмінів, адже кількість російських полонених в Україні є більшою", — каже Коваленко.

Коментуючи можливе перекидання сил із Криму, експерт зазначає, що повне виведення угруповання з півострова малоймовірне. За його оцінкою, там перебуває близько 12 тисяч військових, і їх повне переміщення залишило б Крим фактично беззахисним. Водночас часткове перекидання резервів цілком можливе — насамперед для підсилення російських угруповань на південному напрямку, зокрема в Запорізькій області.

У підсумку, за словами Коваленка, Росія не відмовляється від наступальної кампанії, однак змушена продовжувати її за рахунок перегрупування, доукомплектування та постійного пошуку додаткового людського ресурсу.

