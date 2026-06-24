Киев, Харьков и Запорожье: как и почему переезжала столица Украины

24 июня 1934 года столица Украинской Социалистической Советской Республики была перенесена в Киев. Харьков, который в течение последних пятнадцати лет был столицей этого государственного образования, теперь стал обычным областным центром, хотя и обладающим значительным промышленным потенциалом. Статус "первой столицы" надолго закрепился за вторым по численности населения городом Украины. Однако столицей чего был Харьков? Каков реальный статус Киева и Харькова в истории Украины, разбирался "Фокус".

Киев — древнейший непрерывно существующий город на территории современной Украины. Его корни уходят в период раннего средневековья, когда Киев был столицей древнерусского государства. После крещения Руси он стал центром местного христианства. Почти весь период письменной истории Украины он был крупнейшим городом на украинских землях (за исключением первых веков после монгольского нашествия — тогда это место занял Львов). В каком бы формальном статусе ни находился Киев, он оставался сакральным центром для украинцев. Показательный момент — в конце XVIII века территории, заселенные украинцами, были разделены между различными империями. Уже на протяжении веков ничто не объединяло все эти территории. Однако простые украинцы продолжали совершать паломничества именно в Киев, посещая местные святыни. И там они часто встречались и идентифицировали себя вместе с другими такими же паломниками как нечто общее, независимо от того, из какой бы страны они ни приезжали в Киев, который тогда формально был лишь провинциальным центром Российской империи.

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Харьков был городом реальной индустриализации — мечты, ставшей реальностью Фото: Фейсбук / Харьков. Архитекторский блокнот

Харьков — центр современной Украины

Харьков был основан в середине XVII века среди степных равнин казаками, охранявшими пограничные земли Московского царства. В Кремле никогда реально не контролировали эти территории, которые входили в степь, заселенную кочевниками. Поэтому в Москве с радостью передали их жаждущим свободы казакам, которые и назвали эту территорию — Слобожанщина.

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Поэтому, если Киев был основан в незапамятные времена и историки до сих пор не могут точно определить, кем именно, то Харьков стал именно казацким городом. Первые более ста лет его истории — это история казацкого самоуправления на территории, которую все однозначно называли Украиной, Слободской Украиной.

Именно отсюда началось украинское национальное возрождение в конце XVIII века, именно из этого региона берет свое начало современный украинский язык, но эта история о первой столице не об этом.

Революционная столица

В начале XX века Киев стал центром украинского национального движения в той части современной Украины, которая была захвачена Российской империей. Когда в самой империи разразилась революция, именно здесь украинская интеллигенция создала Центральную раду, которая осенью 1917 года провозгласила Украинскую народную республику.

Но, к сожалению, за последние годы иностранного правления украинцы были фактически вытеснены из крупных городов. От Львова до Харькова украинские города заселяли иностранцы. Этот фактор стал одной из причин поражения национально-освободительной борьбы 1917–1921 годов.

Поэтому в Киеве из сотен тысяч его жителей в январе 1918 года защищать УНР вызвались лишь несколько сотен школьников и студентов. Но защищать от кого?

В России тогда зарождались признаки гражданской войны — страна была разделена на несколько военно-политических образований, которые ненавидели друг друга настолько, что были готовы пойти (и впоследствии действительно пошли) на прямое военное противостояние.

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В октябре (или ноябре — в зависимости от календаря) в Петрограде партия большевиков (большая часть Российской социал-демократической рабочей партии, которая уже в 1918 году создала отдельную Российскую коммунистическую партию) совершила государственный переворот, свергнув Временное правительство, которое несколькими месяцами ранее возникло после отстранения от власти императора Николая II. Через несколько недель подобную попытку большевики предприняли и в Киеве, однако она провалилась. Тогда представители этой партии захватили власть в Харькове, где провозгласили клон УНР, назвав свою версию Украины "УНР советов" (если точнее, то советов различных видов депутатов — большевики любили длинные названия).

То есть формально в Украине тоже происходила гражданская война, а не агрессия России против нашего государства — информационно-пропагандистский приём, которым в Кремле пользуются до сих пор. Довольно эффективно, для людей, далеких от политических перипетий, — война двух Украинских Народных Республик — это не иностранное вторжение. И неважно, что бронепоезд на Киев был укомплектован и следовал с территории Курщины.

