Как Россия почти распалась: автономная Сибирь и столица в Омске

«Приняв во внимание, что российской государственности как таковой больше не существует… Временное правительство Сибири торжественно объявляет себя… ответственным за судьбу Сибири… Никакая другая власть больше не может действовать на территории Сибири». Декларация, которая сейчас порадовала бы каждого украинца. Это отрывки из подлинного документа свыше старой давности. Тогда казалось, что русская государственность как целостный элемент навсегда ушла в историю. Что позволило «возродить дракона» и какую роль в этих событиях сыграли украинцы Сибири, разбирался Фокус.

Весной-летом 1918 года на территории России происходили события, не обещавшие ничего хорошего ей как целостному государству. Империя уже распалась. Территория современной Украины находилась в составе Украинского государства гетмана Павла Скоропадского. Отделились территории Балтии, Финляндии; на Кавказе и Дону тоже образовались фактически отдельные государственные образования. Разные по своей форме и сути институты брали власть в свои руки в разных регионах и национальных территориях уже бывшей империи.

Карта Сибири в 1905 г. Фото: Вікіпедія

Власть любой ценой

Хотя все началось с того, что в конце зимы 1917 г. в Петрограде свергли царя, до реальной гражданской войны дело дошло, когда осенью того же года переворот организовали крайние левые радикальные силы – большевики. Они сначала силой захватили власть в столице, изгнав оттуда Временное революционное правительство, утратившее популярность среди населения, а вместе с ним и легитимность. Однако на этом большевики не остановились – в январе 1918 года они под абсурдным поводом (один из их сторонников заявил членам Собрания, что «стража устала») фактически распустили Всероссийское Учредительное Собрание. Большевики надеялись, что заключение мирного договора и таким образом завершение длительной войны придаст им необходимую популярность среди миллионов военных, годами находившихся в болотных окопах Первой мировой войны. Это позволит им установить свою власть силой.

Сначала план работал. Относительно. Большевики потеряли контроль над территорией Украины, отрекшись от нее от имени России по Брест-Литовскому договору со странами Четверного союза. Действительно, им удалось принести мир.

Образованное их политическими оппонентами правительство пыталось взять под фактический контроль Сибирь – гигантскую площадь, однако малозаселенный регион России. Социалисты-революционеры (эсеры), победившие на выборах в Учредительное собрание, при поддержке других противников большевиков создали Временное правительство Сибири. Правительство, не имея реальной силовой опоры, почти сразу отправилось в эмиграцию.

Расчет большевиков был довольно прост, но оттого достаточно надежен. Они опирались на уставших от продолжительной окопной войны солдат и матросов, а также огромные неграмотные крестьянские массы. Первым они принесли долгожданный мир, а другим обещали «рай на земле».

Однако в этом достаточно эффективном плане большевистские лидеры не учли нахождение на территории бывшей империи других организованных вооруженных группировок. В частности, почти стотысячный чехословацкий корпус, который восстал против их власти весной 1918 года.

Когда счастливым случаем не пользуются

Представители восставшего корпуса взяли контроль над территорией вдоль транссибирской магистрали, де-факто всей освоенной территорией Сибири. Воспользовавшись новой реальностью из эмиграции вернулось то же антибольшевистское правительство во главе с Петром Дербером (революционер как и большинство его «коллег по цеху» сменил свое имя; при рождении его звали Пинхас). Однако никто не рад политическим активистам, приходящим на все готовое. Так, летом 1918 года в Омске было провозглашено Временное сибирское правительство во главе с министром иностранных дел в предыдущем правительстве Петром Вологодским.

Этот переворот произошел бескровно из-за того, что никакой реальной силовой поддержки не имело как предыдущее декларативное правительство, так и новообразованное. Их легитимность базировалась на поддержке Чехословацкого корпуса, который был лоялен странам Антанты – военному союзу, который тогда находился на решающем этапе войны против стран Четверного блока, то есть партнеров большевиков. Неудивительно, что новое правительство возглавил руководитель внешнеполитического ведомства. Все решения принимались за пределами тогдашней России.

