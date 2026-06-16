"Вова, прости" от Лукашенко и "Вова, готовься" от Трампа: новая дипломатическая игра вокруг Украины

Пока Дональд Трамп после иранского кризиса вновь возвращается к украинскому вопросу, Александр Лукашенко неожиданно приносит извинения Владимиру Зеленскому. Совпадение или признак новой дипломатической игры? Фокус выяснил, действительно ли вокруг возможных переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном начинается новый политический этап.

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит возможность для продвижения мирного процесса и считает, что и Владимир Зеленский, и Путин открыты для поиска вариантов завершения войны. Более того, по словам Зеленского, во время телефонного разговора стороны обсудили возможность проведения встречи украинского и российского лидеров в США — в формате, от которого Кремлю будет значительно сложнее отказаться.

Это заявление стало одним из первых признаков того, что после длительного внимания Вашингтона к кризису вокруг Ирана и Ближнего Востока тема российско-украинской войны вновь возвращается в центр внимания Белого дома. Европейские лидеры также пытаются использовать саммит G7 для того, чтобы вернуть Украину в число приоритетов американской внешней политики.

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На этом фоне не менее неожиданно прозвучало заявление Александра Лукашенко. Белорусский лидер принес Зеленскому извинения за предыдущие резкие высказывания и отдельно подчеркнул, что со стороны Беларуси "не стоит ожидать каких-либо военных действий". Более того, Лукашенко фактически признал, что втягивание Минска в войну стало бы для страны невыгодным сценарием.

Такое изменение риторики вызвало вопросы у экспертов: является ли это лишь попыткой снизить напряжение на северном направлении, или Лукашенко получил сигналы о возможном оживлении переговорного процесса между Вашингтоном, Киевом и Москвой и пытается заранее дистанцироваться от потенциальной эскалации. Именно поэтому синхронность заявлений Трампа и Лукашенко сегодня выглядит гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд.

Лукашенко почувствовал перемену ветра?

Политолог Игорь Рейтерович считает, что извинения Лукашенко вряд ли были случайными. По его словам, белорусский лидер традиционно очень внимательно следит за изменением политической конъюнктуры и старается заранее подстраиваться под новые обстоятельства.

"Лукашенко, как говорится, держит нос по ветру. Он видит, что ситуация для Путина складывается не лучшим образом. Это и удары по Москве, и общая ситуация на фронте, и возвращение Дональда Трампа к теме российско-украинской войны после иранского кейса. Очевидно, что в ближайшее время могут активизироваться переговорные процессы, а в такой ситуации агрессивная риторика со стороны Минска выглядит неуместной и даже опасной для самого Лукашенко. Поэтому он решил отступить и максимально дистанцироваться от темы возможного участия Беларуси в войне", — объясняет Фокусу эксперт.

Подобного мнения придерживается и политолог Олег Постернак. По его мнению, Лукашенко внимательно следит за международными контактами Зеленского и понимает, что в ближайшее время украинская тема вновь станет одной из главных в переговорах между США и Европой.

"Лукашенко фактически был вынужден перейти к более миролюбивой риторике и дать понять, что угрозы со стороны Украины для Беларуси нет. Он сам признал, что слишком резко отреагировал на действия Владимира Зеленского. Это свидетельствует о том, что Лукашенко, как опытный мастер политического маневрирования, внимательно следит за развитием событий и учитывает возможность того, что Зеленский проведет серию важных встреч с европейскими и американскими лидерами", — отмечает политолог Фокусу.

По словам эксперта, белорусский лидер также понимает, что Киев будет пытаться донести до партнеров своё видение роли Беларуси в войне.

"Для Зеленского важно показать, что Беларусь остается союзником России и несет часть ответственности за агрессию против Украины. Именно поэтому любые попытки заигрывания с белорусским режимом или его частичной политической реабилитации выглядят сомнительными в контексте справедливого урегулирования войны", — говорит Постернак.

Может ли Трамп загнать Путина в дипломатическую ловушку

По мнению Рейтеровича, предложение о личной встрече между Зеленским и Путиным является частью более широкой стратегии публичной дипломатии, которую в последнее время используют украинские власти.

"Было открытое письмо Зеленского Путину, была публикация материалов разведки, которые, как утверждается, получает Кремль, были и другие публичные сигналы. Теперь к этому добавилась идея личной встречи. Это вызов Путину, на который он, скорее всего, не ответит. То есть вряд ли согласится куда-то приехать", — говорит политолог.