Харьков в первые годы большевистской власти

Большевики тогда всё-таки захватили Киев, но продержались в нём всего несколько недель. Через год произошло историческое дежавю. Правда, в 1919 году большевики отказались от полного политического плагиата и назвали свое фальшивое украинское государство Украинской Социалистической Советской Республикой (УССР). Но в Киеве им снова не удалось надолго закрепиться. Древнюю столицу Украины большевики взяли под фактический контроль только во второй половине 1920 года и уже не спешили переносить тогда столицу своей УССР.

Лидер большевиков Владимир Ленин подозревал, что после нескольких волн жестокого красного террора, сопровождавшего предыдущие захваты города, киевляне не будут особо рады большевистской власти в своём городе. Поэтому в условиях крайне неблагоприятной и нестабильной ситуации, в которой оказались большевики в 1920 году, было решено оставить столицу в Харькове. По крайней мере, до тех пор, пока не наступит более благоприятное время.

Харьков никогда не планировали оставлять столицей на постоянной основе. Но при этом перенос столицы именно в Киев ни в коем случае не считался обязательным. В Кремле планировали построить совершенно новое общество, и возвращение к старым традициям скорее противоречило этим намерениям, поэтому в кабинетах власти большевиков звучали идеи о размещении новой столицы в новом городе, который символизировал бы бурное развитие нового государства, например, в Запорожье. Однако пока велись дискуссии, столица оставалась в Харькове, а, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.

В 1922 году УССР стала одной из основательниц Союза Советских Социалистических Республик. Большевики продолжали разыгрывать национальную карту, которая достаточно эффективно проявила себя в предыдущие годы, став одним из факторов победы в войне против "белого движения". Так, в 1923 году была введена политика корренизации, которая в советской Украине вошла под названием "украинизация". Также большевики пошли на уступки в вопросах экономики, перейдя к Новой экономической политике: де-факто был восстановлен мелкий и средний бизнес.

Страна подвергалась украинизации после веков преследований всего украинского. Интересно, что более чем за столетие до этого процессы украинского национального возрождения на территории Российской империи начались именно на Слобожанщине. Именно в Харькове был открыт первый классический университет. А теперь, спустя более ста лет, именно в Харькове, как столице Украины, принимались решения об украинизации республики. Хотя ключевые рычаги влияния оставались в Кремле.

Дом государственной промышленности в Харькове Фото: allkharkov.ua Отель "Интернационал" в Харькове, построенный в 1932–1936 годах Фото: sq.com.uа

НЭП привел к буму экономического развития. Страна развивалась и строилась. Строилась и ее столица. За полтора десятилетия нового статуса население Харькова увеличилось в четыре раза. Возводились многочисленные здания как административного, так и культурного назначения. В Харькове была построена самая большая в Европе площадь, а также один из первых в СССР небоскребов — это здание "Госпрома", насчитывающее десятки этажей и высотой более 100 метров. Также в городе был возведен гигантский (высотой более полутора десятков метров) памятник Тарасу Шевченко. Правда, из-за задержки с конкурсом его торжественно открыли уже после переноса столицы.

Плановая экономика, голодомор и "Расстрелянное возрождение"

С середины 1920-х годов Советский Союз взял курс на переход к плановой экономике. К концу десятилетия все экономические свободы были свернуты. Страна переходила к монопольной государственной и общественной собственности (что в условиях тоталитарного режима было тождественными понятиями) на средства производства.

Эти процессы сопровождались коллективизацией земли в сельской местности. В Украине последняя вызвала резкое сопротивление населения, из-за чего ее приходилось проводить в несколько этапов, постоянно отступая, когда ситуация обострялась. В конце концов всё завершилось геноцидом украинцев путем организации искусственного голода в 1932–1933 годах.

Все это время Харьков оставался столицей УССР. Здесь развивались разнообразные культурные учреждения и организации. Однако Всеукраинская академия наук, основанная еще в период правления гетмана Павла Скоропадского, по-прежнему находилась в Киеве.

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В то же время в Харькове в рамках провозглашённого курса на форсированную индустриализацию активно строились различные промышленные объекты. Вслед за ними строилась социальная инфраструктура. Так, вокруг только что построенного тракторного завода построили целый новый город для его рабочих.

В то время на страницах украинской советской прессы активно велась дискуссия вокруг различных футуристических теорий дальнейшего развития общества и, в частности, Украины. В Запорожье тогда строилась крупнейшая в Европе гидроэлектростанция — это должно было стать городом будущего, территорией искусственного света. Харьков же был городом реальной индустриализации — мечты, ставшей реальностью.