Также новообразованное правительство пыталось наладить контакт с той частью армии, которая не перешла на сторону большевиков. Это были военные формирования, где офицерам, сторонникам если не монархии, то, по крайней мере, дореволюционных порядков, удалось сохранить дисциплину. Для них большевики были величайшим идеологическим врагом. Равно как и в целом «левые» партии. Итак, Вологодский, который был не таким явным эсером как Дербер, был компромиссной фигурой для всех врагов большевиков: от Антанты до консервативных русских офицеров.

Обратно к светлому прошлому

До падения императора Николая II в России почти десять лет действовал режим военной диктатуры. Это было распространенным явлением в странах, где приходила в упадок монархия. Династии, находившиеся у власти десятилетиями, потеряли основы своей легитимности – средневековые мифы. Теперь они нуждались в новой поддержке. В Великобритании местная монархия опиралась на предприимчивых людей, активных граждан. Немецкая династия на британском троне практически потеряла реальную власть, однако сохранила престиж. В русской и Османской империях местные властители нашли поддержку среди военных. Монархи уступали воинскую часть власти, но, как им казалось, надежно закреплялись на троне. Любопытно, что схожим методом пошла и достаточно экономически и промышленно развитая Германия, но это несколько другая история. Поэтому на момент революции, а фактически переворота в феврале 1917 года, свергнутый царь уже и так не обладал той абсолютной властью, которой владел номинально.

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Новое временное правительство пыталось балансировать между военными, которые стремились сохранить свою власть в стране и народными ожиданиями, в том числе и по национальному вопросу. Ему это удавалось плохо, что привело к перевороту наиболее радикальных сил – большевиков уже в октябре (по новому календарю в ноябре) 1917 года.

Этот переворот ввел в ступор всех противников большевиков как на территории самой бывшей империи, так и за ее пределами. И только действия Чехословацкого Корпуса вернули всех к пониманию реальности. Вернули относительно.

«Белые» против «красных»

Военные, которые стали действовать прямо, оформились в «Белое движение», целью которого было возвращение дореволюционных порядков, то есть военной диктатуры.

В это время оба правительства занимались самым настоящим «боксом по переписке». Временное сибирское правительство провозгласило себя единственной властью на территории Сибири. Правительство, продолжавшее возглавлять Петр Дербер не сдавалось и тоже выдало право на безальтернативность своей власти, правда, назвавшись Временным правительством автономной Сибири. Эти декларации мало влияли на мир за пределами кабинетов, в которых они издавались. Исследователи этого периода полагают, что Омск в качестве столицы был выбран именно потому, что он идеально подходил для такого типа органов. Город бюрократов – лучшее место для борьбы за декларации. Между тем, в мире за пределами Омска реальную власть устанавливали белогвардейцы.

В октябре в Омск прибыл адмирал Александр Колчак, возглавивший «белые силы». Адмирал во главе армии, ведущей сухопутные бои. Следует ли углубляться в революционные процессы, чтобы понять причины поражения белых в России?

В ноябре произошел очередной переворот в Омске. Адмирала Колчака провозгласили верховным правителем России с неограниченными полномочиями. Он ввел или, вернее сказать, вернул, военную диктатуру и развязал Белый террор против всех противников старых порядков. С деятельностью белых сил украинцы познакомились в следующем году – на нашу территорию наступал соратник Колчака генерал Антон Деникин.

Украинцы и Омское правительство

Украинцы Серого клина все это время не стояли в стороне. Вдохновившись событиями на Приднепровье, они создали свои представительные органы и даже несколько военизированных формирований. Украинцы Сибири претендовали как минимум на национальную автономию площадью около полумиллиона квадратных километров. Если с Сибирскими правительствами еще удавалось налаживать диалог, то адмирал Колчак не видел простора для компромисса в украинском вопросе. Белые стремились восстановить дореволюционные порядки. А до революции российские власти в принципе не признавали существование украинского народа. Так что никаких уступок «несуществующему народу» никто делать не собирался.

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А вот большевики поступили хитрее. Они как раз пообещали, в том числе и украинцам, то же, что им обещала и Украинская Директория — Украинское государство. А социально-экономические обещания большевиков и так были привлекательнее обещаний любого. Большевики обещали богатство бедным и свободу подавленным, не задумываясь, как они потом будут эти обещания воспитывать. Наивным их поклонникам пришлось заплатить за свою недальновидность спустя десятилетия.

