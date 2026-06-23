Успенский собор, Аскольдова могила и взятие Константинополя: как походы русов на Византию откликаются сегодня

В июне 2026 года российские беспилотники нанесли удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. Это один из древнейших храмов Руси, который, увы, не впервые за свою почти тысячелетнюю историю подвергается разрушению. Интересно, что традиция его основания имеет прямое отношение к отражению иностранной угрозы. А сама идея защиты Богородицы пришла в древнюю Русь-Украину вместе с первыми упоминаниями о нашей прародине.

"Фокус" разбирался с первым известным упоминанием о древнем Киевском государстве: как оно стало частью европейской истории и какое отношение к этому имеет разрушение храмов.

Средневековый Константинополь Фото: Вікіпедія

В июне 860 года Константинополь — один из самых богатых и крупных городов тогдашнего мира, столица Восточной Римской империи — подвергся нападению жестокого и воинственного племени с севера — народа росов, возглавляемого их смелым архонтом/полководцем. Очевидно, что к тому времени о росах в Европе уже знали, поэтому летописцам не приходилось подробно описывать их происхождение или дополнительно объяснять, откуда они и зачем приплыли в столицу могущественной империи. Напротив, некоторые современники этих событий упоминали нападение на Константинополь чуть ли не как нечто обыденное. Конечно, не сами ромеи (так называлось население Византии — Восточной Римской империи).

К середине IX века Европа уже была разделена на несколько цивилизационно-культурных формаций. От авторитета и могущества Римской империи спустя почти четыре века после ее падения осталась лишь память. Её восточная часть (которая позже получила от историков название "Византия") тоже уже была далека от пика своего могущества. Ослабленная борьбой с арабами, славянами, кочевниками и другими варварскими народами, она в конце концов утратила и контроль над западной частью Европы, где уже возникла новая империя, образованная племенами франков и признанная римским понтификом.

Руси, росы или кто-то еще? Гости из неизведанных земель

В то же время на окраинах континента продолжаются "темные века". На Иберийском полуострове господствуют арабы. На востоке — кочевники, прибывающие с необозримых просторов евразийской степи. А прибрежные регионы запада и севера всё чаще становятся жертвами набегов скандинавских мореплавателей — сейчас их называют викингами, а тогда, в период раннего средневековья, они носили различные названия. В частности — "рус".

Согласно Бертинским анналам, пришельцы рассказали, что они происходят из народа шведов (Sueones) Фото: Pexels

Сейчас трудно определить точную транскрипцию этого слова и его подлинную формулировку. Мы узнаём об этом периоде из многочисленных отрывков текстов, которые часто и многократно переписывались более поздними авторами. При этом авторы зачастую вообще лично не видели ни земель, ни людей, о которых писали. Поэтому историки до сих пор ломают голову: действительно ли связаны между собой все эти события и народы с одинаковым названием — русы, росы или другие? Здесь также играют роль каллиграфия (все тексты того периода написаны от руки) и возможность разобрать написанное.

Первым упоминанием о русах считается запись из исторических хроник Франкской империи — так называемых "Бертинских анналов" за 839 год. Там описывается проезд русов/росов (Rhos) через земли империи. Когда император спросил своих неожиданных гостей об их происхождении, русы ответили, что они… из Швеции ("из народа шведов", Sueones). И всё. Дальше уже дело интерпретаций профессиональных историков.

Почему 860, а не 839

В украинской популярной истории чаще всего упоминается 860 год в контексте упомянутого выше похода киевского князя Аскольда на Константинополь и его последующего личного крещения.

В "Повести временных лет", которая является первой известной именно киевской летописью (то есть рассказом самих киевлян о своей истории), именно с этого похода начинает вестись подробная и последовательная история Киевского государства. Это первое упоминание о киевском князе, первое подтверждённое иностранными источниками событие мирового значения и начало сотрудничества между Русью и одной из самых могущественных держав того времени. В те времена признание императором было чем-то вроде вступления в ООН в современном мире.

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Князь Аскольд: потомок Кия, первый христианин или предатель?

Вопросы вызывает личность князя Аскольда. По версии Нестора Летописца (автора "Повести…"), он был мятежным воеводой князя Рюрика, которого в свое время славяне пригласили править собой. Рюрик с братьями был представителем скандинавской знати. Аскольд и Дир (вероятно, братья) откололись от Рюрика, захватили Киев и стали совершать походы в "Центр мира", которым тогда, безусловно, считался Константинополь.

В Украине получили распространение полноценные научные теории о реальном происхождении Аскольда и более легендарного Дира. Выдвигались версии о местном славянском происхождении Аскольда, которого скандинавы убили коварным образом, объявив предателем.

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Был ли Аскольд славянином? Эта версия вполне следует из самого текста летописи. В ней указывалось, что в 882 году (то есть спустя более двух десятилетий после славного похода на Царьград) Олег, который был ещё одним воеводой Рюрика и после его смерти стал регентом при малолетнем сыне Игоре, убил предателей, заманив их в засаду, и провозгласил Игоря правителем всех земель русов — от Киева и вплоть до Новгорода на севере.