"Дом проектов" или "Домпроектстрой" — один из первых небоскребов Украины и Харькова "Дом проектов" или "Домпроектстрой" — один из первых небоскребов Украины и Харькова "Дом проектов" или "Домпроектстрой" — один из первых небоскрёбов Украины и Харькова

Один из основателей Украинской коммунистической партии Николай Скрипник видел в Запорожье сочетание исторического наследия казаков и большевистских представлений о будущем, основанном на технологическом прогрессе. В Харькове же в то время формировалась новая культурная элита Украины. Там жили и творили выдающиеся украинские художники и учёные. Они стали символом того возрождения, которое пережила украинская культура в 1920-е годы. Возрождения, которое впоследствии назвали "расстрелянным".

Решение Сталина и перестройка столицы

В конце концов, судьбу будущей столицы и будущего Украины решили в Кремле. Если точнее, решил единолично Сталин. В январе 1934 года на партийном собрании руководитель Павел Постышев — один из руководителей Компартии в УССР и по совместительству руководитель Харьковской области — предложил перенести столицу именно в Киев. Таким образом, большевики должны были показать, что их власть окончательно укрепилась в Украине и они больше не боятся Киева, откуда их несколько раз изгоняли почти полтора десятилетия назад. Но самый важный аргумент в пользу переноса столицы — это тот факт, что решение было согласовано с товарищем Сталиным. В системе власти, которая тогда формировалась в СССР, это означало, что решение уже принято единолично самим руководителем страны. А задача всех остальных органов заключалась лишь в том, чтобы юридически оформить его и воплотить в жизнь. Тех, кто не понимал таких аргументов в последующие годы — в период террора — ждала печальная судьба. Впрочем, она не обошла стороной и тех, кто слепо выполнял все пожелания кремлевского тирана.

Харьков стал обычным областным центром, хотя и обладая значительным промышленным потенциалом

Официальной причиной переезда в Киев называлась близость города к плодородным районам Правобережья. Вечером 23 июня 1934 года поезд с партийным руководством (ЦК КП(б)У) и правительством (СНК УССР) отправился из Харькова. На следующий день его торжественно встретили в Киеве, который в то время выглядел провинциальным городом.

Большевики решили перестроить Киев по-своему. В новую инфраструктуру было вложено около полутора миллиардов карбованцев. Под новый правительственный квартал было решено расчистить территорию в центре города от… памятников культуры, некоторые из которых уходили своими корнями в княжеские времена. Наиболее известна история уничтожения Михайловского Златоверхого собора, построенного еще в начале XII века. Но он лишь возглавил список архитектурных памятников, которые большевики решили навсегда уничтожить. Вторая пятилетка была объявлена "безбожной", и партийное руководство Украины выполняло план, утвержденный в Кремле.

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Вместо этого планировалось построить фактически новый город в городе, венцом которого должен был стать стометровый памятник Ленину, возвышавшийся над Днепром. Но это не удалось. Большевикам банально не хватило времени и ресурсов, а после Второй мировой войны к колоссальным сверхпроектам решили не возвращаться — чтобы восстановить то, что уже было.

Однако ключевые современные правительственные здания (Верховная Рада, Дом правительства и другие) всё же были построены в конце 1930-х годов — после переноса столицы в Киев. Однако работать в них приезжим из Харькова чиновникам не пришлось — большинство из них были репрессированы и расстреляны. А кабинеты в новых зданиях заняли новые кадры, найденные Сталиным.

История о переносе столиц — это не просто смена места нахождения правительственных учреждений. В государстве, где правительство (а точнее, партия, которая его формировала) обладало абсолютной монополией на экономику, культуру, политику и вообще все сферы жизни, вопрос о столице — это вопрос концепции и уклада жизни населения страны.

Сначала власть большевиков была нестабильной — тогда столицу перенесли в более надежный Харьков. Затем, в короткий период междувластия, энтузиастам дали возможность помечтать, и тогда и зародилась идея о Запорожье как о своеобразном симбиозе славного прошлого и фантастического будущего. Но в конце концов всё решил своим волевым решением тиран, который вернул столицу туда, где она и должна была быть, при этом наполнив ее совершенно новым смыслом, буквально стерев с лица земли ее древнюю историю и построив на ее месте новую реальность.