В погоне за утраченным прошлым

Колчак, Деникин и другие Белые руководители предлагали людям вернуться к обанкротившейся системе прошлого. Системы, при которой вся власть и все ресурсы страны концентрировались в руках у горстки элит, которая даже не пыталась эффективно (т.е. в интересах, хотя бы учитывавших пожелания других общественных слоев) управлять всем этим. Сам Колчак был адмиралом, взошедшим на сушу в прямом смысле. Но такими же «адмиралами на суше» были все его соратники. Большинство – это дворяне во многих поколениях, которые просто не интересовались «миром снаружи», предпочитая силовую борьбу с непонятными для них враждебными силами.

Ветряные мельницы в Западной Сибири. Фото Прокудина-Горского Фото: Вікіпедія

Их основные враги большевики – были «в тренде». Они понимали, чего хочет большинство людей. По сути, после заключения Брест-Литовского мира развернулась борьба за то, кто сможет убедить миллионы солдат с боевым опытом, демобилизовавшихся после почти четырех лет войны поддержать именно его. Белые генералы и офицеры во главе с адмиралом набирали находившихся на службе солдат и были пленены идеями русского монархизма или просто наемников, желавших мародеритов. В принципе последняя категория, по-видимому, присутствовала в армии всех воюющих сил.

Большевики же агитировали вступать в себя, обещая построить коммунизм — общество, где больше не будет денег, а значит и социального неравенства, которое они породили. Звучит утопически? А подумайте, к кому в армию записались бы вы на месте безграмотного крестьянина, которого силой отправили воевать за царя, которого он никогда не видел и за помещика, всю жизнь жившего за его счет (по крайней мере, так утверждали большевики, эсеры и другие левые силы).

Большевики взяли себе на вооружение еще и лозунг свободы порабощенным империей народам. С 1919 г. они выдвинули идею равенства и свободы народов бывшей империи на передний план. Очевидно, это было проявлением их политической гибкости и своеобразным ответом на развернутый в то время Белый террор.

Тем временем Колчак провалился даже в управление Омском. Его правительство полностью увязло в коррупции. Люди массово умирали от эпидемии тифа, на местном рынке торговали гуманитарной помощью, присланной Антантой. В таких обстоятельствах даже некоторые украинские подразделения перешли на сторону большевиков.

Колчака разгромили осенью 1919 года, а казнили его зимой 1920 г. Полностью под свой контроль Сибирь большевикам удалось взять только в 1923 году. Тогда уже в СССР была развернута политика коренизации – поддержка разных наций и этнических групп, проживавших на территории Советского союза. В эти процессы привлекли и местных украинцев. Когда же в начале 1930-х годов Сталин решил свернуть коренизацию, то местных украинских активистов репрессировали так же, как и других, поверивших в искренность сладких обещаний большевиков в бурные 1919-1920-е годы.

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Были ли шансы на успех Сибирские правительства? Осенью 1918 года большинство букмекеров вряд ли приняли бы на них ставку – слишком очевидной тогда казалась их победа. Вернее победа Белого движения: союзники Антанты, против большевиков, поддержавших сторону, проигравшую Первую мировую войну. Но история этого периода – живое доказательство: какая бы ни была мощная поддержка снаружи, банкрот во внутренней политике не сможет победить тех, кто сумел повести за собой массы. Большевики нашли ключ к сердцу народа, а Белые его даже не искали.

Для Украины это была борьба «лягушки с гадюкой»: 1919 отразился для нашей земли очередностью Белого и Красного террора. Белые прямо отрицали право украинцев на существование. Красные его декларировали, одновременно уничтожая тех, кто должен это право реализовывать.

Лучшим вариантом для Украинского государства – это было бы сохранение статуса кво. То есть всех государственных образований, которые были сформированы на территории бывшей Российской империи в 1918 году. Тогда ни одно из них не смогло бы реально претендовать на территорию Украинского государства.

Но произошло по-другому. В жизнь был воплощен самый неблагоприятный сценарий для Украины. Большевики смогли одолеть всех своих оппонентов, а в самой Украине началась гражданская война.