Олег показывает маленького Игоря Аскольду и Диру; убийство Аскольда и Диры. Миниатюра из Радзивиловской летописи XVI века Фото: Вікіпедія Аскольд и Дир подплывают на лодках к Константинополю, Лицевой летописный свод, XVI век Фото: Вікіпедія

Поскольку в древних русских летописях не найдено никаких убедительных фактов о службе Аскольда и Дира Рюрику, вполне логично возникает теория фальсификации и таким образом легитимации захвата славянского города скандинавами, чья династия продолжала править Киевом в последующие века (то есть находилась у власти на момент написания летописи). Память о древних князьях все еще жила среди людей, и летописец не мог ее игнорировать, поэтому и придумал версию о предательстве и наказании за него. Таким образом, правящая династия — не узурпаторы, а законные правители, которые наказали предателей и заняли своё законное место.

Существует и другая, более сложная версия о раннем крещении Руси в 860-х годах и последующем языческом восстании во главе с тем же князем Олегом. Рассказывать в христианской стране о том, как предки действующего князя свергли её крестителя, было невозможно, поэтому и была придумана история о приглашении Рюрика и последующей измене его соратников.

Аскольдова могила, 1846 г. Акварель Тараса Шевченко Фото: Вікіпедія

Что на самом деле произошло в 860 году

И всё бы ничего, но в научно подтвержденных источниках о событиях 860 года не упоминаются ни Аскольд с Диром, ни тем более какой-либо другой правитель русов. Там не называется по имени вождь врагов и не указывается, откуда именно они пришли и куда затем отправились. Что и неудивительно, учитывая контекст повествования.

О самом нападении русов на Константинополь мы в основном узнаём из более поздних хроник. Однако существует сочинение тогдашнего патриарха Фотия, который остался в городе во время нападения, и именно на него выпала роль защитника города. По крайней мере с его точки зрения.

Рюрик отправляет Аскольда и Дира в поход на Константинополь. Страница из Радзивиловской летописи XVI века Фото: Вікіпедія

Летом 860 года византийский император Михаил III отправился в поход против арабов. Прославленный византийский флот выступил с карательной экспедицией против пиратов восточного Средиземноморья. Город оказался как никогда беззащитным, и этим воспользовались враги. Однажды утром жители столицы увидели у стен своего древнего города гигантский флот. Жителям не оставалось ничего другого, кроме искренней молитвы, ведь только чудо могло спасти их от многочисленных врагов, которые неожиданно напали на богатую столицу великой империи.

Патриарх Фотий не растерялся и обратился к Деве Марии Богородице. Он возглавил молебен и процессию, кульминацией которой стало окунание частей одежды святой в море. Это вызвало бурю, которой русы испугались и бежали. После этого патриарх выступил с праздничной речью перед жителями Константинополя, которая и была записана.

Уже через несколько лет из более поздних источников мы узнаем, что русы, пораженные силой христианских святых, решили принять крещение (по крайней мере их правитель). Поэтому на их землю был отправлен священник с просветительской миссией.

Князь Аскольд. Мозаика на станции "Золотые Ворота" Киевского метрополитена Фото: Вікіпедія

Первое крещение Руси? Фактчек от Нестора Летописца

"Повесть временных лет", из которой мы систематически узнаем об истории древнего Киевского государства, была написана в 1113 году. Её автору Нестору были доступны различные документы и хроники того времени. Кроме того, он был знаком с устными легендами и народными преданиями о древних временах. А еще он видел место в столице своего государства, которое называлось "Аскольдовой могилой" в память о легендарном и, по-видимому, до сих пор популярном в народе правителе.

Нестору Летописцу предстояло подготовить для нового правителя Киева, князя Владимира Мономаха, повествование об утверждении его предков на Киевском престоле. Здравая логика и тогдашняя европейская традиция подсказывали, что этот труд должен был показать, что вступление на престол предков действующего князя — это лучший и единственно возможный результат исторических процессов. А что же делать с народной памятью? Поэтому Нестор начал соединять воедино народные легенды и известные ему исторические события.

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Так Аскольд и Дир возглавили славный поход на Константинополь (о котором знала вся Европа), впоследствии приняли личное крещение (о чём свидетельствовали источники из Византии и, возможно, другие известные Нестору внутрицерковные акты), но всё же были справедливо наказаны за измену Рюрику его верным воеводой. Хороший урок для современников: предайте князя — никакие ваши заслуги или статус не спасут вас от справедливого наказания.

Поскольку ни один другой исторический труд (если таковые вообще существовали) до наших дней не сохранился, рассказ об Аскольде и Дире как вождях похода на Константинополь стал передаваться из века в век, обогатившись многочисленными домыслами, художественными произведениями и научными гипотезами, и сейчас уже воспринимается как доконаный факт.

Аскольд, Дир и Царица Небесная

Современная наука считает существование Аскольда и его личное участие в походе 860 года вполне вероятными. В то же время Дир всё же считается легендарной фигурой — современная наука не в состоянии привести никаких весомых доказательств его существования. Все остальные сведения об этих временах остаются полулегендарными. То есть легенды вполне можно сопоставить с известными историческими событиями, однако неопровержимых фактов, подтверждающих такую трактовку истории, пока нет.

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Интересна традиция почитания Богородицы в древней Руси. Именно в ее честь названы древнейшие памятники архитектуры Киевского государства. Именно иконопись Богородицы стала наиболее популярной и выросла в целое художественное направление. А идея защиты народа от врагов под Покровом Богородицы уходит корнями в самые первые христианские общины на Руси. Вероятно, эта идея перешла в Киев из Константинополя и нашла отражение в сакральных сооружениях и их художественном убранстве. А началось всё с чудесного спасения столицы империи и одного из мировых центров христианства от самих русов.