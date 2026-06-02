Путин открывает сезон баллистики: как Россия меняет тактику ударов по Украине

Восемь "Цирконов", 33 баллистические ракеты и три волны ударов по Украине. Массированная атака РФ в ночь на 2 июня оказалась не только одной из крупнейших по количеству целей, но и стала демонстрацией новой тактики Кремля. Эксперты объяснили Фокусу, почему россияне наращивают использование баллистики и насколько часто Украина может сталкиваться с подобными ударами летом.

Россия начала июнь одной из самых масштабных воздушных атак за все время полномасштабной войны. В ночь на 2 июня оккупанты выпустили по Украине 73 ракеты различных типов и 656 беспилотников. Главной особенностью удара стало рекордное количество баллистических ракет — сразу 33 "Искандеры", а также беспрецедентное применение восьми гиперзвуковых "Цирконов".

Основной целью атаки стала столица. В Киеве зафиксированы разрушения жилых домов, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры сразу в нескольких районах города. По предварительным данным, есть погибшие и десятки пострадавших. Спасатели продолжают разбирать завалы и ликвидировать последствия ударов.

Відео дня

В то же время взрывы раздавались в Днепре, Харькове, Запорожье и других регионах. В Днепропетровской области атака стала одной из самых трагических за последнее время — среди погибших есть ребенок и спасатель, который попал под повторный удар во время ликвидации последствий обстрела.

Силам ПВО удалось обезвредить 642 воздушные цели. По данным Воздушных сил, было сбито 40 из 73 ракет и 602 беспилотника. В то же время зафиксировано попадание на десятках локаций по всей стране.

Россия наращивает использование баллистики

По мнению военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, главной особенностью атаки стало не рекордное количество дронов, а масштабное применение баллистических ракет.

Эксперт обращает внимание, что во время удара россияне использовали 33 баллистические ракеты, что является одним из крупнейших показателей за все время полномасштабной войны. При этом речь идет не о разовой акции, а о тенденции, которая прослеживается уже более года.

По словам Коваленко, в 2025 году Россия существенно ускорила производство баллистического вооружения.

"Сегодня российская промышленность, по разным оценкам, способна производить в среднем около трех таких ракет в сутки. Именно это позволило оккупантам постепенно увеличивать масштабы их использования в течение прошлого года и выходить на рекордные показатели уже в 2026-м", — говорит Фокусу Коваленко.

Эксперт напоминает, что после ударов украинских беспилотников по Уоткинскому заводу и предприятиям, участвующим в производстве ракетного вооружения, в марте и апреле наблюдалось некоторое снижение интенсивности использования баллистики. Однако сейчас Россия, похоже, восстановила производственные возможности и вернулась к наращиванию ударного потенциала. Только в мае, по оценкам Коваленко, оккупанты могли использовать около сотни баллистических ракет различных типов.

Восемь "Цирконов" и три волны: в чем была особенность атаки

Еще одной характерной чертой нынешнего удара эксперт называет массовое применение гиперзвуковых ракет 3М22 "Циркон".

По словам Коваленко, ранее россияне не использовали одновременно такое количество этих ракет. Именно запуск сразу восьми "Цирконов" он считает одним из главных отличий нынешней атаки от предыдущих массированных обстрелов.

"В то же время общая структура удара осталась привычной для последних месяцев. Россия соединила баллистические ракеты, крылатые ракеты и сотни беспилотников различных типов — от ударных "Шахедов" до дронов-приманок "Гербера", "Пародия" и барражирующих боеприпасов "Бандероль". Особое внимание привлекает то, что баллистика все больше становится основным элементом российских ударов. Если раньше главную роль в массированных атаках играли крылатые ракеты Х-101 или "Калибр", то сейчас количество баллистических ракет уже превышает отдельные типы другого ракетного вооружения", — продолжает эксперт.

Военный эксперт Олег Жданов обращает внимание, что на этот раз речь идет не только о количестве ракет, но и о более сложной организации удара. По его словам, российские военные все лучше отрабатывают тактику многоволновых атак, когда различные типы вооружения применяются одновременно или с минимальными интервалами для перегрузки украинской системы противовоздушной обороны.