В то же время, по его словам, у этой инициативы может быть и другая цель — подтолкнуть Дональда Трампа к более активному участию в переговорном процессе.

"Мне кажется, что это ещё и некая подготовка к контактам с Трампом. Логика может быть проста: если Путин не хочет ехать к Зеленскому, то, возможно, его пригласит сам Трамп. Зеленский уже говорил, что обсуждал с президентом США возможность такой встречи. В таком случае Путин оказывается в очень сложной ситуации. Отказать Зеленскому — это одно дело. Отказать Трампу, особенно если такое приглашение будет публичным, — совсем другое", — отмечает Рейтерович.

Постернак считает, что именно сейчас Украина и европейские партнеры пытаются убедить Белый дом в необходимости усиления давления на Кремль.

"Сейчас на саммите G7 задача Украины состоит в том, чтобы скорректировать американскую политику в отношении Украины. Зеленский пытается показать Трампу, что Путин не хочет личной встречи и не демонстрирует готовности к реальным переговорам. Соответственно, Россия должна почувствовать большее давление. Именно на эту модель сегодня делают ставку и Украина, и европейские партнеры", — объясняет эксперт.

По его мнению, одним из возможных вариантов развития событий может стать личное приглашение Путина к переговорам при посредничестве США.

"Теоретически такой сценарий возможен. Например, встреча могла бы состояться на Аляске — это была бы довольно удобная площадка и для США, и для России, и для Украины. Такой вариант вполне можно рассматривать как рабочий", — считает политолог.

При этом и Рейтерович, и Постернак сходятся во мнении: реакция Путина на такое приглашение может стать ключевым моментом для дальнейших отношений между Москвой и Вашингтоном.

"Если Путин откажется от такого приглашения, это может стать серьезным триггером для Трампа. Мы должны понимать, что в американской внешней политике личный фактор президента играет очень важную роль. Поэтому ставка на такой сценарий выглядит для Украины вполне логичной и оправданной", — отмечает Постернак.

По мнению Рейтеровича, после завершения активной фазы ближневосточного кризиса Трамп почти неизбежно вернется к теме Украины, поскольку нуждается в внешнеполитической победе.

"История с Ираном не столько завершена, сколько поставлена на паузу. Она не стала для Трампа какой-то большой политической победой. Поэтому ему нужен другой успешный кейс. И таким кейсом могло бы стать завершение российско-украинской войны. Вопрос лишь в том, какую позицию он займет — попытается ли сначала договориться или будет искать другие инструменты влияния", — отмечает Рейтерович.

В то же время он сомневается, что Белый дом будет делать ставку на давление именно на Украину. Трамп прекрасно понимает, что давить только на Киев — бесперспективно. Поэтому придется искать другие варианты. Одним из них как раз может стать личное приглашение Путина на встречу.

Несмотря на распространенное мнение, что российский президент вряд ли согласится на такой формат, Рейтерович не считает отказ Кремля неизбежным.

"Если это будет личное и публичное приглашение от Трампа, особенно в США или на нейтральную площадку, я бы не был столь уверен, что Путин категорически откажется. Здесь уже речь идет не только о безопасности или паранойе. Если человеку публично говорят: ты же выступаешь за окончание войны, тогда приезжай и докажи это, — то отказаться становится гораздо сложнее. Мне интересно, как Путин будет объяснять такой отказ, если приглашение прозвучит открыто", — говорит политолог.

По его мнению, пока рано говорить о каких-либо конкретных договоренностях за кулисами. Однако ближайшие дни могут показать, действительно ли начинается новый этап дипломатической игры вокруг войны.

"Пока трудно сказать, как именно будет выглядеть возможное давление на Путина и будет ли оно вообще. Но очень скоро мы это увидим. Ближайшие встречи и переговоры будут показательными. А Лукашенко в этой ситуации просто традиционно подстелил себе соломинку. Он и дальше делает антиукраинские заявления, но в то же время понял, что сейчас время немного снизить градус риторики. Поэтому и начал сдавать назад", — считает Рейтерович.

Напомним, в конце мая Лукашенко заявил, что Беларусь якобы располагает информацией о "очень серьезной" цели на территории Украины с точными координатами.

Также Фокус сообщал, что Владимир Зеленский обратился к администрации президента Франции Эммануэля Макрона и президента Соединенных Штатов Америки по поводу встречи с Путиным в ходе саммита "Большой семерки". Обращение прозвучало в Киево-Печерской лавре после массированного удара РФ по Киеву, когда загорелся Успенский собор.