Жданов отмечает, что на этот раз крылатые ракеты были разделены на три отдельные волны. Первую волну составили морские ракеты "Калибр", которые были направлены преимущественно по восточным и южным областям Украины. Вторая волна запускалась с бомбардировщиков Ту-95 и была ориентирована прежде всего на Киев. По словам эксперта, значительную часть этих ракет удалось нейтрализовать благодаря эффективной работе украинской авиации еще на подлете к столице.

"Третья волна стала наиболее опасной. Для нее Россия активно использовала модернизированные стратегические бомбардировщики Ту-160, которые в последнее время все чаще привлекаются к реальным боевым операциям, а не только демонстративным полетам. Именно эти самолеты обеспечили дополнительный залп крылатых ракет по Киеву", — говорит Фокусу эксперт.

По мнению Жданова, россияне сознательно совмещали каждую волну крылатых ракет с баллистикой и дронами. Это создавало для украинской ПВО сразу несколько угроз одновременно и заставляло распределять ресурсы между различными типами целей.

"Наибольшую опасность создает именно синхронизация различных средств поражения. Во время первой волны по Днепру, Харькову и Запорожью одновременно прилетали и баллистические ракеты, и крылатые ракеты, тогда как силы ПВО параллельно были вынуждены отражать атаку ударных беспилотников. Аналогичный подход применялся и во время следующих этапов удара", — продолжает Жданов.

Отдельно эксперт объясняет, что "Циркон" в таких атаках выполняет специфическую роль. По его словам, эта ракета не столько перегружает ПВО, сколько используется для прорыва обороны и поражения отдельных целей. Из-за гиперзвуковой скорости у систем ПВО остается минимальное время на реагирование. В то же время боевая часть "Циркона" значительно меньше, чем у крылатых ракет или "Искандеров", поэтому его главная опасность — именно в скорости и сложности перехвата.

Массированные баллистические атаки могут стать регулярными

По мнению Коваленко, нынешний удар не является чем-то исключительным. Россия уже отработала систему проведения подобных атак еще во второй половине 2025 года.

По его оценке, противник способен осуществлять массированные комбинированные удары с применением более 500 беспилотников и нескольких десятков ракет примерно раз в неделю или раз в полторы недели. Такой темп напрямую зависит от производства новых ракет, накопления боекомплекта и планирования операций.

Эксперт предполагает, что следующего удара подобного масштаба можно ожидать уже на следующей неделе. При этом Россия остается ограниченной количеством самолетов-носителей и пусковых установок, из-за чего уже не может повторять залпы уровня конца 2023 года, когда за одну атаку запускались десятки крылатых ракет Х-101. В то же время компенсировать эти ограничения Кремль пытается именно за счет наращивания доли баллистического вооружения.

Также Коваленко обращает внимание, что россияне фактически перестали рисковать кораблями-носителями "Калибров" в Черном море. Поэтому даже во время нынешней атаки пуски этих ракет осуществлялись из акватории Каспийского моря, а не вблизи украинских берегов.

Жданов также не исключает, что подобные атаки могут стать системными. По его мнению, Россия продолжает накапливать ракеты, а их производство, несмотря на санкции, не прекращается благодаря поставкам комплектующих через обходные схемы.

"Фронт фактически остается стабильным, поэтому Кремль ищет другие способы давления на Украину. Одним из таких инструментов остаются массированные воздушные атаки по гражданской и критической инфраструктуре", — объясняет Жданов.

В то же время, по словам эксперта, у таких ударов есть три ключевые составляющие: наличие ракет, техническое состояние авиации и подготовка летного состава. Если с ракетами у РФ пока нет критической проблемы, то состояние самолетов-носителей и ресурс экипажей могут стать факторами, которые будут вынуждать россиян увеличивать интервалы между массированными атаками.

"В худшем сценарии России может хватить ресурса как минимум до конца лета, чтобы проводить системные комбинированные удары по территории Украины. Не обязательно все они будут направлены именно по Киеву, но угроза регулярных атак сохраняется", — заключает Жданов.

Напомним, после массированного обстрела Киева в ночь на 2 июня в столичном метро возник спор между местными жителями из-за установленных на станциях палаток и временных мест для отдыха. Часть киевлян считала их необходимыми из-за многочасового пребывания людей в укрытиях во время воздушных тревог, другие жаловались на неудобства и загромождение пространства.

Также Фокус писал, что во время массированного удара одной из жертв атаки стал спасатель ГСЧС Антон Ярмоленко. Он погиб по дороге на вызов, когда Россия нанесла повторный удар по месту ликвидации последствий обстрела.